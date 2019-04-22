親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
愛地球綠生活
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

幾歲領老人年金？看你的出生年次就知道

缺乏專業自律的「新聞自由」 是我們要的嗎？

丈夫月入60K仍伸手要奶粉錢 妻心冷：他只想找一個分母

2019-04-22 15:59聯合新聞網 綜合報導

一名女網友表示，丈夫月薪超過60K，卻連尿布錢、奶粉錢都要與每個月可用所得只有1...
一名女網友表示，丈夫月薪超過60K，卻連尿布錢、奶粉錢都要與每個月可用所得只有1萬5千元的她計較，讓她相當心灰意冷。示意圖／ingimage
分享

夫妻間財務獨立不是壞事，但若所有錢都斤斤計較，恐怕會傷了感情。一名女網友表示，月入60K的丈夫先前答應要出小孩的尿布、奶粉錢，但找他要的時候，對方卻反過來要求原po要支付今天去大賣場購物的費用。事實上，這名女網友月入僅35K，每個月能用的錢不多，丈夫卻堅持開支應該一人一半，讓她忍不住問「這個婚姻該持續嗎？」

一名網友在臉書《爆怨公社》中po文表示，前幾天她和丈夫到大賣場購物，買的是孩子的奶粉、丈夫想吃的食物和清潔用品，結果，原po向對方拿前幾天訂尿布的費用時，先前曾答應要出尿布、奶粉錢的丈夫卻不悅地回應，「那今天大賣場買的錢怎麼算？」

原po委屈地表示，自己月入僅35K，但考慮到月薪60K的丈夫需負擔停車費和保姆費用，因此主動提議房租由丈夫出7千元，自己則付1萬元。此外，原po每個月還會存下1萬塊，作為兩人的購屋基金，因此，餐費及其餘費用只能用剩下的1萬5千元支出，生活必須相當節省。

對於丈夫堅持家中開支必須一人一半一事，原po傷心地表示，「他要的是一個不讓他出比較多（錢）的分母，否則他心裡會怨恨」，直呼「這個婚姻沒有愛，他只會嚷嚷自己付出了多少」，甚至因為心寒而有了離婚的念頭。

文章po出之後，許多網友也替原po抱屈，「什麼都一人一半，那帶孩子的責任是不是也該一人一半，家裡大大小小的事也該一人一半」、「這代表他只在乎他自己，妳還是多愛自己一點吧」、「這種人很自私，心智尚未走入成家模式」。

爆怨公社
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

收不收？給前女友的婚戒「再利用」 他拿來向現任女友求婚

2019-04-22 14:50

寫給父母：陪伴是堂終生必修課！

2019-04-22 12:47

我們與惡的距離：一名精神病患家屬的告白

2019-04-22 10:32

【子女心情】美旦姐／感恩的心

2019-04-22 06:00

【心情點滴】智柔雅／因為他是「番仔」

2019-04-22 06:00

【美味記憶】林思妙／戀戀麻油香

2019-04-22 06:00

讓寶寶一覺好眠的「防蚊神器」？ 網友狂推：我家也有用！

2019-04-21 12:00

《雲端的丈夫》：他懂職場媽媽嗎？他知道職場媽媽連睡眠都是戰場嗎？

2019-04-21 10:06

【心情點滴】薛淑伊／鍋蓋領導

2019-04-21 06:00

【帶孫心情】劉月雲／我家有個夜哭郎

2019-04-21 06:00

【父母心情】心如／等待釋懷那日的到來

2019-04-21 06:00

人妻喜孜孜試婚紗 老公淡定：都是蚊帳跟漁網

2019-04-20 11:53

【童言童語】蔡宛芳／吃壽司會…

2019-04-20 06:00

【閱讀生活】朴是炫 ／親愛的，你的開關還好嗎？

2019-04-20 06:00

真的不需認老！80歲夫妻拍婚紗照 網驚也太美

2019-04-19 21:27

不懂避嫌？老公剝蝦給妻 朋友女友竟遞碗「我也要」

2019-04-19 13:34

【我見我思】蝕鶼／該不該幫他

2019-04-19 06:00

【我愛一個人煮-60】太陽臉／蝦捲與甜不辣

2019-04-19 06:00

【上學學什麼】諶淑婷／讓溫柔產生溫柔

2019-04-19 06:00

驚見「只剩蛋」的蛋撻！ 女兒的心意讓媽媽喊母湯

2019-04-18 16:52

搞出人命！26歲男薪50K求親遭拒 「給不了女兒一個家」

2019-04-18 11:49

【心情點滴】楊雅蓉／被單

2019-04-18 06:00

【家人關係】蘇亞／為愛戒菸

2019-04-18 06:00

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／中二生睡不著

2019-04-18 06:00

婚後去摩鐵的「真正目的」 讓爸媽看完都認同到哭！

2019-04-17 20:00

最強背殺！ 和服正妹的真面目 「我阿嬤啦…」

2019-04-17 14:19

孩子不愛喝水？專家用這招讓孩子愛上白開水

2019-04-17 10:41

真的不想再聽到「這些」建議！你以為的好意其實帶著評判...

