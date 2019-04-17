最強背殺！ 和服正妹的真面目 「我阿嬤啦…」

2019-04-17 14:19 聯合新聞網 綜合報導



網友PO兩張女子穿著和服的超正背影照，可沒想到「少女」的廬山真面目竟然是網友的「阿嬤」！圖擷自／《爆廢公社》 分享 facebook 許多人到日本旅遊，都會到當地的服飾店，體驗穿和服的樂趣，尤其許多店家除了租借和服，還會幫忙整理髮型、插上髮飾，最後搭配合適的木屐與包包，讓遊客脫胎換骨成時代劇走出的大明星一般。有網友在網路上PO兩張背影照，照片中的女子不只穿著和服「仙氣」十足，還伸出纖纖玉手與花朵合照，可沒想到「少女」的廬山真面目竟然是網友的「阿嬤」！

網友在臉書《爆廢公社》中上傳兩張阿嬤去日本玩時，朋友幫忙拍攝的背影照，因為照片中的女子身穿花色相當鮮豔的和服，微微挑染的頭髮還在後腦盤成一個髮髻、別上大花髮飾，相當有女人味。然而，因為照片中的人是原PO的「阿嬤」，讓原PO打趣道「我還在驚嚇中」，連他最初也不敢置信自己的阿嬤可以這麼少女，還特地打電話給阿嬤再三確認是她本人，最後才承認「沒錯就是我阿嬤」。

阿嬤換上和服後的回春照，讓許多網友驚呼「你阿嬤好辣」、「看起來也太夢幻了」、「難道是女友綽號叫阿嬤」，也讓許多人敲碗想看正面照，原PO回應，因為阿嬤很害羞不給拍，所以沒有穿著和服的正面照，但從生活照中，還是可以看出，原PO阿嬤有在保養、臉部肌膚看起來特別光滑，頭髮也有染色，依然十分時尚。