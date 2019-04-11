幼兒園一學期要18.6萬 她嘆：這年頭不適合生小孩

2019-04-11 14:51 聯合新聞網 綜合報導



有位地方媽媽認為現在年輕人不敢結婚，即使結了婚也不敢生小孩，導致生育力降低的原因來自於「經濟能力」，其他媽媽們也紛紛認同。聯合報系資料照／記者許政榆攝影 分享 facebook 現代生育力越來越低，台灣內政部公佈數據顯示，台灣2018年只有18萬1601個新生兒，出生人數創下8年來最低，很多結婚族提出因「經濟能力」，即使結了婚也不敢生小孩。有位地方媽媽分享找尋就讀幼稚園的苦，引起許多父母共鳴，也有家長教學怎麼做才能卡到位置省到錢。

一位女網友在「爆怨公社」分享，她大概找尋了七到十間的幼稚園，價格有便宜也有貴的，以自家的經濟能力只能上普通便宜的幼稚園，但早就被人預訂光了，所以每家都是等候補，連這次好不容易排進的也得預付3000元訂金，且要到7月才能確定是否有位子，但這間幼稚園月費加雜費跟娃娃車費已高達快一萬，為了小孩上學教育的機會才硬著頭皮簽下去，也表示「老公月薪四萬多，扣除一萬剩三萬，將來我也會出去賺錢多少貼補家用！」

最後也抱怨「政府只會出一張嘴叫人快點增產報國，請問你們配套措施有很完善嗎？為了搶便宜幼稚園，每個父母都要勞神勞力…多久以前預約才有機會進入…」，他們也去看了兩間幼稚園，是貴族學校，一間月費20000多還不包含雜費，一間雖然很喜歡，但月費也要10000初，也感嘆這年頭真的很不適合生小孩。

原po也貼出一間幼稚園價目表，最貴的小班學雜費1學期42400元、月費20600元、交通費每月1800元、餐點費每月1650元，還有英文教材費6672元、學用品1686元，1個學期總共得花超過18.6萬元。

許多當媽媽的網友紛紛贊同，「幼稚園三年讀完三十幾萬跑不掉，加油吧！我家孩子終於小學了」、「好貴喔！我每個月也在淌血淌血啊，每間都要排隊排隊」、「在台北，看到這學費只覺得羨慕便宜....最近看了好幾間，平均下來都接近兩萬或破兩萬」、「公立的95%的人都無望，私立的基本1萬月費起跳，誰敢生」。

不過有網友解釋，幼兒園要讀的其實1~2年前就可以開始去參觀卡位了，都會有位置也有價錢不那麼高的，「你可能是已經要唸了才去看，想當然一些月費中等的當然擠不進去啊，台中也有便宜的，你直接看貴的然後再來喊貴，不懂這什麼邏輯，當初我也是做很多功課，提早看好幾家，從月費5000多~20000多的其實都有名額，這時就可自己挑喜歡的唸」。