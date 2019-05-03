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蔡英文步步心機！半年10計連環 就等賴清德自投殺陣

爸媽請注意這三點！別讓孩子帶著怨恨成為很獨立卻孤單的人...

2019-05-03 07:45聯合新聞網 MamiBuy

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有個媽媽最近為了兩個孩子的事情來求助於我：她女兒九歲，兒子三歲，勢同水火。爸爸覺得他們只是孩子，基本靠吼來鎮壓；媽媽除了讓姊弟倆吃飽穿暖，對教育無能為力，最初她靠絕對的平均主義來緩和衝突，所以很長一段時間，她學齡的女兒還在跟小六歲的弟弟一樣用奶瓶喝嬰兒牛奶。


女兒的情況是邊緣自閉，算是非常輕微的，隨著年齡的增長，她的情況愈來愈好，已經基本能隨班就讀。生弟弟有兩個目的，第一是爸爸真的很想要一個「健康」的孩子；第二也是特殊家長們普遍都會想到的，生一個弟弟或妹妹來照顧大的。

我也不知道有多少個特殊家長來問過我「要不要生老二」這個問題。他們最大的糾結當然是集中在：「萬一運氣就有那麼差，下一個又是特殊孩子呢？」

只可惜，對此我並沒有什麼發言權。我和火娃的爸爸離婚的導火線，其實就是因為他很想要老二。那天早上，他突然問我，可不可以正式考慮一下生老二。他給我的說法是「很想享受一下普通孩子帶來的樂趣」。

我沒有回答，只是默默地出門去上班。那天，坐在辦公室，我幾乎什麼也沒幹，只是在想，是不是終於到了要將這一段歷程結束的時候了。

他內心是愛火娃的，但是在實際行動上，其實我並不認可他這些年來身為一個爸爸的工作。

生老二這件事，我理解為是一種逃避。


在我們還沒有搬到大理來的時候，社區裡的老太太最愛這樣逗散步的火娃：「火娃，你爸爸長什麼樣子啊？為什麼我們從來沒有看見過他帶你出來玩兒啊？」

我不知道那個時候火娃聽不聽得懂，他總是默默地自己玩兒，但我知道，他和爸爸的感情向來很平淡。爸爸如果出差，他不會想念他。視訊的時候如果是看見小姨，他會高興得去吻螢幕，而看見爸爸，是連一丁點兒笑容都不會有的，他會打呵欠。

像某些社區老太太那種隨口就問的老人，其實充滿了她們自己都不能察覺的可怕惡意──養育一個特殊孩子，你會看到很多很多這樣的人。但我不能當著孩子的面去和她們爭吵，我會選擇非常冷漠地直接帶著孩子離開。

但是，從另一個角度看，就可以知道在我們那個家庭裡，爸爸缺席到了什麼樣的地步。如果他能把火娃帶得非常好，我會覺得，冒一定的風險是值得的，即便再生下一個孩子真的有問題，那又怎樣呢？我知道他是一個面對問題就能解決問題的人，這就夠了。但是，如果沒有對第一個孩子非常負責任，而僅僅是想要一個「更好的孩子」，這是我無法接受的。何況我們的感情早就淡了，淡到他在外地工作差不多兩年，我覺得生活裡沒有這個人一點兒問題都沒有的地步。


我們幾乎從來不吵架。在朋友眼裡，我們是模範夫妻，這就是為什麼得知我們離婚之後，還有人到中年的男性朋友半夜喝醉了打電話哭著問我：「你們感情這麼好，為什麼要離婚？」他不知道的是，不吵架不是因為感情好，而是因為我們已經淡到完全沒有期待。

那天晚上我回家，一切如常。當家人睡下，我拿了一包菸一個菸灰缸，放到床邊，對他說：「來吧，我們聊聊。」他問我是不是要聊關於生老二的事情，我則點上一支菸，深吸一口氣，說：「 我想離婚。」這句話話音還未落，我的眼淚已洶湧而下。十年的婚姻，我在一天之內考慮清楚並迅速做了決定。對於此時的眼淚，我很確定我並非有什麼不捨。 我哭的只是流淌到再也看不見的遠方的、一去不復返的歲月。


