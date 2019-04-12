2萬多薪水孝親費佔一半 卻因晚給遭母碎念不存錢

2019-04-12 16:04 聯合新聞網 綜合報導



台灣低薪問題嚴重，年輕人感嘆存不到錢。示意圖／ingimage 分享 facebook 台灣低薪問題一直引人詬病，高物價低薪資常讓人覺得存不到什麼錢，一名女網友在外租屋，因為薪水不高，平時都得省吃儉用，但孝順的她每個月都會拿1萬元給家裡當孝親費。因為要換房子，所以跟母親商量這個月的孝親費先不給，等到下個月再一起給，沒想到母親卻抱怨為什麼都不存錢？讓這名女網友聽了難過又無奈的說「生活很難了，還要時不時被唸沒存錢」。

原PO在臉書「爆怨公社」表示自己是個低薪勞工，在外租屋沒有和家人住，平日早午餐不用錢，吃的也很少，但晚餐若想吃雞腿便當，一個也要80元起跳。到了假日為了省錢，一天就只吃兩餐，而除了房租、生活花費和保險等一堆費用，她每個月還要拿1萬元孝親費給家裡，也讓她大嘆無法有多餘的錢能存起來。

她說這個月要換房子，因為要先給押金，所以跟母親商量這個月先不給孝親費，到下個月再一次給2萬元，沒想到母親聽了竟然唸她「每次都不存錢」，原PO無奈的說「長輩好像都覺得住外面不用花錢似的」。她說自己一個月才兩萬多元，孝親費就給了一半，自己雖然也有存定存，但媽媽希望她身上也能存錢，只是薪水這麼低要怎麼存？還是要不吃不喝才對呢？

有網友鼓勵她可以兼差賺額外收入，但原PO認為這樣沒有生活意義，她說平時工作已經很累了，不想連假日也賠進去。其他網友看了也很不捨，紛紛安慰她說「孝親費量力給就好」、「妳辛苦了。這世代為了生活真的很累，底薪吃不飽，勉勉強強活著」、「現在的基本薪水就是這樣，餓不死但也沒辦法活得很奢華，時間又都被綁死」、「媽媽可能以前過得有點辛苦，所以希望妳多存點錢，但是現在的錢真的很不耐用，我覺得需要溝通」。