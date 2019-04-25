之初創投創辦人林之晨：工作再忙，也要陪伴孩子一起成長

2019-04-25 12:06 聯合新聞網 文圖/未來Family提供



出生醫生世家的林之晨，7歲前由外婆照顧，而在父母親的開放式教育下，他走上了創業路。選擇不從醫，因為醫生太忙了，他認為父母的陪伴是孩子最需要的。現在的他，最喜歡和兒子聊天。

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之初創投創辦人林之晨，是台灣網路創業的先鋒。早在他大學時期，網際網路開始火紅的年代，就投身創業的行列。前幾年，他引進矽谷創業孵化器Y Combinator的模式，成為台灣年輕一代創業者的搖籃。

這位37歲的創業家，說話既風趣又直接，即使在一些正式場合，常常是牛仔褲加Ｔ恤，一副科技工程師裝扮。而從談話到文章，也多半不離網路科技與創業。但是林之晨其實來自一個醫生世家，從他的祖父和外公，到爸爸、媽媽都是名醫。他的父親林芳郁曾擔任台大醫院、榮民總醫院院長和衛生署長，母親林靜芸則是台灣第一位女性外科醫生，被封為整型界教母。

身為名醫後代，卻立志不當醫生

問他從小是否曾立志當醫生，他立即反應：「我不想當醫生，因為醫生根本沒有空陪小孩。」父母因為工作的關係，他一出生，就從台大醫院抱回外婆家照顧，直到7歲。林之晨說，從小只有外婆曾經希望他當醫生，其他的長輩從來沒有這麼說過，他笑說，可能是因為外婆自己不是醫生。

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回想他在外公外婆家的日子，外婆教他做家事，訓練他對生活的紀律和對整潔的要求；外公則是身教，即使身為名醫，還是活到老學到老，不斷的挑戰自己。而他最樂的，就是常常趁著大人不在，偷偷用家中司機送他的一套工具，把家裡所有能拆的電器，都拆解一遍。「我從小可是在蒙特梭利、華德福和創客的環境下長大的！」林之晨笑著說。

等到他的父母升上總醫師和主治醫師，工作比較穩定後，林之晨才被接回父母的身邊。父母對他的管教方式比較放任，但還是會注重成績，因此從小他便想盡辦法用最少的力氣，考到最好的成績，因為只要成績OK，他就可以去做自己想做的事。

林之晨認為父親的管教方式較理性和民主，而母親則較為傳統，他認為自己的童年比較多的是自己的時間，比較缺乏的則是父母的陪伴。回想小時候，真正改變他的，是國小三、四年級時爸爸的第一台電腦，這開啟他對程式的高度興趣，自己也研究電腦，甚至想過長大後做跟電腦相關的事。

不嘮叨叮嚀，讓孩子在犯錯中求進步

喜歡小孩的他，如今也有兩個寶貝兒子，老大8歲，小的1歲半。他和兒子感情很好，大兒子喜歡找爸爸聊天，而且無話不談。現階段，林之晨認為培養孩子的同理心與建立價值觀最重要，而他也注重英文，並開始教兒子寫程式。

林之晨是位「思考型」的父親，常常想著「我現在對他們做的，將來會造成什麼影響」。一件小事能夠顯出他的細膩，例如他發現兒子忘了簽聯絡簿，他躊躇著是否要提醒他，但想著如果沒犯錯就可能無法改進，最後他決定還是不要提醒兒子，讓他受罰。放手，是爸爸教導孩子的第一步，而他認為，媽媽就不可能做到。

林之晨笑稱，養育孩子就像是一個「社會科學實驗」，他所能做的就是要最大化對孩子未來的影響，身為父母的此時，他不知道自己的方法是否正確，只有時間能夠證明。以下是林之晨的專訪精華：

Q：7歲前都住在外公外婆家，談談他們對你的影響？

A：我的外婆畢業於日本昭和大學家政系，是個有條不紊的家政婦，對家的要求是一塵不染，井然有序。因此我從小養成對「乾淨」的高標準，桌上有灰塵一定想辦法擦乾淨，吃餅乾或芒果，容易弄髒的食物，也會跑到洗手台上吃，小時候吃飯也必定要吃得乾乾淨淨，不能浪費。從小外婆就訓練我做家事，陪她買菜，教我切菜、挑碗豆等，現在叫做「蒙特梭利」，以前就是學習做家事。

