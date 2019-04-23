親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
愛地球綠生活
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

蔡英文有逆轉勝體質？唐湘龍：她要拖到賴清德沒氣

婚還要結嗎？女不出餅錢、不附嫁妝 男友開條件讓她爆氣冷戰

2019-04-23 15:28聯合新聞網 綜合報導

網友在臉書發文抱怨，和女友因為聘金以及嫁妝的問題而發生爭吵。示意圖／聯合報系資料...
網友在臉書發文抱怨，和女友因為聘金以及嫁妝的問題而發生爭吵。示意圖／聯合報系資料照片
分享

籌備婚禮時，難免會出現意見分歧，尤其遇到和「雙方家庭」有關的事務，甚至會因為談不攏而不歡而散。最近就有網友在臉書發文抱怨，和女友因為聘金以及嫁妝的問題而發生爭吵，原本已經論及婚嫁，卻因此而好幾天沒有聯絡。而這篇文章也引起網友熱議。

這名男性網友在臉書「靠北女友」發文表示，跟女友正準備結婚。然而女方家裡表示要聘金，並由男方負擔喜餅錢，但卻不附嫁妝。因此他便向女友表示這些要求都沒關係，「但妳以後1年只有初二可以回娘家，平常要跟我一起住在我爸媽家，並照顧他們的生活起居」。

原po認為既然有收聘就該遵照傳統，表示古時候為了彌補女方家庭少一人的勞力而收聘金，「不就是賣女兒嗎？」如果女友選擇不收聘，就可以「想去哪就去哪也不用照顧我的父母，住在我們的小家庭裡」。結果這番話讓女友當場爆氣，好幾天都沒聯絡他。

原po因此上網詢問：「是我的問題嗎？」他表示很多女性想要遵照傳統收聘卻又不照著傳統媳婦作法，且傳統收聘應該還要有嫁妝。並感嘆如果因為聘金的是搞不定，「那我看這個婚也不用結了，唉～」

這篇發文引起兩派網友熱議。有網友表示，聘金的含義並非「賣女兒」，而是「答謝養育之恩」，且認為原po若認為是買賣，「聘金最好準備他爸媽從小養他養到大的金額」。更有網友表示可以不用聘金，那請不要要求女方逢年過節「去伺候你家各種有的沒的親戚朋友」。

也有另一派網友認為原po說得有理，表示「人是互相的」、「要照傳統走就應該都參照傳統，碰到自己不喜歡的就又不要傳統了，自助餐嗎？」但也有網友勸原po：「世界本就沒有公平，至少協調到一個就算你吃虧也尚能接受的狀態。」希望兩人的婚事可以圓滿解決。

針對此番言論，有網友認為聘金的含義並非「賣女兒」。圖擷自臉書
針對此番言論，有網友認為聘金的含義並非「賣女兒」。圖擷自臉書
分享

聘金喜餅婚禮結婚

相關新聞

交友APP剛認識就身家連環問 女要求月花3萬養她

2019-04-23 12:09

【家人關係】咩咩／當亞斯遇上亞斯

2019-04-23 06:00

【離婚心事】真希／命運與抉擇

2019-04-23 06:00

【為母心情】吳明珠／雙帥的媽

2019-04-23 06:00

節儉女為男友存下70萬 他卻捲款帶著小三出國結婚

2019-04-22 21:54

從曬毛巾看人性？ 她怒批老公「這樣曬的人很自私」

2019-04-22 19:54

丈夫月入60K仍伸手要奶粉錢 妻心冷：他只想找一個分母

2019-04-22 15:59

收不收？給前女友的婚戒「再利用」 他拿來向現任女友求婚

2019-04-22 14:50

寫給父母：陪伴是堂終生必修課！

2019-04-22 12:47

我們與惡的距離：一名精神病患家屬的告白

2019-04-22 10:32

【子女心情】美旦姐／感恩的心

2019-04-22 06:00

【心情點滴】智柔雅／因為他是「番仔」

2019-04-22 06:00

【美味記憶】林思妙／戀戀麻油香

2019-04-22 06:00

讓寶寶一覺好眠的「防蚊神器」？ 網友狂推：我家也有用！

2019-04-21 12:00

《雲端的丈夫》：他懂職場媽媽嗎？他知道職場媽媽連睡眠都是戰場嗎？

2019-04-21 10:06

【心情點滴】薛淑伊／鍋蓋領導

2019-04-21 06:00

【帶孫心情】劉月雲／我家有個夜哭郎

2019-04-21 06:00

【父母心情】心如／等待釋懷那日的到來

2019-04-21 06:00

人妻喜孜孜試婚紗 老公淡定：都是蚊帳跟漁網

2019-04-20 11:53

【童言童語】蔡宛芳／吃壽司會…

2019-04-20 06:00

【閱讀生活】朴是炫 ／親愛的，你的開關還好嗎？

2019-04-20 06:00

真的不需認老！80歲夫妻拍婚紗照 網驚也太美

2019-04-19 21:27

不懂避嫌？老公剝蝦給妻 朋友女友竟遞碗「我也要」

2019-04-19 13:34

【我見我思】蝕鶼／該不該幫他

2019-04-19 06:00

【我愛一個人煮-60】太陽臉／蝦捲與甜不辣

2019-04-19 06:00

【上學學什麼】諶淑婷／讓溫柔產生溫柔

2019-04-19 06:00

驚見「只剩蛋」的蛋撻！ 女兒的心意讓媽媽喊母湯

2019-04-18 16:52

搞出人命！26歲男薪50K求親遭拒 「給不了女兒一個家」

2019-04-18 11:49

【心情點滴】楊雅蓉／被單

2019-04-18 06:00

【家人關係】蘇亞／為愛戒菸

2019-04-18 06:00

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／中二生睡不著

2019-04-18 06:00

婚後去摩鐵的「真正目的」 讓爸媽看完都認同到哭！

2019-04-17 20:00

最強背殺！ 和服正妹的真面目 「我阿嬤啦…」

2019-04-17 14:19

孩子不愛喝水？專家用這招讓孩子愛上白開水

2019-04-17 10:41

真的不想再聽到「這些」建議！你以為的好意其實帶著評判...

2019-04-17 10:09

【生活點滴】郎英／良民證

2019-04-17 06:00

【心情點滴】米林／不要忽視孩子的權益

2019-04-17 06:00

【我見我思】林彥佑／拿著破鈔票的老先生

2019-04-17 06:00

他每隔10分鐘狂設鬧鐘 就怕忘了載愛妻下班

2019-04-16 22:17
看更多

熱門文章

從曬毛巾看人性？ 她怒批老公「這樣曬的人很自私」

2019-04-22 19:54

機車被移到停車格外…一招撤銷罰單 還能請求賠償

2019-04-23 09:00

每日星座運勢／天秤改變為全新開始 愛情運桃花開

2019-04-23 00:00

節儉女為男友存下70萬 他卻捲款帶著小三出國結婚

2019-04-22 21:54

兩段式穿越道路防撞 「Z」字型斑馬線

2019-04-22 23:39

吳德榮：今高溫上看35度 明天更熱

2019-04-23 07:29

國光客運圓山礁溪線啟航 祭出免費搭乘及買去送回優惠

2019-04-22 21:59

范冰冰 爺派作風拎了18萬LV盛大回歸 發文一小時按讚數破3萬

2019-04-23 02:36

僅8家門市販售！肯德基炸雞隱藏版新品「哈妮蜜脆雞」

2019-04-22 16:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top