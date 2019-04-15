出差14天癢到「酒後亂性」 妻：我會讓他淨身出戶

2019-04-15 14:55 聯合新聞網 綜合報導



婚後夫妻必須分隔兩地、無法朝夕相處的情況在現代已成常態，短暫分離會成為小別勝新婚的生活調劑，或是出軌的導火線，則因人而異。一名人妻爆料自己的先生到外地工作一段時間後，就從他同事口中得知先生和外勞過從甚密的消息。看到先生手機傳來的甜言蜜語，對照逼問後得到的酒後亂性自白，讓她看開了這一切。

維繫了15年的婚姻，先生出差才14天就多次酒後亂性，讓人妻對婚姻死心。示意圖，圖片來源／ingimage。 分享 facebook

人妻在「爆怨公社」表示自己結婚已有十五年了，最近先生到偏僻的山區工作，預計離家一個月，平常兩人僅靠訊息維繫感情。幾日前她和先生聊天聊到一半睡著，先生誤以為她生氣不回應還留了許多暖心情話「我好想你愛你」、「老婆大人我真的不能沒有你」。未料兩天後，跟先生一同出差的女同事就告知她，先生跟當地外勞的相處可能有問題。

經過對質之後，先生認錯承認兩人確實發生了關係並且不止一次，但把一切歸為「酒後亂性」。想到先生傳給自己的情話，加上不止發生一次的出軌，讓她看穿先生「一邊說愛我，一邊上別人」的行為，除了當機立斷「外遇就是離婚而已」，也宣告「我會讓他淨身出戶」。

幾天前才傳的甜蜜訊息，成為數日後「一邊說愛我，一邊上別人」的痛心證據。圖擷自 爆怨公社 分享 facebook

對於男人出差14天就酒後亂性毀了15年婚姻的行為，網友批評「14天就發生關係，本身心裡面就有問題」、「應該在上山前就勾搭在一起了」、「14天就癢...真的不可靠」，認為酒後亂性只是藉口其實「是酒後助"性"吧」，拜託原PO「一定要放生」。

對於先生同事的告知行為，有人懷疑真的能信嗎？「要嘛第一次就說了，幹麻拖到已經發生很多次才說」，原PO則出面說明「對方不確定我老公跟外勞的關係，只覺得有點過從甚密」，是她和先生對質多次之後吵起來「於是認了」。對於對方的提醒她覺得沒錯，網友也認同「如果隱瞞是在害她不是幫她」，希望這樣能幫她看清這段婚姻。