現在，身為一個單親媽媽，我就更沒資格給出什麼建議了，畢竟，我得先給孩子找到一個爸爸。所以，我無法以一個成功母親的身分來分享什麼，事實上我很懷疑母親們是否真的會懂孩子們怎麼想，還是家裡看起來風平浪靜就覺得自己已經很成功了。我曾經是一個家庭裡的長女。我有一個朋友，他是一個家庭裡的小兒子。我們代表了矛盾的雙方，也許聽一聽長大之後的我們如何回頭來看小時候，可以讓媽媽們有一些借鑑。

那是幾年前，我去北京簽我前兩本書的出版合同，他是出版公司的老闆。晚飯後他帶著我穿過公園，送我回另一邊的酒店。那時我們都三十多歲了，但是偶然聊到家庭，我發現我們都還活在小時候。

這是第一個需要媽媽們警醒的地方，不要覺得「長大了就好了」。所有在童年裡沒有得到足夠支持的孩子都會尤其渴望長大，他們也以為長大了就好了。可是沒有那麼簡單，所以，問題發生的時候就是解決問題最好的時候。


我小時候認為父母偏愛妹妹，可能因為我年長，身體也更強壯，他們覺得我不需要那麼多關愛。我從小習慣於表現得特別獨立和能幹。我以為變成一個懂事的孩子，會得到他們多一些的愛。可是，那樣只讓我更不得寵，因為，父母可能會覺得：你既然都這麼能幹了，那不妨對你要求更多一點兒。

這是第二個需要媽媽們警醒的地方，如果你的孩子特別懂事，千萬別忙著炫耀，請一定對他們更多地關注，要知道乖孩子的傷永遠是最多的。如果你的孩子還處於索愛的時段，不要覺得他們不懂事，要知道，這是因為他們還信任你，他們還能在你面前表達自己的意願，你要做的只是讓他們得到他們想要的對愛的確認，請多一些和他們單獨相處的時間，和他們的心去對話。不要讓孩子帶著怨恨，成為很獨立卻孤單的人。


而他身為一個被寵愛的小兒子，對此卻是這樣說的：「我有無數次想跟我爸媽說，我求求你們不要對我這麼好，我不需要！你們對我的偏愛就是在挑撥離間！我求你們去看看姊姊！看看我唯一的親姊姊居然從小到大都只想整我，看看我這一生因此過得多麼痛苦！」他說，他姊姊整了他幾十年，童年時的毆打、陷害之類當然都一概不缺，長大之後他們各自發展成老闆，又用商場的方式來整他，互撂狠話甚至打架是家常便飯。

講到那些往事，他躺在公園的長椅上望著夜空哈哈大笑，我覺得他笑得好傷心啊。但是，他很堅定地說，他崇拜姊姊，他愛她，他這輩子最大的願望，就是她也能愛他。

你看，在一個不平衡的家庭裡，沒有人能獨善其身，所有人得到的痛苦只是形式不同而已，嫉妒有嫉妒的痛，被忽略有被忽略的痛，看起來得到寵愛的人，也有他們的痛。


因為對於大孩子來說，他們出生時面對的是父母，他們想得到的也是父母的愛。對於小孩子來講，他們出生時的世界裡是既有父母也有哥哥姊姊的，他們想得到的愛，是來自所有人的，缺少任何一個都是巨大的傷口──這就是第三個需要父母們警醒的地方。

我就是因為明白了這個，所以才能如此坦率地寫這樣的文章。很多年裡我對童年都耿耿於懷。我和我妹妹真正心靈相通、毫無芥蒂，其實是後來短短數年，我們共同面對了很多事，而她也很自信地向我展現了她做為一個成年人的智慧後才達到的。她不再是讓我嫉妒的妹妹，她成了我非常重要的朋友，是我最信任的那個人。

這就是最後我要分享的：即便很遺憾，所有的問題都沒有在最好的時機去解決，但只要活著，一切都不是終點，永遠不要拒絕變化、拒絕長大。不要一直回望小時候啊。


【延伸閱讀】

月經來做愛不會懷孕？愛自己，請一定要做到3件事

小孩的作業曝爸爸外遇... 呂秋遠：別以為小孩不知道！

本文擷取自 「不過生了一個小孩：我是戈婭，別叫我勵志媽媽」，由寶瓶文化 授權轉載

離婚婚姻

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