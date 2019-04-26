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「看都不看我一眼」可怕在哪：讓男性受傷的，是放不下的男子氣概

2019-04-26 10:43女人迷：最走心的女力媒體

日前有一場研討會的情況是這樣的，一位男性企業主因台上演講者在回答自己的問題時，沒有看向他，而選擇離席。會後表示對方「看都沒看我一眼」、「我有最起碼的自尊。」

藉著這起事件，我們想來討論，為何男性會害怕自尊被傷害？同時，也分享一個故事。

日前，有一場研討會情況是這樣的，一位男性企業主提問遭到主持人以「時間不夠」打斷，又指一名立委在答題時「看都沒看我一眼」，後在媒體採訪時表達不滿，表示：「我有最起碼的自尊。」立委事後也在臉書澄清，之所以沒有看向提問者，是因為反光，以及需要顧及與全場聽眾的對話，同時表達歉意。

藉著這起事件，我們想與各位談談「男子氣概」，為什麼男性害怕自尊被傷害，也分享一個故事。

圖片來源／ingimage
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男性害怕自尊被傷害，女性害怕身體被傷害

一部由美國公共廣播電視公司 PBS 製作的紀錄片No Safe Place：Violence Against Women》，探討了女性受暴力侵害的起源。當時參與紀錄片製作的作者 Mary Dickson，曾經做過一個調查，她分別問了男性與女性「你最害怕什麼事？你如何保護自己？」

女性表示害怕被暴力對待、小孩被傷害，並且具體描述了恐懼：

「我很擔心自己清晨跑步的時候被襲擊，因為天色總是很黑。我有養一隻狗，所以我可以帶著他一起跑。」

「我很害怕被男人攻擊，特別是我跑步、騎單車或走路時，我不會在晚上一個人出門。我曾經習慣戴著耳機跑步，但現在不會了，這才能讓我隨時保持警覺。」

「我害怕任何可以輕易壓制我的狀況，所以我鎖門、把車停在光亮的地方，不在黑暗的地方跑步。」

而男性則表示害怕失敗或者被羞辱：

「我害怕變得愚蠢。」

「失敗是我人生最大的恐懼。」

「做錯決定，而且必須帶著錯誤活下去。」

「我覺得自己最害怕的事是失去全盤掌握。」

加拿大知名作家 Margaret Atwood 曾經寫過，當她問一位男性朋友，為什麼男性會感覺被女性威脅，他回答「因為害怕被嘲笑」，而當她問女性為什麼會覺得被男性威脅，她們說：「因為我們害怕被殺。」

藉著男性企業主表示自尊受損而離席的事件，以及上面的調查結果，或許可以讓我們來反思：為什麼比起身體暴力，男性會更害怕自尊被傷害？

讓男性受傷害的，是傳統社會對男性的期待

The Telegraph 在此篇文章中引述英國布拉福市護理 NHS 信託基金的臨床治療師 Simon Gelsthorpe 的說法，他表示一個人建立信心的來源為關係、狀態、文化價值觀、身體運作方法。一旦其中一項因素遭到破壞，就會影響我們的自尊。男性與女性建立信心的來源雖然相似，但是當男性在遭遇自尊危機時，感受到的恐懼與焦慮會比女性還要大，而且他們不知道該如何處理這樣的恐懼與焦慮。

這其中的原因與傳統體制下的男子氣概有關，社會心理學家 Gary W. Wood（《The Psychology of Gender》作者）指出，傳統體制期待的男性角色是「勝人一籌」的，比別人獨立自主、強大，不該輕易流露情緒，這類型的男子氣概（男性氣質），事實上是對男性有傷害的。美國心理學會在 2019 發布了「第一個男人與男孩的練習指南」（first-ever guidelines for practice with men and boys），文中指出，美國兇殺案中，加害者有 90% 為男性，而受害者中 77% 為男性；自殺的可能性是女性的 3.5 倍，預期壽命比女性少 4.9 年。

而文中也說到，傳統的男性氣質將與以下結果相關（多為消極的結果），像是反女性氣質、危險、冒險、成就、暴力、避免表現脆弱。傳統男性氣質提倡的追求成就、權力地位，使得男性能獲得幸福感，但是不允許展現脆弱，將無法紓解負面情緒，進而影響個人的身心健康與社會安全，例如自殺及暴力行為。

想想在日常生活中的言詞，像是「男生哭什麼哭」、「XX 歲以前沒房沒車就是魯蛇啦」、「一個大男生怎麼搬不動？」、「男生這點苦都吃不了？」可能無心，可能有意，但那將在無形中堵住男性的情緒出口。他難過時，只能往心裡吞，他疼痛時，只能說一聲沒關係，他無力時，沒有人能同理了解。讓男性受傷害的，或許正是這個傳統社會對男性的「期待」。

積極的男子氣概

過去我們多會將傳統男子氣概稱「有毒的男子氣概（Toxic Masculinity）」，但是在美國心理學會的文章中，並沒有特別點出「有毒的男子氣概」，而是談到將傳統男子氣概轉為「積極的男子氣概」，也就是鼓勵男性去意識自己塑造的男性形象中帶有的潛在偏見（暴力、性別歧視），放棄這部分的傳統男性氣質，並且提高「勇敢、領導力」的彈性——也就是說，你不必永遠強大、勇敢。

南阿拉巴馬大學心理學家 Ryon McDermott 博士說：「有時候你還是需要堅強，但若你保持堅強時，還相信『如果我不這麼做，我就是個沒價值的人』那這點就會有問題了。」

先前，女人迷曾經在臉書發問，請大家用一句話說聽過的性別歧視，男性們也分享自己曾聽過的歧視：

提供／女人迷
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「男生應該不會這麼小氣在意這麼多吧。」

「男人你要有肩膀啊，要有車有房啊」

「我們房間都開了你不上到底是不是男人啊？」

「啊，約會不是男生請吃飯嗎？」

「女人請吃飯，你是小白臉嗎？」

「沒有房子我女兒怎麽嫁給你。」

「沒辦法養家算什麼男人？」

我們看見了無論性別，各有各的難。我們討論性別議題，是希望解放目前性別所受的刻板框架，不管男女都能夠活得自己，不因為性別而侷限，不因為性別印象而受壓迫，並且能在這世界裡，形塑自己想要的模樣。

參考資料：
[1] American Psychological Association，APA issues first-ever guidelines for practice with men and boys（2019, Vol 50, No. 1）
[2] PBS，A Woman's Worst Nightmare（1996）
[3] Psychology Today，New Findings on Toxic Masculinity（2019/3/19）

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本文由女人迷授權，原文連結請點
「看都不看我一眼」可怕在哪：讓男性受傷的，是放不下的男子氣概

性別歧視紀錄片

女人迷：最走心的女力媒體

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