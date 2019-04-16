科學證實的完美愛情！成功婚姻的5個幸福祕密

2019-04-16 15:48 聯合新聞網 文章提供／遠見



願意溝通且傾聽的夫妻愈成功。 圖／ingimage 分享 facebook 每一對伴侶在長相廝守的過程中，都有各自彼此不同的相處之道，這當中的默契不僅成了互相依靠的羈絆，那無法被左右的信念，也是不可分割的情感；縱使偶有爭執、意見迥異的不愉快，但實際上依偎扶持的感動，成了完美愛情的關鍵。

對於幸福的關係，雖然沒有一定的甜蜜公式，但科學家在研究的過程中，透過調查和分析夫妻間的互動與習慣，發現成功的婚姻關係有極大的相似之處，這無關乎年齡、身分和背景，反而是這5種祕訣若能一起支持與維持，浪漫的關係自然不在話下。

1、一對夫妻的物慾愈低，他們會愈幸福

一項針對1300多名已婚人士進行並發表於《家庭與經濟》（Family and Economic Issues）期刊上的調查發現，對唯物主義（materialism）認同感愈低的人，他們的婚姻滿意度往往呈現正相關。

研究發現，金錢是導致夫妻尋求諮詢和離婚的最主要關鍵之一，對於生活開銷的掌握、奢侈品的購買、旅遊經費和教育基金等，兩人常常會有意見不合的爭執，甚至往往在採買生活用品時，也因為一點點的價差爭論不休。

因此，當夫妻們能夠降低注意力於追求財富和物質享受的慾望時，受益的是彼此更堅固的關係，就算兩人沒有賺大錢、並不是住豪宅，也能夠過得幸福快樂。

2、願意溝通且傾聽的夫妻愈成功

心理研究員約翰戈特曼（John Gottman）邀請了130對正踏入新婚期的夫妻進行調查，當中花了15分鐘請彼此暢談兩人最常意見分歧的部分，並納入長期追蹤。

他發現，在討論的最初幾分鐘內，負面影響較小且能夠積極地減緩消極情緒的夫妻，關係能夠長跑許久，反觀後來離婚的夫妻，大多都是在對話後，有著滿滿負面情緒且不諒解的對立。

專家表示，在一個正常的夫妻關係中，雙方的地位都同樣重要，彼此分享自我生活上的點點滴滴，哪怕是工作上的小事、日常生活的委屈，多多聊天是生活的滋潤劑──積極的聆聽有助於感情的升溫、暢快的交談更能幫助彼此理解，而一同在這段路上成長，絕對是幸福的關鍵。

長期關係的經營是很多夫妻重要課題。 圖／ingimage 分享 facebook

3、彼此相互且熱情支持是關鍵

在《人格與社會心理學》（Journal of Personality and Social Psychology）期刊上，心理學教授雪莉蓋博（Shelly Gable）對夫妻所表現出的行為做出4種可能性的回應，包含「積極的建設性」（熱情、支持、感興趣的）、「被動的建設性」（相對積極但本身興趣缺缺）、「被動破壞性」（沒有興趣或改變話題）、「主動破壞性」（貶低或忽視）。

專家強調，愈正面且積極的回應，可以滿足另一半在情感的穩定需求，就像是個強心針，支持對方的信念，這樣的關係也容易長久且穩定。

她分享，幸福夫妻的特徵為尊重、喜愛和同情，他們密切關注在彼此生命中所發生的重要事件，並且給予對方正面稱讚。研究發現，走向離婚的夫妻通常不會稱讚對方，也看不到對方優點，最終只能各奔東西。

4、興趣愈相投的夫妻，愈能長久在一起

根據《心理科學》（Psychological Sciences）上的研究，他們調查了4800多名已婚參與者，並從中發現，彼此都擁有飲酒習慣的夫妻，比互相都不喝酒的夫妻更快樂。

研究更進一步解釋，因為當夫妻彼此有著共同的習慣，他們會一起花更多的時間討論共同的興趣，這也同時能增進話題、互動更熱烈。

活到老、學到老不僅是對個人如此，對夫妻也是一樣。如果能夠利用時間彼此一起去上課，無論是文學、運動、廚藝或美術，當有個共同努力的目標，一同研究、鑽研，不僅能增進感情，合作的熱絡感還能讓互動更深刻。此外，一起為了家庭付出、為了孩子的未來齊心協力，都是能讓彼此感情升溫的方式。

5、穩定的性生活

《人格與社會心理學》（Society for Personality and Social Psychology）對超過3萬名美國人進行了調查，結果發現，至少每週發生一次性行為的夫妻最為幸福。

研究表明，雖然更頻繁的性行為與幸福感有關，但每週若超過一次以上的頻率對數據並沒有很明顯的改變；反之，那些只有一個月一次、好幾個月一次或根本已經長久沒有性關係的伴侶，在正常年齡且還有需求的狀態下，其實感情會漸漸出現裂痕。

專家強調，與伴侶保持親密的關係非常重要，只要持續保持這種情感，夫妻感情會非常穩定。

穩定的性生活，有助於關係維持。圖／摘自 pexels 分享 facebook

（作者／魯皓平 本文出自2019.04.15《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）