外公是醫生，很權威。記得小一時，某天放學後，我在路上買了好吃的車輪餅回家，要給外公吃，沒想到他反而把我罵了一頓，說這些東西不衛生，讓我很委屈。後來我發現他是那種日式教育出來的，當他認為是對的事情，就會很堅持，不能體會旁人的感受。他的個性是當決定做一件事，就會堅持到底，不斷訓練，直到成功。記得我小時候，他去了趟義大利，就想學義大利文，還特別去師大找老師。後來又學了德文，還改用德文寫日記。他50多歲才開始學高爾夫，堅持每天中午練一小時，不到幾年就打到單差點。 後來碰到很多長輩告訴我，他們小時候生病都是我外公醫好的。外公是位名醫，但不以此自滿，而在人生中不斷挑戰自己，潛移默化的影響了我。

Q：你出生於醫生世家，家中有沒有人希望你當醫生？

A：我從小就下定決心不當醫生，因為我覺得爸媽當醫生，讓我從1歲到7歲必須住在外公外婆家。別人都有媽媽做的愛心便當，我只能吃外賣便當；別的小朋友在外面受到挫折，都會回家找爸媽。小時候覺得很不甘願，覺得爸媽太忙，犧牲了我的童年。 我很喜歡小孩，希望生了小孩後，可以多陪他們。後來我對電腦很有興趣，可能是小時候覺得，長大後做的事若是和電腦相關，會蠻酷的。

Q：你的父母對你的教養方式，哪些深深影響你，會延用在小孩身上？

A：小時候爸媽教我兩件事，我覺得很受用。第一，不給零用錢。媽媽比較節省，金錢上都算好好。因為沒有零用錢，我會想自己打工賺錢。 第二，美的鑑賞。爸爸是留學法國的，比較浪漫，他認為看過世上的好東西，才懂得如何欣賞。他帶我們出國去玩，看世界一流建築，享受美食，住好的飯店，培養我對於「美的事物」的概念。 我對兒子的方式也是如此，金錢上是匱乏的，但精神上飽滿。但現在小孩的物質資源太豐富，一次生日會可能就會收到十樣禮物，我讓他一個禮拜只能拆一個禮物。

Q：談談你對兒子的教養觀？

A：我比較少對兒子做出「習慣的建立」，比較多「價值觀」的探討，比如他告訴我同學欺負他，我會和他探討同學為什麼這麼做，可不可以去預期為什麼，要怎麼做才能化解。我很注重「預期」（anticipation），也就是試想別人的心理與感受。 我覺得台灣的教育太自我本位主義，把我自己的功課或事情顧好就好了，但不知道別人的感受，我們的教育沒有強調同理心，或是預期別人的需要是什麼。以至於在上位者，不了解人民需要是什麼，或是企業不會做產品，因為不知道消費者的需求在哪裡。我們的教育缺乏「設身處地為人著想」，對別人的心理與行為有同理心。

Q：在兒子心中，你是個什麼樣的父親？

A：我不喜歡像老美那樣和孩子buddy buddy，像朋友一樣，我覺得有點太過頭。我不覺得自己是照顧他的人，而是輔導他的人。身為爸爸，我有責任把他變成獨立個體，找到人生的目標，發光發熱。這樣的角色比較像兒子的「導師」，或是coach（教練）。 我的思考模式是，總有一天我會離開，所以他必須學會獨立，我的責任就是怎樣培養他獨立的能力。哥哥和弟弟差6歲半，現在哥哥不太在意弟弟的存在。我告訴他，有一天爸爸會死掉，只剩下他和弟弟，這也是為什麼他和弟弟感情要好。其實小孩對生死很開放，跟小朋友討論生死是件很有趣的事情。

Q：你鼓勵年輕人出來創業，你希望自己的小孩未來也是創業家或開創者嗎？

A：我不確定，每個人個性不同，適合不同的工作，很多人並不合適做開創者。如果沒有天分，硬要做這一行也會很辛苦。 我覺得現在這個時間點，我不希望給孩子太多的期望或人生方向，這樣很不健康，孩子長大後可自由選擇。現在，我會偏重在價值觀上討論，而不是方向。例如我會告訴兒子為什麼數學那麼重要，他長大想當廚師，我會告訴他如果要開餐廳，數學很重要，錢要算清楚，如果賠本如何養家養小孩，培養他學習數學的動力。

文/未來Family提供。