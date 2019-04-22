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泰山小姊弟雙屍命案 生父昨晚疑似搭車到淺水灣

網紅實測「媽祖託夢郭台銘選總統？」 結果太玄了！

寫給父母：陪伴是堂終生必修課！

2019-04-22 12:47聯合新聞網 聯合數位文創

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成長，對許多人而言，可能只是身高的變化、年齡的增減，如同寶可夢世界般，從小小孩進化成大人的一瞬之間，但這中間卻充滿許多必修學分，諸如瞭解、傾聽與陪伴的課題，其中共同體驗、觀察和學習，都是在成長路上的寶貴經驗，也是帶領孩子走向廣闊＂大人＂社會的重要關鍵。

現今社會家庭結構改變，小家庭、單親家庭、雙薪家庭增加，並各自在崗位上努力為生活拼搏中，如何陪伴孩子、給予適當關懷與照顧是家長間的重要課題。從公視近期的自製戲劇中不難發現，從親子關係、教育體制到社會價值觀等，除了引發社群的熱烈討論外，卻也讓我們反躬自省，作為父母，孩子真正需要的是什麼？我們是否灌輸了超載的期待？這些期待的壓力又是否成為孩子焦慮的來源？

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在汲汲營營的忙碌生活中，面對孩子，我們需要放下恨鐵不成鋼的急切心情，回到家庭的原點「愛與陪伴」，每天花點時間和孩子聊聊生活大小事，享受無法取代的親子時光，讓這些溫暖的陪伴，變成滋養灌溉孩子成長路上的最佳良方。

《寒鴉情深》小男孩生長在單親家庭裡，與有暴力傾向的父親存在著隔閡，在撿到一隻小寒...
《寒鴉情深》小男孩生長在單親家庭裡，與有暴力傾向的父親存在著隔閡，在撿到一隻小寒鴉後，逐漸與牠建立了深厚情感，最後更透過這份特殊的友情，化解了小男孩與父親之間的藩籬。圖/公共電視提供
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《我是艾瑪，我很好》艾瑪生在跨國婚姻家庭裡，因膚色和居住地的人們不一樣而受歧視。...
《我是艾瑪，我很好》艾瑪生在跨國婚姻家庭裡，因膚色和居住地的人們不一樣而受歧視。她只能每天對著鏡子安慰自己：「我是艾瑪，我很好」。像艾瑪這樣，遭到歧視的孩子還很多，所以艾瑪決定透過寫詩和寫歌，讓大家瞭解她的感受。圖/公共電視提供
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《烏龜女孩》唐唐在爸媽爭吵的時候，會戴起耳機躲在自己的龜殼裡，進而爸媽吵架的壓力...
《烏龜女孩》唐唐在爸媽爭吵的時候，會戴起耳機躲在自己的龜殼裡，進而爸媽吵架的壓力，逐漸影響到她的功課和生活。最終她鼓起勇氣對爸媽大聲喊出她的心情感受。圖/公共電視提供
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若我們都能學著把愛付諸行動，陪伴孩子一起快樂成長，如此一來，成長這條路上就會是充滿歡笑與大晴天的康莊大道！我們可以效仿之初創投創辦人「林之晨」，不管工作再忙都要撥出時間與孩子一起成長，並認為父母的陪伴是孩子最需要的。現在的他，最喜歡和兒子聊天而且無話不談；以及「洪蘭」老師所堅持的「陪伴是成長關鍵」，全家一起吃晚飯，桌間和孩子分享今天工作的心得，引導他們開口聊學校、談課業、說朋友，藉由共進晚餐時間看見孩子、知道他們的生活起居，慢慢把＂陪伴＂落實在我們每天的生活之中，和孩子牽手一起享受每天的日常。

udnFunLife李彥甫董事長表示，udnFunLife長期致力於優質展演的引進，尤其在親子類，如2018於華山展出首度移師海外的日本「變變變！MOVE生物體驗展」，或自2019年起為期三年的巴黎龐畢度中心兒童藝術工作坊，在在都是為了推廣在地親子學習體驗，並呼籲家長帶領孩子走出家門，用玩的方式共尋對世界的好奇心！藉由過程中的相互學習體驗，拓展孩子們的視野，看見世界各地不同的藝文樣貌，從中獲得面對挫折和困難的養份。今年預計從6月起，將於北高兩地掀起親子共同逛展、寓教於樂的展覽浪潮！更多資訊請持續關注udn瘋活動粉絲團的即時訊息。

親子巴黎
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