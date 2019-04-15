親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
愛地球綠生活
手術虛報A健保
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

小法：一場別開生面 專屬澎湖孩子的開學典禮

共機航經東部空域繞台 我F-16戰機緊急升空監控

出差14天癢到「酒後亂性」 妻：我會讓他淨身出戶

2019-04-15 14:55聯合新聞網 綜合報導

婚後夫妻必須分隔兩地、無法朝夕相處的情況在現代已成常態，短暫分離會成為小別勝新婚的生活調劑，或是出軌的導火線，則因人而異。一名人妻爆料自己的先生到外地工作一段時間後，就從他同事口中得知先生和外勞過從甚密的消息。看到先生手機傳來的甜言蜜語，對照逼問後得到的酒後亂性自白，讓她看開了這一切。

維繫了15年的婚姻，先生出差才14天就多次酒後亂性，讓人妻對婚姻死心。示意圖，圖...
維繫了15年的婚姻，先生出差才14天就多次酒後亂性，讓人妻對婚姻死心。示意圖，圖片來源／ingimage。
分享

人妻在「爆怨公社」表示自己結婚已有十五年了，最近先生到偏僻的山區工作，預計離家一個月，平常兩人僅靠訊息維繫感情。幾日前她和先生聊天聊到一半睡著，先生誤以為她生氣不回應還留了許多暖心情話「我好想你愛你」、「老婆大人我真的不能沒有你」。未料兩天後，跟先生一同出差的女同事就告知她，先生跟當地外勞的相處可能有問題。

經過對質之後，先生認錯承認兩人確實發生了關係並且不止一次，但把一切歸為「酒後亂性」。想到先生傳給自己的情話，加上不止發生一次的出軌，讓她看穿先生「一邊說愛我，一邊上別人」的行為，除了當機立斷「外遇就是離婚而已」，也宣告「我會讓他淨身出戶」。

幾天前才傳的甜蜜訊息，成為數日後「一邊說愛我，一邊上別人」的痛心證據。圖擷自...
幾天前才傳的甜蜜訊息，成為數日後「一邊說愛我，一邊上別人」的痛心證據。圖擷自 爆怨公社
分享

對於男人出差14天就酒後亂性毀了15年婚姻的行為，網友批評「14天就發生關係，本身心裡面就有問題」、「應該在上山前就勾搭在一起了」、「14天就癢...真的不可靠」，認為酒後亂性只是藉口其實「是酒後助"性"吧」，拜託原PO「一定要放生」。

對於先生同事的告知行為，有人懷疑真的能信嗎？「要嘛第一次就說了，幹麻拖到已經發生很多次才說」，原PO則出面說明「對方不確定我老公跟外勞的關係，只覺得有點過從甚密」，是她和先生對質多次之後吵起來「於是認了」。對於對方的提醒她覺得沒錯，網友也認同「如果隱瞞是在害她不是幫她」，希望這樣能幫她看清這段婚姻。

