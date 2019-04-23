婚還要結嗎？女不出餅錢、不附嫁妝 男友開條件讓她爆氣冷戰

2019-04-23 15:28 聯合新聞網 綜合報導



網友在臉書發文抱怨，和女友因為聘金以及嫁妝的問題而發生爭吵。示意圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

籌備婚禮時，難免會出現意見分歧，尤其遇到和「雙方家庭」有關的事務，甚至會因為談不攏而不歡而散。最近就有網友在臉書發文抱怨，和女友因為聘金以及嫁妝的問題而發生爭吵，原本已經論及婚嫁，卻因此而好幾天沒有聯絡。而這篇文章也引起網友熱議。

這名男性網友在臉書「靠北女友」發文表示，跟女友正準備結婚。然而女方家裡表示要聘金，並由男方負擔喜餅錢，但卻不附嫁妝。因此他便向女友表示這些要求都沒關係，「但妳以後1年只有初二可以回娘家，平常要跟我一起住在我爸媽家，並照顧他們的生活起居」。

原po認為既然有收聘就該遵照傳統，表示古時候為了彌補女方家庭少一人的勞力而收聘金，「不就是賣女兒嗎？」如果女友選擇不收聘，就可以「想去哪就去哪也不用照顧我的父母，住在我們的小家庭裡」。結果這番話讓女友當場爆氣，好幾天都沒聯絡他。

原po因此上網詢問：「是我的問題嗎？」他表示很多女性想要遵照傳統收聘卻又不照著傳統媳婦作法，且傳統收聘應該還要有嫁妝。並感嘆如果因為聘金的是搞不定，「那我看這個婚也不用結了，唉～」

這篇發文引起兩派網友熱議。有網友表示，聘金的含義並非「賣女兒」，而是「答謝養育之恩」，且認為原po若認為是買賣，「聘金最好準備他爸媽從小養他養到大的金額」。更有網友表示可以不用聘金，那請不要要求女方逢年過節「去伺候你家各種有的沒的親戚朋友」。

也有另一派網友認為原po說得有理，表示「人是互相的」、「要照傳統走就應該都參照傳統，碰到自己不喜歡的就又不要傳統了，自助餐嗎？」但也有網友勸原po：「世界本就沒有公平，至少協調到一個就算你吃虧也尚能接受的狀態。」希望兩人的婚事可以圓滿解決。