夫妻月薪6萬硬扛5萬房貸 笑租屋族「不買房不認真」

2019-04-26 10:27 聯合新聞網 綜合報導



一名網友分享朋友夫妻買房的經驗，引起鄉民們的爭論。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 在物價飛漲但薪水不漲的時代下，買房是件大不易的事情。一名網友就在PTT論壇上分享自己朋友買房的經驗，朋友夫妻倆買了間30年中古屋，起先還會嘲笑身邊不買房的人，但因為一個月得揹負快5萬元房貸，沉重的壓力讓他們常得省吃儉用，中古屋還時常得修繕，讓身旁友人對他們幸災樂禍。貼文一出也引來其他網友們不同的看法。

原PO說朋友因為結婚所以想要買房，夫妻兩人一個月薪水加起來快6萬元，幾年前買了間20坪的30年中古屋，一個月的房貸就要繳快5萬元，讓原PO覺得以他們的薪水來講其實不該買房，就連住在新北的新莊都有難度。但友人不以為意，還嘲笑身旁的人不買房就是不認真，這樣的態度也讓他們漸漸的沒了朋友。

原PO認為買不買房是個人的選擇，自己買房卻嘲笑別人不買房，這是什麼心態？而且朋友夫妻倆也因為買了這間房子，生活上得省吃儉用，原PO常看到他們在臉書上貼文上傳「今天三餐又吃吐司配奶茶」，過得苦哈哈，再加上買的是中古屋，之前管線還壞掉，也讓朋友們私底下對他們幸災樂禍。原PO感嘆的說，台灣買房的環境，對一般人來說是「積非成是」的一個環境，有錢人是1千元當1元在玩，一般沒錢、手頭又很緊的人，很多事本來就不要玩槓桿。

文章引起網友們不同的看法，認為不應該買房的人覺得「6萬在北部窮死了，買什麼房」、「有錢買房子不然先拿去投資，有病才先買房」、「繳完就老了也沒錢了啦，中間不能生重病不能被公司裁員」、「30年房貸實在是很敢…如果突然工作有變無法繳就很慘啊」、「最傻的是那種說買房租給別人，讓別人幫你繳貸款的人，結果卻遲遲租不出去，我都不忍心吐槽他們了」。

但也有網友持相反意見，「真付清的話，老時他會是勝利組」、「替房東繳貸款的也沒比較好」、「台灣的房東不喜歡租房子給老人，尤其是單身老台男」、「人家有錢你管他怎麼花，一聽人買房就笑人房貸繳到死，根本超級魯蛇思維」、「只要有正式工作，轉貸不難，反觀就租一輩子爛爛的房子吧」、「老了沒存到什麼錢但有房子，跟老了沒房子可以住，哪個慘？」、「唬爛文，幾十年老屋了不起給你貸款5成，所以人家有1千萬的現金？」