婚姻出軌外遇離婚
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

我們與惡的距離：孩子驟逝對家庭的衝擊

2019-04-15 10:02

【生活的風景】丹青／穿制服的稻草人

2019-04-15 06:00

【我見我思】思微兒／被人贊助，也贊助人

2019-04-15 06:00

【為父筆記】潘洛克／纖細心思的豆豆

2019-04-15 06:00

【生活趣聞】蔡宛芳／兒子代簽

2019-04-14 06:00

【閱讀生活】唐嘉慧／鵜鶘角──初為人母

2019-04-14 06:00

掃墓愛跟又愛嫌 公主病女友不爽竟直接分手

2019-04-13 11:44

【章魚法官來說法】張瑜鳳／創意還是仿冒？

2019-04-13 06:00

誰說大家都愛小鮮肉？大叔專屬4種魅力迷死人　女生男生都愛大叔啦！

2019-04-12 22:59

一招融化媽媽心 兒真心告白：我會一直保護你愛你

2019-04-12 17:17

2萬多薪水孝親費佔一半 卻因晚給遭母碎念不存錢

2019-04-12 16:04

緊身褲外穿太暴露？女大生們的時尚保衛戰

2019-04-12 14:56

【心情點滴】劉雲英／噓，不要問

2019-04-12 06:00

【我愛一個人煮-59】太陽臉／蘿蔔絲酥餅

2019-04-12 06:00

【生活見聞】蔡劭璞／老爸爸上學去

2019-04-12 06:00

幼兒園一學期要18.6萬 她嘆：這年頭不適合生小孩

2019-04-11 14:51

【我見我思】自遊客／同情與同理

2019-04-11 06:00

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／不被疼愛的女兒

2019-04-11 06:00

【生活點滴】蔡怡怡／女生限定的運動

2019-04-11 06:00

他跟前妻要回結婚金飾及剖腹產費 網友怒：有那麼缺？

2019-04-10 15:09

怕蟲的侯佩岑 為了孩子勇敢親近大自然

2019-04-10 14:23

你在家中排行第幾？ 研究發現老二比老大更叛逆

2019-04-10 11:00

【生活趣聞】陳娟娟／同音異字的煩惱

2019-04-10 06:00

【大叔的中年小事】程耀毅／滅絕婆婆的網路票選

2019-04-10 06:00

【心情點滴】巧爾／我用數字閱讀人生

2019-04-10 06:00

【女性成長】梁純綉／打完再說吧

2019-04-09 06:00

【家人關係】林思妙／當媽媽住院

2019-04-09 06:00

【心情點滴】黃珠玉／老友相會

2019-04-09 06:00

【婆媳之間】劉雲英／前婆婆的祝福

2019-04-08 06:00

【為母心情】藝萱／電梯教我的育兒經

2019-04-08 06:00

【心情點滴】洪玉芬／施比受更有福

2019-04-08 06:00

【生活點滴】林沐雨／沒有新郎的婚紗照

2019-04-07 06:00

【賞文迴響】遊俠／「內賊」悲歌

2019-04-07 06:00

【親子教養】也林／大自然教室與玩具在我家

2019-04-07 06:00

少女情欲╱自白：其實我從13歲就開始自慰

2019-04-06 15:33

新生兒要靠「這台」才願意入睡？ 媽媽哭訴：真的屢試不爽

2019-04-06 12:00

【晨光幫幫忙】劉昭儀、童嘉／千面女郎教養術

2019-04-06 06:00

出嫁後最愛去的地方？她大力狂讚：完全堪比度假勝地

2019-04-05 20:00

一早準備10道菜拜祖先 她嘆：逢年過節是媳婦的惡夢

2019-04-05 16:31
看更多

熱門文章

最多省4.5萬…買電動機車這城市補助最多 海放天龍國

2019-04-15 09:00

達文西手術申報疑義 婦產科名醫生氣了

2019-04-14 16:58

唐綺陽星座運勢週報：天秤遇到傑出對象 獅子花錢要節制

2019-04-15 07:30

春天睡不好 中醫師推薦此茶必喝

2019-04-15 08:04

Uber條款爭議怎解？交部：租賃車轉計程車 Uber派遣

2019-04-15 00:09

鄭明典：大又完整的低壓雲系後有北風 台灣今涼快一下

2019-04-15 07:29

對流雲系移入 氣象局：新竹、苗栗及台中晚間注意大雨

2019-04-14 17:49

彭啟明：今轉晴緩和但空氣髒 周二全台有較大雨勢

2019-04-15 07:21

每日星座運勢／射手財運旺盛桃花日 適合投資理財

2019-04-15 00:00

女兒得乳癌 直到媽媽中風翻開上衣讓她也崩潰

2019-04-15 14:12

台中以北注意！ 入夜有雷雨要買晚餐的要辦事別忘雨具

2019-04-14 18:24

Uber條款倒數 專家：應先鬆綁計程車費率

2019-04-15 00:12

提解方…達文西高門檻 醫界喊鬆綁

2019-04-15 00:12

名醫吳思遠指萬芳醫院有批價疏失 院方：靜待司法調查

2019-04-14 16:22

出差14天癢到「酒後亂性」 妻：我會讓他淨身出戶

2019-04-15 14:55

看「我們與惡的距離」 精神科醫師劃重點

2019-04-15 11:31

「兩爸一媽」共築巢！ 禿鷹「3貼」奇觀超罕見

2019-04-15 13:52

健保署：四年前發文 完全沒模糊地帶

2019-04-15 00:21

「春嬌與志明」楊千嬅、余文樂香港金像紅毯再合體 背後原因超暖心！

2019-04-14 18:35

【為父筆記】潘洛克／纖細心思的豆豆

2019-04-15 06:00

【我見我思】思微兒／被人贊助，也贊助人

2019-04-15 06:00

健保署：坦白從寬 涉虛報健保醫院自清

2019-04-14 23:59

失眠 可能體質變了 中醫教你調理

2019-04-15 00:21

達文西是腹腔鏡手術進階版 專家：希望可差額給付

2019-04-14 18:31

螺旋刀放療加標靶藥 宣告餘命1年癌末男存活逾10年

2019-04-15 11:41

自費醫療三不管 醫改會：上傳健保防弊端

2019-04-14 17:55

【生活的風景】丹青／穿制服的稻草人

2019-04-15 06:00

台鐵局要更認真賣便當 附業營運中心今掛牌

2019-04-15 10:17

萬芳醫師涉詐欺 承業醫：員工證人配合調查

2019-04-14 22:19

減重瘋跳床 50歲男疑跳到中風

2019-04-15 00:53

行政疏失？ 病患權益誰埋單

2019-04-15 00:04

你繳車輛燃料費了嗎？ 提前繳可以參加抽獎

2019-04-15 14:20

長庚醫院南進檳城 馬國醫師期待進換肝等醫療強項

2019-04-14 18:35

健康名人堂／老來「停聽看」 延緩失智

2019-04-15 00:53

更年期婦女念佛經 可能有助自律神經平衡

2019-04-15 12:57

優人物／走向山岳的社會觀察家 詹偉雄與山對話的退休生活

2019-04-15 00:46

熊不是在跳舞 別說可愛！呂秋遠提可為黑熊做的十件事

2019-04-15 10:52

保育海豚「微笑天使」 馬祖今年已見8死

2019-04-15 00:06

沒賺錢沒差 福容飯店2折回饋台灣人

2019-04-15 13:47

東海書苑將關門 獨立書店用時間換取空間

2019-04-14 17:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top