2019-04-17 10:09

【生活點滴】郎英／良民證

2019-04-17 06:00

【心情點滴】米林／不要忽視孩子的權益

2019-04-17 06:00

【我見我思】林彥佑／拿著破鈔票的老先生

2019-04-17 06:00

他每隔10分鐘狂設鬧鐘 就怕忘了載愛妻下班

2019-04-16 22:17

結婚不能只登記！父母擔心被說閒話 竟逼她辦婚宴訂喜餅

2019-04-16 21:28

女生都愛名牌車？ 網PO文叫屈掀正反論戰

2019-04-16 21:07

媽媽常說「最討厭你爸」卻在丈夫生病後天天以淚洗面

2019-04-16 20:14

科學證實的完美愛情！成功婚姻的5個幸福祕密

2019-04-16 15:48

【生活趣聞】Silence／逃不掉的英文課

2019-04-16 06:00

【追憶時光】菲比／廚娛

2019-04-16 06:00

【親子山遊】優果媽／大寶的第一座百岳

2019-04-16 06:00
看更多

熱門文章

唐綺陽星座運勢週報：魔羯桃花旺人脈廣 巨蟹控制花費

2019-04-22 07:32

餐廳員工染麻疹發病接觸77人 竟搭高鐵趴趴走擴大疫情

2019-04-21 19:57

長期彎腰+蹲下 他37歲長骨刺

2019-04-21 23:24

加拿大飲食指引建議多蔬食 茹素20年醫師分享心得

2019-04-22 11:11

周日晚至周一台中以南強降雨 氣象局籲注意

2019-04-21 22:51

彭啟明：周四前高溫恐飆34度 周五、六可能轉雨

2019-04-22 07:25

手肘又痠又麻 中醫師建議這個動作可以緩解

2019-04-22 13:46

夜夜呼吸不順 他架攝影機拍到珍貴「貓壓床」畫面

2019-04-22 14:24

老翁掃墓後失神懷疑卡到陰 醫師機警 鬼門關前救一命

2019-04-22 11:00

癌症死亡率上升 專家：可能與營養缺乏有關

2019-04-22 14:56

健康名人堂／從達文西手術 看醫病問題

2019-04-22 00:47

丈夫月入60K仍伸手要奶粉錢 妻心冷：他只想找一個分母

2019-04-22 15:59

直播主稱被罰8萬「是小錢」 機內直播起飛民航局移送法辦

2019-04-22 15:12

每日星座運勢／獅子靈感不斷利創作 易得他人賞識

2019-04-22 00:00

麻辣鍋女員工疑染麻疹 還搭高鐵捷運回高雄老家

2019-04-21 19:50

農村旅遊觸法政府無解 立委連署訂「小旅行專章」

2019-04-21 23:12

洗澡NG行為 你也犯了嗎？

2019-04-22 12:34

洗臉擠粉刺都無法縮小毛孔 醫師建議這樣改善膚況

2019-04-22 07:44

貓頭鷹躲飛機引擎呼呼大睡 工程師起飛前發現將其救出

2019-04-22 14:48

【心情點滴】智柔雅／因為他是「番仔」

2019-04-22 06:00

【子女心情】美旦姐／感恩的心

2019-04-22 06:00

做假牙卻得Ｃ肝！感染管控有漏洞

2019-04-22 00:25

【美味記憶】林思妙／戀戀麻油香

2019-04-22 06:00

生態旅遊推20年 修法還是沒解套

2019-04-22 00:25

收不收？給前女友的婚戒「再利用」 他拿來向現任女友求婚

2019-04-22 14:50

絕對神準！個性VS.血型 O型超暴躁＋超白目、B型愛花錢＋我行我素

2019-04-21 21:51

今天好熱！ 鄭明典：夏天的味道會更明顯

2019-04-22 09:20

黃亞細肉骨茶2號店進駐南西店 開幕祭出買1送1

2019-04-22 12:41

寫給父母：陪伴是堂終生必修課！

2019-04-22 12:47

小七獨賣！蜷尾家聯手杜老爺推出玫瑰生烏龍茶、花生牛奶甜筒

2019-04-22 13:34

台中金典酒店春遊補助再加碼送500 同步推牛排套餐550元

2019-04-21 19:47

5月初這五天 北市峨嵋街懸日預報看這裡

2019-04-22 15:12

不吃早餐減肥？ 中醫師搖頭：空腹不宜過久

2019-04-22 10:31

連6漲！ 95汽油30元了

2019-04-22 00:25

非洲豬瘟嗎？竹圍漁港驚見豬屍緊急採檢化驗

2019-04-21 21:26

賈新興：地球發燒 沒有緩解的跡象

2019-04-22 10:54

台中旅展26日開展 麗寶樂園福容大飯店住宿2.3折優惠

2019-04-22 07:43

睡眠中止症上身 醫師：扁桃腺肥大、過胖都是可能原因

2019-04-22 10:29

出院後銜接長照服務 衛福部長：最快7天內可辦到

2019-04-21 19:18

Linda Farrow台灣首店落腳微風南山 品牌執行長親自揭幕「看衰潮流文化將退燒」

2019-04-21 18:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top