丈夫月入60K仍伸手要奶粉錢 妻心冷：他只想找一個分母

2019-04-22 15:59 聯合新聞網 綜合報導



一名女網友表示，丈夫月薪超過60K，卻連尿布錢、奶粉錢都要與每個月可用所得只有1萬5千元的她計較，讓她相當心灰意冷。示意圖／ingimage 分享 facebook

夫妻間財務獨立不是壞事，但若所有錢都斤斤計較，恐怕會傷了感情。一名女網友表示，月入60K的丈夫先前答應要出小孩的尿布、奶粉錢，但找他要的時候，對方卻反過來要求原po要支付今天去大賣場購物的費用。事實上，這名女網友月入僅35K，每個月能用的錢不多，丈夫卻堅持開支應該一人一半，讓她忍不住問「這個婚姻該持續嗎？」

一名網友在臉書《爆怨公社》中po文表示，前幾天她和丈夫到大賣場購物，買的是孩子的奶粉、丈夫想吃的食物和清潔用品，結果，原po向對方拿前幾天訂尿布的費用時，先前曾答應要出尿布、奶粉錢的丈夫卻不悅地回應，「那今天大賣場買的錢怎麼算？」

原po委屈地表示，自己月入僅35K，但考慮到月薪60K的丈夫需負擔停車費和保姆費用，因此主動提議房租由丈夫出7千元，自己則付1萬元。此外，原po每個月還會存下1萬塊，作為兩人的購屋基金，因此，餐費及其餘費用只能用剩下的1萬5千元支出，生活必須相當節省。

對於丈夫堅持家中開支必須一人一半一事，原po傷心地表示，「他要的是一個不讓他出比較多（錢）的分母，否則他心裡會怨恨」，直呼「這個婚姻沒有愛，他只會嚷嚷自己付出了多少」，甚至因為心寒而有了離婚的念頭。

文章po出之後，許多網友也替原po抱屈，「什麼都一人一半，那帶孩子的責任是不是也該一人一半，家裡大大小小的事也該一人一半」、「這代表他只在乎他自己，妳還是多愛自己一點吧」、「這種人很自私，心智尚未走入成家模式」。