收不收？給前女友的婚戒「再利用」 他拿來向現任女友求婚

2019-04-22 14:50 香港01 記者夏洛特／報導



外國一名女子表示，男友問她願不願意收下多年前未能送出給前女友的戒指當婚戒，讓她相當錯愕。示意圖／ingimage 分享 facebook

求婚本應是情侶間其中一個最甜蜜、最感人的時刻，但外國一名女子卻陷入兩難的狀況，原來她的男友近日準備向她求婚，而她亦非常愛對方，打算答應，但男友卻問她願不願意收下一枚「舊戒指」，該戒指竟是男友多年前，以高價訂給前女友的婚戒，由於當時還未將戒指送出，兩人便以分手收場，儘管婚戒還沒有人戴過，但變賣也不值錢。

女友表示，自己明白男友的難處，希望省下來的錢可以用在其他地方，不過內心始終覺得不舒服，於是問網友：「如果拒絕是否合理？」不少網民都力挺女友，指婚戒不是為有而有，而是兩個人之間的感情象徵，她沒有責任去為男友的過去「買單」。

該名女子日前於「Reddit」討論區發文，指男友與前女友交往了4年，本來已打算向對方求婚，於是花了數千元，從海外為她量身訂製了一枚戒指，但最終該女子卻傷透了男友的心，兩人3年前以分手收場，而戒指在未有人戴過的情況下，一直放在男友的櫃中。

直到原PO與男友交往，互相認定對方就是終身伴侶，兩人不時談到要結婚，但近日男友卻開口問她，願不願意收下該枚舊戒指當訂婚戒指。原PO表示，「我明白當中的現實，他已經有一枚戒指，不用的話很浪費，不買新戒指，省下來的錢亦可用在更重要的事，但我內心總有道結，無法放下該戒指本來另有主人的事實」。

原PO更提到，男友向她保證前女友從未戴過該戒指，但如果變賣，珠寶店也表明不會高價買回，因為戒指貴只貴在量身打造的費用，意味男友將會虧本。原PO說：「但我就是不想要不是為我而設的東西，我是否很不合理？我不需要貴價的戒指，不需要鑽石，但我想他買的時候心中有我。」

不少網民隨即大罵這名男友，但原PO也反駁表示，對方平日對她及朋友，於經濟上的幫忙都非常慷慨，「只是在這一件事上特別現實」。其他網民則認為女友的想法很合情合理，「給你一枚為他人而造的戒指是很噁心的行為，妳還要以後每天都看著它」、「婚戒不是為有而有，而是兩個人之間的感情象徵，兩人一起到沙灘撿石頭都比這枚貴價戒指有價值、心意，為何男友過去與前女友的東西，要由現任來『買單』？」、「就當是人生必然的損失就算了」。另外有網民則想到最折衷的方法，就是留下鑽石，但與女友重新訂做指環部分。

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文章授權轉載自《香港01》