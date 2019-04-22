從曬毛巾看人性？ 她怒批老公「這樣曬的人很自私」

2019-04-22 19:54 聯合新聞網 綜合報導



女網友不能接受老公曬毛巾的方式，認為從中看出老公的自私心態。示意圖／Ingimage 分享 facebook

從一個人晾毛巾的方式，就能看出他自不自私？一名女網友在臉書表示，老公一個人就佔了毛巾架大半的位置，自己的毛巾則被擠到邊邊角角，根本無法完全攤開。女網友看到這一幕，忍不住怒批「你們會不會覺得另一半這樣做很自私呢？」

女網友在《爆怨公社》發文表示，老公為了避免毛巾曬不乾、滋生細菌，便將自己的兩條毛巾攤開來曬，佔據了毛巾架4/5的位置；反之，原PO的粉紅毛巾則被擠到邊角，無法完全攤平晾乾。從曬毛巾的方法，看出一個人的本性，原PO認為老公這樣的行為相當自私自利，只顧自己好，完全沒有顧及到別人的感受，氣憤的在臉書抱怨，「你們會不會覺得另一半這樣做很自私呢？」

網友看到貼文後，也紛紛留言發表意見，「自私又沒品」、「會討厭這種行為，就是一個只想到自己的概念」、「很多人覺得沒什麼，但我覺得一個人的生活小細節是可以觀察出他的個性的，而且準確率100%」，但多數網友則認為事情沒那麼嚴重，「再加根桿子吧！一輩子很長沒那麼嚴重」、「不會覺得自私，小事情想辦法解決就好」、「我會覺得計較這種事的人，不是太閒就是心眼太小」。

網友也給出建議，認為原PO可以好好跟老公溝通，不要為了一點小事傷了感情，「一輩子很長，一點小事就算了吧」、「自不自私我是不知道，但我會好好跟對方溝通」、「直接講出來，這時候就是需要溝通」。