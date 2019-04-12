親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
愛地球綠生活
黑洞影像首曝光
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

選舉無效之訴5月10日宣判 王鴻薇：柯文哲可能宣布選總統

2萬多薪水孝親費佔一半 卻因晚給遭母碎念不存錢

2019-04-12 16:04聯合新聞網 綜合報導

台灣低薪問題嚴重，年輕人感嘆存不到錢。示意圖／ingimage
台灣低薪問題嚴重，年輕人感嘆存不到錢。示意圖／ingimage
分享
台灣低薪問題一直引人詬病，高物價低薪資常讓人覺得存不到什麼錢，一名女網友在外租屋，因為薪水不高，平時都得省吃儉用，但孝順的她每個月都會拿1萬元給家裡當孝親費。因為要換房子，所以跟母親商量這個月的孝親費先不給，等到下個月再一起給，沒想到母親卻抱怨為什麼都不存錢？讓這名女網友聽了難過又無奈的說「生活很難了，還要時不時被唸沒存錢」。

原PO在臉書「爆怨公社」表示自己是個低薪勞工，在外租屋沒有和家人住，平日早午餐不用錢，吃的也很少，但晚餐若想吃雞腿便當，一個也要80元起跳。到了假日為了省錢，一天就只吃兩餐，而除了房租、生活花費和保險等一堆費用，她每個月還要拿1萬元孝親費給家裡，也讓她大嘆無法有多餘的錢能存起來。

她說這個月要換房子，因為要先給押金，所以跟母親商量這個月先不給孝親費，到下個月再一次給2萬元，沒想到母親聽了竟然唸她「每次都不存錢」，原PO無奈的說「長輩好像都覺得住外面不用花錢似的」。她說自己一個月才兩萬多元，孝親費就給了一半，自己雖然也有存定存，但媽媽希望她身上也能存錢，只是薪水這麼低要怎麼存？還是要不吃不喝才對呢？

有網友鼓勵她可以兼差賺額外收入，但原PO認為這樣沒有生活意義，她說平時工作已經很累了，不想連假日也賠進去。其他網友看了也很不捨，紛紛安慰她說「孝親費量力給就好」、「妳辛苦了。這世代為了生活真的很累，底薪吃不飽，勉勉強強活著」、「現在的基本薪水就是這樣，餓不死但也沒辦法活得很奢華，時間又都被綁死」、「媽媽可能以前過得有點辛苦，所以希望妳多存點錢，但是現在的錢真的很不耐用，我覺得需要溝通」。

