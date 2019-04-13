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掃墓愛跟又愛嫌 公主病女友不爽竟直接分手

2019-04-13 11:44聯合新聞網 綜合報導

清明節有掃墓習俗，卻有情侶因此分手。記者鄭清元／攝影
清明節有掃墓習俗，卻有情侶因此分手。記者鄭清元／攝影
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上周是清明連假，許多人都返鄉掃墓，但想不到掃墓都能掃到情侶分手。有網友表示，女友想跟著一起去掃墓，他提前警告她「會走很多路、很多蚊子、要一直坐車」，女友仍然堅持加入，豈料掃墓到一半，女友就說走不動，甚至要求他先開車載她回家，但考量到其他家人，他只好拒絕，豈料女友竟為此要求分手，回家後將社群軟體的合照刪光，讓該網友很是無奈。

一名網友在社群論壇「Dcard」發文，他表示由於清明連假自己與女友各自有事情，沒有辦法另外約會，女友因此要求跟著他與他的家人們一起去掃墓。該網友也提前告訴女友，掃墓一天得跑3個地方，會走很多路、一直搭車，且山上很多蚊子，但女友都說沒有關係，所以便讓她一同參與。

然而在掃墓當日，才掃完2處後，女友就已經受不了，頻喊「走不動想回家」，但若要開車載她回家，車程長達1小時，而下一個目的地只要20分鐘就會到，且家人都在車上也不可能先帶她回家，因此該網友就拒絕女友的提議。

但其女友無法諒解，開始鬧脾氣問「我重要還是你家人重要」，兩人吵架沒有結果，連該網友父母都發現氣氛不對勁，直說趕緊拜完回家。該網友最後私下與女友說，今天的表現讓他很難做人，女友卻說「我真的走不動了，你是怪我嫌我害你丟臉嗎？」最後她更直接烙下「不然分手啊，分手就不用看情況了」。

接著其女友回家後，就將社群軟體狀態改為單身，刪光兩人所有合照，再發一篇文說「為什麼遇不到體貼的男人」，該網友無言，直說「原來體貼的定義是要滿足另一半的所有要求才能叫體貼」。

其他網友看了紛紛獻上祝賀，留言「恭喜你自由，不然下半輩子很倒霉，寧可被說不體貼，也不要苦一輩子」、「愛跟出去又愛吵的真的很丟臉」、「分了正好，不然以後還要侍奉她」，也有人說「替她做最後一件事，幫她掛號」。

連假情侶清明節

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