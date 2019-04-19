親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
花蓮6.1強震
震出建物安全
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

邱太三涉司法關說案：量刑協商是什麼？

馬雲21日要訪高雄？ 韓國瑜：我去了解一下

真的不需認老！80歲夫妻拍婚紗照 網驚也太美

2019-04-19 21:27聯合新聞網 綜合報導

網友曬出80歲爺爺奶奶的婚紗照，被網友讚爆「太美」。圖擷自／《爆廢公社二館》
網友曬出80歲爺爺奶奶的婚紗照，被網友讚爆「太美」。圖擷自／《爆廢公社二館》
分享

許多人都會在結婚時，拍下美美的婚紗照，想紀錄生命中幸福漂亮的自己，但只要心中存有美好，即使年歲漸長仍可一樣的青春幸福！有網友曬出80歲爺爺奶奶的婚紗照，表示就算身為長輩也不需要認老，只要心情保持年輕也可以快活美麗每一天，有許多網友認同表示「照片中的他們好甜蜜，鶼鰈情深」。

網友在臉書爆廢公社二館》PO出兩張婚紗照，在大片落地窗前，一位奶奶輕靠在丈夫肩上、笑得燦爛，爺爺也穿著合身西裝，兩人手緊緊牽在一起，甜蜜幸福的氛圍都快滴出蜂蜜來，另外一張照片則是奶奶身穿婚紗對鏡頭回眸一笑，既高貴又優雅。原PO表示，自己的爺爺奶奶雖然80歲了，但思想非常開明前衛，有著自己的人生哲學，爺爺不只有臉書帳號，還會用ipad，而奶奶總是開朗的面對生活，鼓勵大家「不用認老，只要心年輕每天都是快活美麗的」。

此篇PO文短短時間內就累積相當大的人氣，網友稱讚「奶奶真的太美了，就算頭髮白了也看起來好年輕」、「好美的畫面真希望我老了也能如此美麗動人」、「奶奶保養的真好、真的超美的，而且笑容超甜，希望自己年老的時候，也可以像你的奶奶一樣！謝謝你的分享，正能量的文章」、「爺爺和奶奶真的是郎才女貌」。

網友曬出80歲爺爺奶奶的婚紗照，被網友讚爆「太美」。圖擷自／《爆廢公社二館》
網友曬出80歲爺爺奶奶的婚紗照，被網友讚爆「太美」。圖擷自／《爆廢公社二館》
分享

爆廢公社結婚婚紗
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

不懂避嫌？老公剝蝦給妻 朋友女友竟遞碗「我也要」

2019-04-19 13:34

【我見我思】蝕鶼／該不該幫他

2019-04-19 06:00

【我愛一個人煮-60】太陽臉／蝦捲與甜不辣

2019-04-19 06:00

【上學學什麼】諶淑婷／讓溫柔產生溫柔

2019-04-19 06:00

驚見「只剩蛋」的蛋撻！ 女兒的心意讓媽媽喊母湯

2019-04-18 16:52

搞出人命！26歲男薪50K求親遭拒 「給不了女兒一個家」

2019-04-18 11:49

【心情點滴】楊雅蓉／被單

2019-04-18 06:00

【家人關係】蘇亞／為愛戒菸

2019-04-18 06:00

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／中二生睡不著

2019-04-18 06:00

婚後去摩鐵的「真正目的」 讓爸媽看完都認同到哭！

2019-04-17 20:00

最強背殺！ 和服正妹的真面目 「我阿嬤啦…」

2019-04-17 14:19

孩子不愛喝水？專家用這招讓孩子愛上白開水

2019-04-17 10:41

真的不想再聽到「這些」建議！你以為的好意其實帶著評判...

