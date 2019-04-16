結婚不能只登記！父母擔心被說閒話 竟逼她辦婚宴訂喜餅

2019-04-16 21:28 聯合新聞網 綜合報導



女網友本想讓婚禮從簡，不料卻遭到父母反對，被要求一定要穿禮服宴請親戚。示意圖／ingimage 分享 facebook

結婚一定要辦婚宴？女網友在臉書表示，因為自己懷孕三個月，為了存錢養小孩，便決定將婚禮從簡，打算當天早上登記完，晚上再與雙方家長吃個飯就好。不料，父母卻不認同她的做法，強烈要求她要訂喜餅、穿禮服，至少還要開三桌宴請親戚，而且相關費用都要她自己承擔，讓女網友忍不住抱怨，「為什麼婚禮不能登記就好了？」

女網友在《爆怨公社》發文表示，自己目前懷孕三個月，原本想要將婚禮從簡，完成結婚登記後，與雙方家長吃個飯即可。沒想到原PO的父母因擔心被親戚說閒話，竟要求原PO要穿禮服、訂喜餅，甚至還要邀請好幾年才見一次面的親戚一起吃飯，要她至少要開三桌來宴請雙方的親戚。

更令原PO無語的是，婚禮的費用娘家一毛也不會出，連親戚的紅包都揚言要全部收走，讓她自行負擔婚禮的一切花費。總總開銷都令原PO感到喘不過氣，她原本計畫節省婚禮的費用，把這些錢花在小孩身上，不料父母的決定卻讓她的計畫全毀。

她也無奈的在貼文中透露，當初父母將房子賣掉，就只為了幫自己的哥哥付買房的頭期款，反之自己卻一毛錢都沒拿到。父母的差別待遇，也令她感到相當心寒，忍不住發文怒罵，「這種時期不是應該替女兒想一想，能省則省嗎？我小孩都還沒生，就怕親戚說閒話，好幾年才見一次面，是怕說什麼閒話？」

網友看見貼文後，也紛紛贊同原PO的決定，「手牽手去公證，公證完再多也是廢話」、「先斬後奏吧，對妳不公那就別怪妳不義」，也有網友留言抨擊，「感覺家人就是想回收當初包的禮金，想要面子又不想花錢」、「婚禮就是爸媽的成果展」，但也有網友認為，「戀愛是兩個人的事，結婚是兩家人的事，甚至是兩家族的事」，好好溝通才不會傷和氣。