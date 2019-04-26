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生三個孩子同時讀博士！彭郁云：最大收穫是知道自己很被愛

2019-04-26 17:00聯合新聞網 BabyHome

【採訪：張詩華／攝影剪輯：弗利登／圖片提供：彭郁云】

似乎對許多女性來說，剛生孩子的那段時間，人生的其他事務彷彿「暫停」了，只能專注在養育孩子上。這也許是個甜蜜的負擔，享受人生不一樣的階段任務；但難道只有這一種可能？彭郁云不久前才獲得了美國馬里蘭州立大學帕克分校的國際教育政策博士學位，但讓人驚喜的是，她還是一位妻子、三個孩子的母親，而且是讀碩士、博士的同時，接連生了三個孩子。

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邊生養孩子邊深造 「感謝很多成全我的人」

十一年前彭郁云隨著先生讀書而移居美國，雖然對她而言，人生最大的願望就是結婚、生子，這在她結婚的那一刻已經完成一半，但想起在台灣未完成的碩士學位，她心中仍有個小小缺憾。

到了美國後，先生總鼓勵她重回校園，「妳都跟我一起來了，反正也沒別的事嘛！」當時正在工作、還沒懷孕的彭郁云，開始準備就學申請手續，沒想過接下來的幾年的人生，生育三個孩子竟會與碩博士求學之路重疊。

「我懷著林肯（大兒子），每天去圖書館讀八小時的書，就在林肯出生前五、六天，把GRE考完。在他三個月大時我開始上學（碩士班），再十五個月後完成碩士學位時，林巧（大女兒）出生了。接著讀博士班開始一個月後，則是老三林定出生了。老三四歲生日過後，我從博士班畢業了。這段過程中，我還做過兩份工作。」彭郁云說起這一切，好像行雲流水，其實背後不知有過多少掙扎於各種身分的歉疚與淚水。

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幸好彭郁云的家人給她全力支持。除了媽媽及婆婆數次從台灣跨海到美國協助照顧孩子，先生也經常在彭郁云上課時一打三，年幼的孩子總在家裡不斷詢問：媽媽什麼時候回來？「我等於是把全家拖下水去讀書，對我們來說其實蠻辛苦的，但又是值得珍惜的過程，我覺得很感激，有很多成全我的人。」彭郁云不覺得自己一定要有一個學位，先生卻鼓勵她「妳可以讀，幹嘛不讀呢？」先生寧可犧牲一些生活品質，也要支持她完成學位，「我覺得很感恩。」彭郁云感性地說。

不過彭郁云也說，她和先生的默契就是「家人優先」，他們一樣帶孩子投入教會生活、玩樂旅行、盯孩子完成作業、練琴⋯⋯，彭郁云除了上班上課，只要孩子醒著的時間，她都專注於家庭的需要。

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壓力下，更要抱孩子

不會有人疑惑一位念博士班或者打拼事業的男性如何「兼顧家庭」，但是換做女性，不用別人問，她就會自我懷疑。儘管彭郁云自認「已經對自己標準很低」，可是面對似乎漫長無盡頭的求學路，她曾哭著對先生傾訴，認為自己什麼都做不好，媽媽做不好、研究做不好、工作也做不好，各種歉疚感掩面而來。

有陣子彭郁云經常叨唸大兒子，總是每天都在問自己「我這樣做對孩子是對還是錯？會不會因為我這個決定，孩子的人生就因此毀了？」甚至先生還私下對她說：你有沒有覺得對兒子太兇？彭郁云靜心思考，發現自己在各種壓力下「對孩子的叨念與擔憂，追根究底其實與我對自己的接納度有關。」因此她開始「有意識地提醒自己，每天要抱孩子十次。度過那段很辛苦、和孩子關係很緊張的時刻，也讓我重新學習單純的當媽媽。」

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人生中最重要的是「關係」

因為這段各種身分下交織的旅程，讓彭郁云發現「我終於知道人生當中最重要的，其實是與人的『關係』，我與先生的關係、與孩子的關係，都比博士論文困難太多、也重要太多。」她接著說：「做學術沒有更高尚，有個博士學位也沒有比較了不起，只是選擇把力氣花在哪裡經營而已；重要的是發現自己可以去愛，以及小孩每天看到我，即便我這麼叨唸他們，他們還是黏著我，是完全包容跟接納的愛。讀博士最大的收穫，一來是對自己的提升，二來是發現自己真的很被愛。」

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彭郁云心目中的媽媽力

講到媽媽力，彭郁云認為「我總和女性朋友聊到，成為母親後，常常覺得自己『全身每個器官都有用處！』，能哺乳，左右手還能各幫小孩做事，覺得女性太強韌了。」

而彭郁云的研究主題是「台灣的大學畢業生在全球化脈絡下的就業力」（中譯），做研究時她總忍不住以母親的眼光來為這些年輕人感到高興以及心疼，「我作為一位母親、一位研究者，可以怎樣讓社會環境對年輕人來說更友善？對現在的年輕人友善，就是對我孩子的未來友善。」她認為當了母親變得既堅強又脆弱，堅強得可以為孩子做以前做不到的事情，但一想到孩子即將要面對整個世界的挑戰，又覺得自己脆弱得無法承受，這是成為母親的一種新的自我認識與人生練習。

彭郁云在18歲到台北讀大學之前，都是和奶奶同住，從小和母親相處的機會不多，孩子改變她與母親的關係。「有了小孩之後，回頭去想，就會相信沒有一對父母會心甘情願的把孩子送到一個自己看不到的地方，除非他們相信那一定是對孩子最好的決定。有了孩子讓我重新學習看待自己與父母的關係，也站在他們的角度體會他們對我的愛與所做的抉擇，對我來說是一個醫治的過程。」

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