寫給父母：陪伴是堂終生必修課！

2019-04-22 12:47 聯合新聞網 聯合數位文創



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成長，對許多人而言，可能只是身高的變化、年齡的增減，如同寶可夢世界般，從小小孩進化成大人的一瞬之間，但這中間卻充滿許多必修學分，諸如瞭解、傾聽與陪伴的課題，其中共同體驗、觀察和學習，都是在成長路上的寶貴經驗，也是帶領孩子走向廣闊＂大人＂社會的重要關鍵。

現今社會家庭結構改變，小家庭、單親家庭、雙薪家庭增加，並各自在崗位上努力為生活拼搏中，如何陪伴孩子、給予適當關懷與照顧是家長間的重要課題。從公視近期的自製戲劇中不難發現，從親子關係、教育體制到社會價值觀等，除了引發社群的熱烈討論外，卻也讓我們反躬自省，作為父母，孩子真正需要的是什麼？我們是否灌輸了超載的期待？這些期待的壓力又是否成為孩子焦慮的來源？

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在汲汲營營的忙碌生活中，面對孩子，我們需要放下恨鐵不成鋼的急切心情，回到家庭的原點「愛與陪伴」，每天花點時間和孩子聊聊生活大小事，享受無法取代的親子時光，讓這些溫暖的陪伴，變成滋養灌溉孩子成長路上的最佳良方。

《寒鴉情深》小男孩生長在單親家庭裡，與有暴力傾向的父親存在著隔閡，在撿到一隻小寒鴉後，逐漸與牠建立了深厚情感，最後更透過這份特殊的友情，化解了小男孩與父親之間的藩籬。圖/公共電視提供 分享 facebook

《我是艾瑪，我很好》艾瑪生在跨國婚姻家庭裡，因膚色和居住地的人們不一樣而受歧視。她只能每天對著鏡子安慰自己：「我是艾瑪，我很好」。像艾瑪這樣，遭到歧視的孩子還很多，所以艾瑪決定透過寫詩和寫歌，讓大家瞭解她的感受。圖/公共電視提供 分享 facebook

《烏龜女孩》唐唐在爸媽爭吵的時候，會戴起耳機躲在自己的龜殼裡，進而爸媽吵架的壓力，逐漸影響到她的功課和生活。最終她鼓起勇氣對爸媽大聲喊出她的心情感受。圖/公共電視提供 分享 facebook

若我們都能學著把愛付諸行動，陪伴孩子一起快樂成長，如此一來，成長這條路上就會是充滿歡笑與大晴天的康莊大道！我們可以效仿之初創投創辦人「林之晨」，不管工作再忙都要撥出時間與孩子一起成長，並認為父母的陪伴是孩子最需要的。現在的他，最喜歡和兒子聊天而且無話不談；以及「洪蘭」老師所堅持的「陪伴是成長關鍵」，全家一起吃晚飯，桌間和孩子分享今天工作的心得，引導他們開口聊學校、談課業、說朋友，藉由共進晚餐時間看見孩子、知道他們的生活起居，慢慢把＂陪伴＂落實在我們每天的生活之中，和孩子牽手一起享受每天的日常。