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女生都愛名牌車？ 網PO文叫屈掀正反論戰

2019-04-16 21:07聯合新聞網 綜合報導

網友在「爆廢公社」PO文，表示富二代友人買了Toyota百萬名車卻被身邊女性友人...
網友在「爆廢公社」PO文，表示富二代友人買了Toyota百萬名車卻被身邊女性友人嫌「為何不買賓士車」。圖擷自Toyota官網
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男女生擇偶條件大不相同，對於汽車品牌更是看法兩極，有網友就在臉書社團「爆廢公社」發文表示，友人家財萬貫卻務實節儉，為了省錢購買百萬油電車，沒想到遇過的女伴劈頭就問「為何不買賓士」，讓他感到相當不解。此文一出，短短幾小時內就引起網友熱烈討論。

原PO在「爆廢公社」上貼出和朋友的對話截圖，表示朋友家中資產破億，是個不折不扣的富二代，卻低調節儉、事事講究CP值，綜合評估油錢和保養費用後，入手了一台Toyota百萬油電車，沒想到「不論是遇過的或交往過的女性友人，都問他為什麼不買賓士車」。朋友圈中也有人遇過會先看男生車子再行打量的女生，讓他因此納悶兩性的價值觀差異。

對此，男網友紛紛回應，「這樣才看得出來是真愛，還是真愛錢呀」、「不能否認很多女生不懂車只懂品牌，隨便一台低價的雙b都比其他車還要吸睛」、「之前遇到一個女生，嫌棄她男友開不知名雜牌車，碎念說要分手」、「會因為賓士來的女生，也會因為賓利而離開」。

不過，也有不少女網友反駁並非所有女生都如此，留言「聰明的女生不能只看車子」、「我老公騎摩托車哈哈」、「看不懂車子的價值，不都是代步工具嗎，能坐就好」、「什麼牌子都不重要！重點是眼前這個男人疼不疼妳吧」、「品牌不是重點，倒覺得實際又不浪費才是正確的」。另一方面，有網友質疑原PO友人經常遇到「以車取人」的女生，是否也該檢討自己的交友圈？

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