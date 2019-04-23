交友APP剛認識就身家連環問 女要求月花3萬養她

2019-04-23 12:09 聯合新聞網 綜合報導



示意圖。許多人透過交友APP來認識對象。圖／ingimage 分享 facebook

許多人選擇使用交友軟體來尋找適合的對象，因為可以依據條件找到相符的對象，再進一步交往。但是卻有男網友透過交友軟認識一名年輕女生，沒想到對方卻提出一個月要給女朋友三萬花用的條件，令人傻眼。

這名30歲男性網友在PTT的「男女版」上發文，表示自己因為工作關係難以認識交往對象，因此多使用交友APP來交友。某日，他看到一名24歲的女生，條件寫著想找以結婚為前提的交往對象，並希望在2至3年內結婚。經由軟體配對成功後，這名女生便開始「身家調查」，詢問「有沒有車？有沒有房？工作穩定嗎？家裡有哪些人？」直到通過調查後才得以加通訊軟體聊天。

沒想到加了通訊軟體後，女方又開始詢問一連串的家境問題，「房子是租的還自己的？公寓還透天？房子大嗎？幾個人住？以後房子會留給你嗎？薪水多少？」雖然原po覺得對方直接，但因心想如果是自己女兒，也會希望「女兒找個家裡正常有經濟基礎的老公」，因此便沒有多想，據實以告。而在一連串提問後，對方馬上約了隔天見面，進入「第三階段面試」。

對方卻提出一個月要給女朋友三萬花用的條件，令人傻眼。圖擷自 PTT 分享 facebook

然而，在咖啡店點餐時，對方完全沒有要付錢的意思。雖然原po認為和女生出去，自己通常也會表現紳士風度而請客，「但還是想看到對方有掏錢的舉動」。且見面大約一個小時後，女方便匆忙要回家，連姓名都未告知。之後原PO發訊息邀約看電影，沒想到被直接打槍「我們可能不適合」，並說「我現在要趕快找個人養我」。原PO好奇反問「如果交往後要養妳，一個月要給妳多少錢？」女生則回「3萬」。而當原po想深入瞭解對方家中經濟情況時，卻被已讀不回，也因此沒有再聯絡。對於這樣的狀況，原po上網好奇詢問「大家會願意3萬塊養女朋友嗎？」

對此，網友大嘆「世界無奇不有」，並安慰原po「還好你沒被騙」。還有網友表示，這根本就是包養，「可以推薦她去包養網站，應該找比較快。」 但也有網友認為「她講的很白也好，雙方都沒浪費時間客套」，認為如果雙方不合就放手也不錯。