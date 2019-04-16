親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
愛地球綠生活
手術虛報A健保
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

郭台銘選總統？他的起家厝在這 月租竟只要7500

父子都在兩岸當過兵 時代洪流讓這家人有奇異經歷

科學證實的完美愛情！成功婚姻的5個幸福祕密

2019-04-16 15:48聯合新聞網 文章提供／遠見

願意溝通且傾聽的夫妻愈成功。 圖／ingimage
願意溝通且傾聽的夫妻愈成功。 圖／ingimage
分享
每一對伴侶在長相廝守的過程中，都有各自彼此不同的相處之道，這當中的默契不僅成了互相依靠的羈絆，那無法被左右的信念，也是不可分割的情感；縱使偶有爭執、意見迥異的不愉快，但實際上依偎扶持的感動，成了完美愛情的關鍵。

對於幸福的關係，雖然沒有一定的甜蜜公式，但科學家在研究的過程中，透過調查和分析夫妻間的互動與習慣，發現成功的婚姻關係有極大的相似之處，這無關乎年齡、身分和背景，反而是這5種祕訣若能一起支持與維持，浪漫的關係自然不在話下。

1、一對夫妻的物慾愈低，他們會愈幸福

一項針對1300多名已婚人士進行並發表於《家庭與經濟》（Family and Economic Issues）期刊上的調查發現，對唯物主義（materialism）認同感愈低的人，他們的婚姻滿意度往往呈現正相關。

研究發現，金錢是導致夫妻尋求諮詢和離婚的最主要關鍵之一，對於生活開銷的掌握、奢侈品的購買、旅遊經費和教育基金等，兩人常常會有意見不合的爭執，甚至往往在採買生活用品時，也因為一點點的價差爭論不休。

因此，當夫妻們能夠降低注意力於追求財富和物質享受的慾望時，受益的是彼此更堅固的關係，就算兩人沒有賺大錢、並不是住豪宅，也能夠過得幸福快樂。

2、願意溝通且傾聽的夫妻愈成功

心理研究員約翰戈特曼（John Gottman）邀請了130對正踏入新婚期的夫妻進行調查，當中花了15分鐘請彼此暢談兩人最常意見分歧的部分，並納入長期追蹤。

他發現，在討論的最初幾分鐘內，負面影響較小且能夠積極地減緩消極情緒的夫妻，關係能夠長跑許久，反觀後來離婚的夫妻，大多都是在對話後，有著滿滿負面情緒且不諒解的對立。

專家表示，在一個正常的夫妻關係中，雙方的地位都同樣重要，彼此分享自我生活上的點點滴滴，哪怕是工作上的小事、日常生活的委屈，多多聊天是生活的滋潤劑──積極的聆聽有助於感情的升溫、暢快的交談更能幫助彼此理解，而一同在這段路上成長，絕對是幸福的關鍵。

長期關係的經營是很多夫妻重要課題。 圖／ingimage
長期關係的經營是很多夫妻重要課題。 圖／ingimage
分享

3、彼此相互且熱情支持是關鍵

在《人格與社會心理學》（Journal of Personality and Social Psychology）期刊上，心理學教授雪莉蓋博（Shelly Gable）對夫妻所表現出的行為做出4種可能性的回應，包含「積極的建設性」（熱情、支持、感興趣的）、「被動的建設性」（相對積極但本身興趣缺缺）、「被動破壞性」（沒有興趣或改變話題）、「主動破壞性」（貶低或忽視）。

專家強調，愈正面且積極的回應，可以滿足另一半在情感的穩定需求，就像是個強心針，支持對方的信念，這樣的關係也容易長久且穩定。

她分享，幸福夫妻的特徵為尊重、喜愛和同情，他們密切關注在彼此生命中所發生的重要事件，並且給予對方正面稱讚。研究發現，走向離婚的夫妻通常不會稱讚對方，也看不到對方優點，最終只能各奔東西。

4、興趣愈相投的夫妻，愈能長久在一起

根據《心理科學》（Psychological Sciences）上的研究，他們調查了4800多名已婚參與者，並從中發現，彼此都擁有飲酒習慣的夫妻，比互相都不喝酒的夫妻更快樂。