爆怨公社

相關新聞

一招融化媽媽心 兒真心告白：我會一直保護你愛你

2019-04-12 17:17

緊身褲外穿太暴露？女大生們的時尚保衛戰

2019-04-12 14:56

【心情點滴】劉雲英／噓，不要問

2019-04-12 06:00

【我愛一個人煮-59】太陽臉／蘿蔔絲酥餅

2019-04-12 06:00

【生活見聞】蔡劭璞／老爸爸上學去

2019-04-12 06:00

幼兒園一學期要18.6萬 她嘆：這年頭不適合生小孩

2019-04-11 14:51

【我見我思】自遊客／同情與同理

2019-04-11 06:00

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／不被疼愛的女兒

2019-04-11 06:00

【生活點滴】蔡怡怡／女生限定的運動

2019-04-11 06:00

他跟前妻要回結婚金飾及剖腹產費 網友怒：有那麼缺？

2019-04-10 15:09

怕蟲的侯佩岑 為了孩子勇敢親近大自然

2019-04-10 14:23

你在家中排行第幾？ 研究發現老二比老大更叛逆

2019-04-10 11:00

【生活趣聞】陳娟娟／同音異字的煩惱

2019-04-10 06:00

【大叔的中年小事】程耀毅／滅絕婆婆的網路票選

2019-04-10 06:00

【心情點滴】巧爾／我用數字閱讀人生

2019-04-10 06:00

【女性成長】梁純綉／打完再說吧

2019-04-09 06:00

【家人關係】林思妙／當媽媽住院

2019-04-09 06:00

【心情點滴】黃珠玉／老友相會

2019-04-09 06:00

【婆媳之間】劉雲英／前婆婆的祝福

2019-04-08 06:00

【為母心情】藝萱／電梯教我的育兒經

2019-04-08 06:00

【心情點滴】洪玉芬／施比受更有福

2019-04-08 06:00

【生活點滴】林沐雨／沒有新郎的婚紗照

2019-04-07 06:00

【賞文迴響】遊俠／「內賊」悲歌

2019-04-07 06:00

【親子教養】也林／大自然教室與玩具在我家

2019-04-07 06:00

少女情欲╱自白：其實我從13歲就開始自慰

2019-04-06 15:33

新生兒要靠「這台」才願意入睡？ 媽媽哭訴：真的屢試不爽

2019-04-06 12:00

【晨光幫幫忙】劉昭儀、童嘉／千面女郎教養術

2019-04-06 06:00

出嫁後最愛去的地方？她大力狂讚：完全堪比度假勝地

2019-04-05 20:00

一早準備10道菜拜祖先 她嘆：逢年過節是媳婦的惡夢

2019-04-05 16:31

【親子互動】御風／心有靈犀

2019-04-05 06:00

【我愛一個人煮-58】太陽臉／牛肉漢堡

2019-04-05 06:00

【父母心情】潘洛克／恐懼的來源

2019-04-05 06:00

沒兩步路就要抱抱 是孩子太懶還是大人太寵？小心造成發展遲緩

2019-04-04 13:12

婚事連遇喪事拖3年 富家女閨密竟「帶球」逼走正宮

2019-04-04 10:52

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／放牛班的指揮家

2019-04-04 06:00

【思念之情】王景新／父親的饅頭

2019-04-04 06:00

【主婦心情】林姝／我的買鍋史

2019-04-04 06:00

我們與「渣」的距離 快躲開的5種感情人渣

2019-04-03 22:25

不讓吃飯變戰場！餐桌上的教養課 爸媽準備好了嗎？

2019-04-03 16:00
看更多

熱門文章

黑洞8大解惑 掉進黑洞人體會變麵條

2019-04-11 18:33

家具居然會要人命！盤點5大奪命家具 你家有幾項

2019-04-11 21:14

北部最大4千坪橫濱八景島水族館 2020華泰名品城開幕

2019-04-12 12:49

百貨公司一樓為何沒廁所？ 業者揭露設計真相

2019-04-12 10:48

建築師陳邁病逝 建築界：不良採購法害了他

2019-04-11 23:42

史上首張黑洞照片 演算法出自29歲女科學家之手

2019-04-11 22:58

國家文藝獎得主、建築界精神領袖陳邁 90歲辭世

2019-04-11 22:41

華泰名品城5月8日全區開幕 精品陣容超強大，Burberry、BV也有Outlet可買了

2019-04-11 18:10

毛小孩上錯車還賴著不走 到派出所察覺「出事了」

2019-04-12 10:21

超級「不愛接手機、回訊息」的4個星座！水瓶只愛面對面、射手不愛被控制

2019-04-11 23:43

塑膠包裝的食品用微波 會吃進塑化劑嗎？

2019-04-12 08:12

WTO判日本敗訴 食藥署：我國禁福島5縣食品政策不變

2019-04-12 11:37

每日星座運勢／巨蟹自信笑容帶好運 不宜處理財務

2019-04-12 00:00

吳德榮：今白天天氣好轉 明水氣又增多

2019-04-12 07:41

長榮徵200地勤 起薪3.3萬

2019-04-12 00:12

抹茶季優惠限時3天! 正宗抹茶甜甜圈、宇治雪莓冰都想吃

2019-04-11 23:55

爆漿甜甜圈秒殺！低調隱密小店「Perfe'dough」成IG熱點

2019-04-11 18:29

奶精過期近1年還分裝 高雄老字號工廠賣過期品被查獲

2019-04-12 11:56

交通空汙致兒童氣喘 台灣居全球第4嚴重

2019-04-12 00:15

部隊防酒駕強迫下載代駕App 軍人氣倒灌負評

2019-04-12 11:15

李晶晶穿美鞋辣秀肚臍環 甩開嬌嬌女形象

2019-04-11 18:01

【心情點滴】劉雲英／噓，不要問

2019-04-12 06:00

【生活見聞】蔡劭璞／老爸爸上學去

2019-04-12 06:00

有人老得快、有人老得慢？可能和腦部特定部位萎縮有關

2019-04-11 19:26

2萬多薪水孝親費佔一半 卻因晚給遭母碎念不存錢

2019-04-12 16:04

小三通首例！陸客攜肉品 無力繳20萬罰款遭遣返

2019-04-11 18:08

65型大電視直降2萬元！燦坤會員特典4月12日開跑 每天另有「秒殺排隊商品」

2019-04-11 18:57

子宮頸癌手術選開腹或腹腔鏡手術 取決黃金數字2公分

2019-04-11 20:51

連假搭高鐵返鄉族注意 2麻疹患者曾搭這些班次

2019-04-11 19:25

溫度開始轉涼 天氣不穩定到下週

2019-04-11 18:15

捕捉黑洞秘訣 創造口徑如地球大小的虛擬望遠鏡

2019-04-11 18:41

中藥粉結塊藥效就沒了？ 醫師說得先確認這一點

2019-04-12 11:19

【我愛一個人煮-59】太陽臉／蘿蔔絲酥餅

2019-04-12 06:00

台糖、家樂福簽約 家樂福接手營運台糖量販、超市

2019-04-12 15:43

網路夯「夏慕尼超高CP值點法」兩個大人吃飽只要260元

2019-04-12 15:25

全國電子「全館破盤價」4月12日登場！指定家電最高現省1.5萬

2019-04-11 19:17

擁有最多米其林名店的百貨 新光三越多家餐廳上榜

2019-04-11 19:34

檸檬肯亞、蜂蜜拿鐵、咖啡可樂、爆米花沙士 IG試飲心得公開！

2019-04-12 13:29

台糖5量販店轉手家樂福 勞部：60天內提解僱計畫書

2019-04-11 19:21

長照採核實扣除 在家照顧恐不適用

2019-04-12 14:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top