人妻喜孜孜試婚紗 老公淡定：都是蚊帳跟漁網

2019-04-20 11:53 聯合新聞網 綜合報導



婚紗情境圖。圖/ingimag提供 分享 facebook

拍攝漂亮的婚紗照是許多女性的夢想，且雖然時下有各種不同顏色的婚紗，但女性們對於白紗的憧憬總是最多的。一名女網友表示，她與老公登記結婚後，一起至婚紗店試婚紗，她看到滿滿的美麗白紗後，少女心大爆發，豈料老公在一旁竟默默地說「都是蚊帳跟漁網」，讓她又好氣又好笑。許多網友看了十分認同，有人說「還看過白紗後面材質像抹布的」。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文，她表示近日與老公登記結婚後，尚未宴客，公婆只要求她一定要拍婚紗，否則以後會後悔，恰好她也很想拍攝，因此與老公找了空擋時間至婚紗店試穿。

到了婚紗店後，該網友看見架上滿滿的漂亮白紗，可說是少女心大噴發，每一件都想試試看、每一件都覺得很漂亮，豈料此時，在一旁的老公竟然默默地說，「都是蚊帳跟漁網」，令她哭笑不得，直說「等拍完婚紗後再紅燒老公」。

其他網友看完留言「其實老公真的沒講錯」、「我老公也這麼說」、「真的就都是白色的衣服」、「你老公真不厚道，至少那是高級的蚊帳跟漁網」，還有網友建議「婚紗照拍幾張就好，生小孩後幾乎不會拿出來看」、「花好幾萬拍的婚紗照只會在婚禮上露臉，再來就是放在櫃子長灰塵，只有大掃除時會拿出來了」。