2019-04-17 10:09

【生活點滴】郎英／良民證

2019-04-17 06:00

【心情點滴】米林／不要忽視孩子的權益

2019-04-17 06:00

【我見我思】林彥佑／拿著破鈔票的老先生

2019-04-17 06:00

他每隔10分鐘狂設鬧鐘 就怕忘了載愛妻下班

2019-04-16 22:17

結婚不能只登記！父母擔心被說閒話 竟逼她辦婚宴訂喜餅

2019-04-16 21:28

女生都愛名牌車？ 網PO文叫屈掀正反論戰

2019-04-16 21:07

媽媽常說「最討厭你爸」卻在丈夫生病後天天以淚洗面

2019-04-16 20:14

科學證實的完美愛情！成功婚姻的5個幸福祕密

2019-04-16 15:48

【生活趣聞】Silence／逃不掉的英文課

2019-04-16 06:00

【追憶時光】菲比／廚娛

2019-04-16 06:00

【親子山遊】優果媽／大寶的第一座百岳

2019-04-16 06:00

出差14天癢到「酒後亂性」 妻：我會讓他淨身出戶

2019-04-15 14:55

我們與惡的距離：孩子驟逝對家庭的衝擊

2019-04-15 10:02

【生活的風景】丹青／穿制服的稻草人

2019-04-15 06:00

【我見我思】思微兒／被人贊助，也贊助人

2019-04-15 06:00

【為父筆記】潘洛克／纖細心思的豆豆

2019-04-15 06:00

【生活趣聞】蔡宛芳／兒子代簽

2019-04-14 06:00

【閱讀生活】唐嘉慧／鵜鶘角──初為人母

2019-04-14 06:00

掃墓愛跟又愛嫌 公主病女友不爽竟直接分手

2019-04-13 11:44

【章魚法官來說法】張瑜鳳／創意還是仿冒？

2019-04-13 06:00

誰說大家都愛小鮮肉？大叔專屬4種魅力迷死人　女生男生都愛大叔啦！

2019-04-12 22:59

一招融化媽媽心 兒真心告白：我會一直保護你愛你

2019-04-12 17:17

2萬多薪水孝親費佔一半 卻因晚給遭母碎念不存錢

2019-04-12 16:04

緊身褲外穿太暴露？女大生們的時尚保衛戰

2019-04-12 14:56

【心情點滴】劉雲英／噓，不要問

2019-04-12 06:00

【我愛一個人煮-59】太陽臉／蘿蔔絲酥餅

2019-04-12 06:00
看更多

熱門文章

影／才說完「搖很大力欸」 2秒後巨石崩落嚇壞駕駛

2019-04-19 00:14

腸胃科名醫胃食道逆流 戒了這些食物不再火燒心

2019-04-19 00:00

颮線接近雲嘉南地區！注意瞬間大雨、雷擊、強陣風

2019-04-19 14:44

6.1地震撼全台！3護理師不顧安危急護嬰 網讚天使

2019-04-19 10:03

首爾必吃美食「新村站著吃烤肉」要來啦！ 插旗台北信義區

2019-04-19 15:00

雨來了！氣象局預測下周二以後才會緩和

2019-04-19 10:21

耳垂有斜切的皺紋摺痕 醫師：當心已患心血管病

2019-04-19 11:16

南部大雨、雷擊 彭啟明：典型完整的颮線結構

2019-04-19 08:16

每日星座運勢／雙子擁有明確的目標 愛情主動出擊

2019-04-19 00:00

2棟大樓傾斜 418強震 震出北市黃單建物

2019-04-19 00:41

愛貓走失62天 寵物溝通師一句話讓她不死心終於尋回

2019-04-19 11:34

不懂避嫌？老公剝蝦給妻 朋友女友竟遞碗「我也要」

2019-04-19 13:34

傻眼！前一天成功申請到宿舍 隔天發生地震像廢墟

2019-04-19 14:39

6.1強震 全台驚嚇 17人受傷 北市2棟大樓傾斜

2019-04-19 00:17

高雄天空黑白分明 氣象站：3小時內會狂風暴雨

2019-04-19 15:43

台北市懸日預報來了 4月底到5月初到這看夕陽

2019-04-19 10:37

媽祖如何「託夢」郭董？學者解釋夢境由來

2019-04-19 07:53

大福彩27日最後一期 頭獎上看3億

2019-04-19 00:25

影／無人機送血清10分鐘速抵 交通部阿里山測試成功

2019-04-19 10:45

不要只記得要媽祖託夢了！別忘今天是大道公生日

2019-04-19 12:28

大福彩即將下市 買氣提高三成

2019-04-19 06:02

2017年迄今 13.3顆原子彈能量未釋放

2019-04-19 00:52

母遇強震從沙發上跳起 雙手抱起2幼兒肉身護子

2019-04-19 15:58

【上學學什麼】諶淑婷／讓溫柔產生溫柔

2019-04-19 06:00

【我見我思】蝕鶼／該不該幫他

2019-04-19 06:00

先建北向匝環道！國1增設中豐交流道案將規畫動工

2019-04-19 18:40

颮線入南台 當心大雨

2019-04-19 14:33

18歲老狗睡夢中「離世」下葬後竟從土推中爬出奇蹟復活

2019-04-19 14:58

銅門震度7級 老師抱幼童往外衝…

2019-04-19 00:47

「老天爺不幫忙！」 旅宿業者憂強震又挫花蓮觀光

2019-04-19 10:56

【我愛一個人煮-60】太陽臉／蝦捲與甜不辣

2019-04-19 06:00

蔡詩芸靠「煮菜」抓住老公王陽明　不吃魚翅、隨身帶餐具挺環保

2019-04-18 23:19

今天艷陽高照突然天黑一半 氣象局：「颮線」出現

2019-04-19 16:51

被通知骨髓配對成功 她從日本飛回台灣救人

2019-04-19 19:05

小孟塔羅：要怎麼做才能像韓國瑜一樣旺？

2019-04-19 09:03

真的不需認老！80歲夫妻拍婚紗照 網驚也太美

2019-04-19 21:27

地震再掀危老話題 柯文哲：等中央行政命令 都更全停擺

2019-04-19 14:12

影／大象版「無差別攻擊」 只因飼育員喝茫忘記放飯

2019-04-19 20:38

懷孕容易忘東忘西 她因一件小事被主管逼辭職

2019-04-19 16:34

大震後落石不斷預警性封路 中橫公路上午8點恢復通行

2019-04-19 09:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top