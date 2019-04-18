搞出人命！26歲男薪50K求親遭拒 「給不了女兒一個家」

2019-04-18 11:49 聯合新聞網 綜合報導



26歲男子有月薪5萬的穩定工作，想娶懷孕的女友，卻遭對方家長嫌窮拒絕。示意圖／ingimage授權 分享 facebook

低薪時代壓力大，月領50K算少嗎？一名26歲的網友，擁有月薪5萬的穩定工作，想與已懷孕的女友成家，但女方家長卻嫌他沒錢，認為「給不了女兒一個家」，不肯同意這門婚事，到底月薪要多少才能撐起一個家呢？

一名網友在PTT上表示，好兄弟的女友最近懷孕了，「去他女友家跪了兩天，人家不肯把女兒嫁給他」，因為嫌他沒錢、聘金不夠誠意。說明朋友現年26歲，工作穩定，含加班費可月領5萬、存款有12萬，還有輛VIOS汽車代步，但女方爸爸認為這樣的條件，「給不了他女兒一個家」。

原PO還表示，朋友的25歲女友每月薪水不到3萬，錢都花在出國玩、買包包，實際上就是個月光族。朋友出社會4年，平常兩人的花費都是朋友埋單，對女友體貼，對她家人也蠻大方的，何況買車、房租都是要花錢的，12萬的存款卻被嫌太少，讓原PO不禁想問「到底月薪要多少，女生才會覺得幸福？」

貼文引起網友討論，有人認同女方家長意見，認為「存款12萬也太少了吧」、質疑未來「是要住婆家還是岳家」，也有人較客觀的認為，「26歲月薪5萬，基本上是前30%了」、「看過夫妻加起來月薪5萬還養小孩，現在也好好的」，另有人研判認為根本不是薪水問題，「是對方家裡不想嫁」、應該是先上車後補票「讓老爸很不爽吧」，因原PO描述朋友女友是月光族，還有人真心想勸「趁早分吧」。