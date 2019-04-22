節儉女為男友存下70萬 他卻捲款帶著小三出國結婚

2019-04-22 21:54 聯合新聞網 綜合報導



女網友省吃儉用幫男友存了70萬，男友卻狠心拋棄她，連錢也全部拿走。示意圖／ingimage 分享 facebook

真心換絕情！一名女網友與男友交往七年的時間，期間她為了幫男友存下買房子的頭期款，不斷省吃儉用，不在外面吃飯也不去看電影，甚至住在下雨就會漏水的套房內，一切努力與忍耐，都只為了兩人的未來。沒想到男友卻一次次的劈腿背叛，最後竟然還拿走女網友存下的70萬元，厚臉皮的帶著新女友到國外舉行婚禮。

女網友在《戀愛公社》發文表示，自己和男友交往了七年的時間，當時她為了幫男友存以後買房子的頭期款，精打細算、省吃儉用的存下每一分錢，她不看電影、不在外面吃飯，還和男友一起住在一下雨就會淹水的套房內，努力的為兩人的未來鋪路。原PO對自己雖然嚴苛，反之卻對男友相當慷慨，男友的手機永遠都是最新款的，連衝浪板也都是限量版。

七年下來，原PO為男友存了70萬的存款，然而真心換來的卻是無盡的背叛，男友不斷的劈腿、找新歡，而原PO只能一次次的選擇原諒。最可惡的是，男友最終竟然拋棄原PO，厚臉皮的拿走70萬的存款，帶著這筆錢和新歡買車、出國旅遊，甚至還在國外舉辦婚禮。七年的光陰瞬間毀於一旦，讓原PO不禁質疑，「女生在這段感情中做錯了什麼？」，坦言自己的心碎了好幾塊。

網友看見貼文後，也紛紛留言點醒原PO，「自己都不珍惜自己，誰會珍惜妳？」、「幹嘛那麼笨？女生幫男生存錢，就有別的女生幫花錢」、「對別人掏心掏肺，別人只會對妳沒心沒肺」、「女生唯一的錯，就是愛上這個男的」，網友也勸原PO盡快走出陰影，不要為了渣男浪費人生。