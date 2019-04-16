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郭台銘若選總統 連勝文：民進黨會比韓國瑜選更頭痛

他每隔10分鐘狂設鬧鐘 就怕忘了載愛妻下班

2019-04-16 22:17聯合新聞網 綜合報導

示意圖。有人夫在臉書分享，自己怕忘記載老婆下班，一小時狂設6個鬧鐘，讓萬名網友看...
示意圖。有人夫在臉書分享，自己怕忘記載老婆下班，一小時狂設6個鬧鐘，讓萬名網友看了笑翻。圖／ingimage
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隨著時代轉變，兩性在家庭角色中也出現反轉，進而塑造不少「寵妻魔人」，對另一半不但疼愛有加，更將答應對方的事奉為聖旨。一名人夫在「爆廢公社」貼出一張照片，只見他為了「載老婆下班」，從5點開始每隔10分鐘就設訂鬧鐘提醒自己，寵妻行為羨煞不少網友，紛紛直呼「別人的老公都不會讓我失望」。

這名男網友昨（15）日在臉書社團「爆廢公社」中發文問道「有人跟我一樣很害怕忘記載老婆下班嗎？」，並分享一張截圖，只見照片中從下午5點開始到5點50分，一共訂了六個鬧鐘。此外，每個時間還搭配不同註解，從「載老婆下班」、「千萬不能忘記去載老婆下班」到「再不出發去載老婆下班肯定晚七天到家」等，隨著時間逼近語氣也越顯緊迫，讓一票網友看了笑翻，反問原PO「你老婆很容易被你遺忘嗎？」

此文一出，吸引1.2萬名網友按讚，紛紛留言「忘記丟災細啊」、「到底是有幾個老婆要載喇」、「看到最後一個鬧鐘要笑瘋了」、「應該是再不出發去載老婆下班，肯定一輩子不用醒了」、「相信你一定有慘痛的經驗」。文末，原PO還標註「#老婆只有一個」、「#貼心到嫑嫑的」等暖心字句，讓不少網友心生羨慕，大讚「果然別人老公都不會讓我失望」。

從照片中可見，原PO每隔10分鐘就訂一次鬧鐘，隨著時間逼近搭配不同語氣的提醒字句...
從照片中可見，原PO每隔10分鐘就訂一次鬧鐘，隨著時間逼近搭配不同語氣的提醒字句。圖擷自爆廢公社
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爆廢公社
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