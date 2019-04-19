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不懂避嫌？老公剝蝦給妻 朋友女友竟遞碗「我也要」

2019-04-19 13:34聯合新聞網 綜合報導

一名女網友抱怨老公朋友的女友竟然要求她老公剝蝦，讓女網友傻眼又生氣。圖片為示意圖...
一名女網友抱怨老公朋友的女友竟然要求她老公剝蝦，讓女網友傻眼又生氣。圖片為示意圖。 圖／聯合報系資料照片
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一名女網友和老公參加大甲媽祖遶境，同行的還有老公的朋友和他的女友。一行人在吃飯時女網友要求老公剝蝦給她吃，沒想到朋友的女友竟主動把碗遞了過去，也要求女網友的老公剝給她，這舉動讓女網友很火大，而老公也當場拒絕。文章貼到臉書上也引來網友批評這名女子太白目。

原PO在臉書「爆怨公社」貼文表示她和老公以及老公的朋友、朋友的女友共4人一起參加大甲媽祖遶境，在用餐時她和老公因為比較晚到，桌上飯菜都涼了，但還有剩一些蝦子，原PO小聲地跟丈夫說想吃蝦，他也貼心的剝給她吃。但在剝好第一隻後，朋友的女友竟然把碗遞過去給原PO的老公，並且說「我也要」，這舉動讓她看了很傻眼。

當時朋友正在外頭抽菸，而原PO的老公很直接地拒絕對方，要她去找男友剝給她吃。原PO非常生氣，但為了顧及場面並沒有發飆。她在臉書上寫道老公和他的朋友是高中同學，但她和朋友的女友見面不超過10次，雖然說是情侶，但原PO覺得朋友對那個女生只是自己一頭熱，但即便如此，她也不解這個女生的舉動到底用意如何？她說「不管妳是有意還是無意，這會讓身為老婆的人，非常不爽」。

有網友開玩笑的說「妳就幫她男友剝嘛」、「跟她男友說『綠帽子歪了，幫你帶正』」、「下次就剝衣服」；也有人痛批這女生的行為「那就是挑釁妳。那女生心懷不軌，老公的朋友有綠雲罩頂的危機」、「妳跟妳老公跟女生不熟的話，不是女的天生白目就是別有居心」、「不知道那女生是少根筋還是心機女」。

不過有網友客觀的表示「看交情吧，我朋友的女友都會剝給大家吃啊」、「我覺得看熟不熟吧，是我不會生氣耶」、「不要當場發飆，必須顧全大局，因為當下妳發飆只會被當作無理取鬧的那一個，對方一定會說是開玩笑的」、「妳老公已經做給妳看了，妳發火就是不給老公面子，整桌氣氛都壞了」。

爆怨公社
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