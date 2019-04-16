媽媽常說「最討厭你爸」卻在丈夫生病後天天以淚洗面

2019-04-16 20:14 聯合新聞網 綜合報導



網友分享，家中父母結婚幾十年幾乎每天都在吵架，但當爸爸病重住院，兩個人恩愛的程度都讓原PO吃醋了。圖擷自／戀愛公社 分享 facebook

俗話說患難中見真情，有些夫妻吵吵鬧鬧一輩子，但在面對生命中的轉折時，卻是彼此最堅強的依靠。一位女網友分享，家中父母結婚幾十年幾乎每天都在吵架，然而當爸爸病重住院，精神狀況不好、總是昏迷時，只有媽媽跟他說話才會清醒，而媽媽也不厭其煩的跟他說「我愛你」，兩個人恩愛的程度都讓原PO吃醋了。

網友在臉書《戀愛公社》中發文，她的爸爸幾天前突然不舒服送醫，經檢查後發現是腸組織壞死，醫生表示一定要開刀，但因為原PO爸爸年紀大了，即便動手術也只有10至20％的機率能成功。這讓原PO相當掙扎，最終決定聽爸爸的意願，原PO描述，在急救室的爸爸因為插管又患有重聽，當她提到「媽媽」的關鍵詞時，爸爸特別打起精神、認真的想聽清楚所有細節，當原PO說到「媽媽跟我都會等你」，要他努力撐下去時，爸爸用力的點點頭並用堅定的眼神暗示原PO他要開刀。

所幸手術很成功，在開完刀的後幾天，原PO爸爸幾乎都在昏睡，唯獨原PO媽媽在他耳邊講話時，他才有些許反應，讓原PO吃醋道「有時候真的覺得我爸怎麼這麼偏心」。後來原PO還買了一塊白板，要讓爸爸可以輕鬆的知道她跟媽媽想跟他說什麼，原PO表示，她的爸媽並不是一直如此恩愛，在這場大病之前，他們幾乎天天吵架，媽媽嘴巴雖說著很討厭她爸，在丈夫重病時卻偷偷在家以淚洗面一整天。

現在原PO的媽媽每天都會用白板，向她的丈夫說我愛你，原PO表示「我媽說我爸最愛我媽對他說『我愛你』，有時候聽到我媽對他說的時候，他還會流眼淚」。