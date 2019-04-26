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韓國瑜權貴說 前馬政府官員心寒：專業官僚誰願幫他

別當批評孩子玩伴的父母！心理師分析4點原因

2019-04-26 12:59聯合新聞網 BabyHome

【作者：許嬰寧 心理師】

孩子都和誰玩在一起？你會不會反對？

常和老師聯繫的父母，或是經常接送孩子的父母，比較了解孩子都和哪些同伴玩在一塊。有些父母可以叫出孩子同伴的名字，有些則無法。無論能否叫出玩伴的名字，千萬不要當批評孩子玩伴的父母，因為，除非你非常了解其他孩子，有明確理由，否則誰也沒有資格批評別人的孩子，更不要因此而反對你的孩子和誰一起玩耍。

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反對孩子和誰來往，就像反對孩子吃糖喝飲料一樣，你無法每分每秒都在孩子身邊，控制地了一時，控制不了一世。

如果你對孩子選擇朋友有疑慮，也要謹慎地了解、然後小心溝通，避免讓不夠成熟的孩子受到傷害，造成不必要的傷害，甚至有可能間接影響孩子在學校的人際關係。

你批評孩子玩伴的同時，你也在破壞你和孩子的關係。對於正在發展社會關係的學齡兒童以及青少年，同伴和朋友在他們心目中的地位超乎家長的想像，直接批評或執意反對，通常會使親子關係受到很大挑戰。

不要先入為主的認定別人孩子的全部

不要養成強迫替孩子決定同伴的壞習慣

不要太早開始和孩子形成對立關係

不要總把「我為你好」掛在嘴邊

孩子的人際關係固然重要，但父母和孩子的關係更重要。

千萬不要為了左右孩子的人際，破壞了親子關係。善用溝通，理解孩子的想法，了解他們怎麼選擇玩伴，讓他們可以和你討論人際問題，才能更有效貼近孩子。

心理不夠成熟的孩子，當他的玩伴被批評的時候，可能會覺得：

爸媽不讓我做決定

爸媽不理解朋友對我的重要性

爸媽太主觀、看法太表面

爸媽的介入會讓我沒朋友被討厭

這些都會影響孩子在學校的人際關係，和自我價值感。這些都是我們所不樂見的。

【延伸閱讀】

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