研究更進一步解釋，因為當夫妻彼此有著共同的習慣，他們會一起花更多的時間討論共同的興趣，這也同時能增進話題、互動更熱烈。

活到老、學到老不僅是對個人如此，對夫妻也是一樣。如果能夠利用時間彼此一起去上課，無論是文學、運動、廚藝或美術，當有個共同努力的目標，一同研究、鑽研，不僅能增進感情，合作的熱絡感還能讓互動更深刻。此外，一起為了家庭付出、為了孩子的未來齊心協力，都是能讓彼此感情升溫的方式。

5、穩定的性生活

《人格與社會心理學》（Society for Personality and Social Psychology）對超過3萬名美國人進行了調查，結果發現，至少每週發生一次性行為的夫妻最為幸福。

研究表明，雖然更頻繁的性行為與幸福感有關，但每週若超過一次以上的頻率對數據並沒有很明顯的改變；反之，那些只有一個月一次、好幾個月一次或根本已經長久沒有性關係的伴侶，在正常年齡且還有需求的狀態下，其實感情會漸漸出現裂痕。

專家強調，與伴侶保持親密的關係非常重要，只要持續保持這種情感，夫妻感情會非常穩定。

穩定的性生活，有助於關係維持。圖／摘自 pexels
穩定的性生活，有助於關係維持。圖／摘自 pexels
分享

（作者／魯皓平 本文出自2019.04.15《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

婚姻夫妻
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

【生活趣聞】Silence／逃不掉的英文課

2019-04-16 06:00

【追憶時光】菲比／廚娛

2019-04-16 06:00

【親子山遊】優果媽／大寶的第一座百岳

2019-04-16 06:00

出差14天癢到「酒後亂性」 妻：我會讓他淨身出戶

2019-04-15 14:55

我們與惡的距離：孩子驟逝對家庭的衝擊

2019-04-15 10:02

【生活的風景】丹青／穿制服的稻草人

2019-04-15 06:00

【我見我思】思微兒／被人贊助，也贊助人

2019-04-15 06:00

【為父筆記】潘洛克／纖細心思的豆豆

2019-04-15 06:00

【生活趣聞】蔡宛芳／兒子代簽

2019-04-14 06:00

【閱讀生活】唐嘉慧／鵜鶘角──初為人母

2019-04-14 06:00

掃墓愛跟又愛嫌 公主病女友不爽竟直接分手

2019-04-13 11:44

【章魚法官來說法】張瑜鳳／創意還是仿冒？

2019-04-13 06:00

誰說大家都愛小鮮肉？大叔專屬4種魅力迷死人　女生男生都愛大叔啦！

2019-04-12 22:59

一招融化媽媽心 兒真心告白：我會一直保護你愛你

2019-04-12 17:17

2萬多薪水孝親費佔一半 卻因晚給遭母碎念不存錢

2019-04-12 16:04

緊身褲外穿太暴露？女大生們的時尚保衛戰

2019-04-12 14:56

【心情點滴】劉雲英／噓，不要問

2019-04-12 06:00

【我愛一個人煮-59】太陽臉／蘿蔔絲酥餅

2019-04-12 06:00

【生活見聞】蔡劭璞／老爸爸上學去

2019-04-12 06:00

幼兒園一學期要18.6萬 她嘆：這年頭不適合生小孩

2019-04-11 14:51

【我見我思】自遊客／同情與同理

2019-04-11 06:00

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／不被疼愛的女兒

2019-04-11 06:00

【生活點滴】蔡怡怡／女生限定的運動

2019-04-11 06:00

他跟前妻要回結婚金飾及剖腹產費 網友怒：有那麼缺？

2019-04-10 15:09

怕蟲的侯佩岑 為了孩子勇敢親近大自然

2019-04-10 14:23

你在家中排行第幾？ 研究發現老二比老大更叛逆

2019-04-10 11:00

【生活趣聞】陳娟娟／同音異字的煩惱

2019-04-10 06:00

【大叔的中年小事】程耀毅／滅絕婆婆的網路票選

2019-04-10 06:00

【心情點滴】巧爾／我用數字閱讀人生

2019-04-10 06:00

【女性成長】梁純綉／打完再說吧

2019-04-09 06:00

【家人關係】林思妙／當媽媽住院

2019-04-09 06:00

【心情點滴】黃珠玉／老友相會

2019-04-09 06:00

【婆媳之間】劉雲英／前婆婆的祝福

