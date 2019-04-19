真的不需認老！80歲夫妻拍婚紗照 網驚也太美

2019-04-19 21:27 聯合新聞網 綜合報導



網友曬出80歲爺爺奶奶的婚紗照，被網友讚爆「太美」。圖擷自／《爆廢公社二館》 分享 facebook

許多人都會在結婚時，拍下美美的婚紗照，想紀錄生命中幸福漂亮的自己，但只要心中存有美好，即使年歲漸長仍可一樣的青春幸福！有網友曬出80歲爺爺奶奶的婚紗照，表示就算身為長輩也不需要認老，只要心情保持年輕也可以快活美麗每一天，有許多網友認同表示「照片中的他們好甜蜜，鶼鰈情深」。

網友在臉書《爆廢公社二館》PO出兩張婚紗照，在大片落地窗前，一位奶奶輕靠在丈夫肩上、笑得燦爛，爺爺也穿著合身西裝，兩人手緊緊牽在一起，甜蜜幸福的氛圍都快滴出蜂蜜來，另外一張照片則是奶奶身穿婚紗對鏡頭回眸一笑，既高貴又優雅。原PO表示，自己的爺爺奶奶雖然80歲了，但思想非常開明前衛，有著自己的人生哲學，爺爺不只有臉書帳號，還會用ipad，而奶奶總是開朗的面對生活，鼓勵大家「不用認老，只要心年輕每天都是快活美麗的」。

此篇PO文短短時間內就累積相當大的人氣，網友稱讚「奶奶真的太美了，就算頭髮白了也看起來好年輕」、「好美的畫面真希望我老了也能如此美麗動人」、「奶奶保養的真好、真的超美的，而且笑容超甜，希望自己年老的時候，也可以像你的奶奶一樣！謝謝你的分享，正能量的文章」、「爺爺和奶奶真的是郎才女貌」。