2019-04-08 06:00

【為母心情】藝萱／電梯教我的育兒經

2019-04-08 06:00

【心情點滴】洪玉芬／施比受更有福

2019-04-08 06:00

【生活點滴】林沐雨／沒有新郎的婚紗照

2019-04-07 06:00

【賞文迴響】遊俠／「內賊」悲歌

2019-04-07 06:00

【親子教養】也林／大自然教室與玩具在我家

2019-04-07 06:00

少女情欲╱自白：其實我從13歲就開始自慰

2019-04-06 15:33
看更多

熱門文章

比日本貴1倍！ 網友怨台灣商場「假outlet真百貨」

2019-04-15 18:12

女友「有了」 無精男上門求醫再驗更失落

2019-04-16 07:58

鋒面華南雲雨接力 降雨持續到週休假日

2019-04-15 19:44

孫翠鳳出院 明華園團長陳勝福道出換角無奈

2019-04-15 17:12

女主人倒車險輾愛犬 絕命瞬間狗友神救援

2019-04-15 17:12

氣象局對四縣市發大雨特報 鄭明典：雨總算下到南部了

2019-04-16 09:25

花蓮深夜再傳地震最大震度5級 台中南投也有4級

2019-04-15 23:45

想跟K董飛上天空？星宇再徵300人

2019-04-16 10:49

每日星座運勢／金牛財運旺輕鬆得財 戀情急速加溫

2019-04-16 00:00

【即時短評】強制上機車駕訓班 無異逼人花錢「補習」

2019-04-16 11:42

43歲女不孕症11年 歷經流產終喜獲麟兒

2019-04-16 12:06

鋒面過今顯著降雨 彭啟明：明雨暫歇、周四起又不穩定

2019-04-16 07:25

星宇航空下半年招募300人 逾半職缺歡迎社會新鮮人

2019-04-16 10:39

跑馬拉松危及心臟？ 看基因遺傳

2019-04-15 16:39

酷航「飛常酷促銷」開跑 超值機票最低六折起

2019-04-15 17:51

早餐怎麼挑？ 吃對食物才能活力滿點

2019-04-16 07:21

瘦子怎麼吃都不胖 為什麼我連喝水都胖3公斤？

2019-04-15 17:18

勞動節大禮 「勞退條例」修正案5/1前拚三讀

2019-04-15 23:22

因工作而燃燒殆盡了？這七個方法能幫助重拾及點燃熱情

2019-04-16 00:11

外食族用塑膠筷當心有毒物殘留 醫師建議這樣檢視筷子

2019-04-16 11:16

【生活趣聞】Silence／逃不掉的英文課

2019-04-16 06:00

達文西手術浮報案 檢調查多家醫院

2019-04-16 00:01

你對幾題？機車危險感知平台上線 9月測完才能考駕照

2019-04-15 16:39

沒賺錢沒差 福容飯店2折回饋台灣人

2019-04-15 13:47

「幸福肥」是真的！研究證實：情侶感情穩定 會胖近6公斤

2019-04-15 23:52

平均薪資逾3萬？林鐵員工指「比照台鐵時期」是謊言

2019-04-16 11:50

【追憶時光】菲比／廚娛

2019-04-16 06:00

美國「功夫茶」將抵台 與頂呱呱聯手推「炸雞配珍奶」

2019-04-15 17:52

機車考照將強制上駕訓班？ 公總追蹤半年再評估

2019-04-16 09:55

小確幸很甜！這張票根不要丟 可免費換霜淇淋

2019-04-16 12:27

【親子山遊】優果媽／大寶的第一座百岳

2019-04-16 06:00

新官上任三把火 台灣大送用戶日本漫遊免費

2019-04-16 09:02

星宇航空大規模徵才300人 平均起薪3.5到4.5萬元

2019-04-16 11:07

機車危險感知平台上線 測完才能考照

2019-04-16 00:28

第四代票務系統硬體花7億遭質疑 台鐵：皆按採購法辦理

2019-04-16 12:51

可能不是沒洗乾淨 孩子脖子、腋下變黑要擔心血糖值

2019-04-16 10:02

淋巴癌末期竟然痊癒 她靠這些堅強與病魔奮戰

2019-04-16 14:38

土藏造型！藏壽司土城店4月23日開幕 用餐再抽「台北－大阪」機票

2019-04-16 13:22

台文館憶往：外省人占台13% 白恐受害卻近半

2019-04-16 09:36

責任制再添一例 住院醫師8月適用

2019-04-15 23:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top