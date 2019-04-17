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孩子不愛喝水？專家用這招讓孩子愛上白開水

2019-04-17 10:41聯合新聞網 BabyHome

作者／張旭鎧

那天帶孩子來諮詢的媽媽，在預約時提出了他的困擾，不是孩子不專心、不是孩子難管教，而是孩子不愛喝水！當時覺得這樣的問題並不需要當面諮詢，想說在社群中聊聊就可以，直到媽媽打出了另一則訊息「但是他很愛喝洗澡水！」

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原本以為是個「異食癖」的個案，但這時在我眼前的是個外觀整潔、舉止得體的三歲小男孩，燦爛的笑容、活潑的個性，在諮詢室裡到處探索，這樣的狀況頂多就是好動了些，應該沒有什麼特殊狀況！媽媽說「平時要他喝水不喝，我也很少給他飲料，只是他在泡澡的時候，常常不經意地喝幾口洗澡水，他是不是有問題？」 我們都知道水分在我們體內占了很大的比例，平時就該補充水分，但是孩子卻不喜歡喝白開水，只喜歡飲料、果汁，雖然這些飲料中有水分，但是多餘的成分可能對孩子不利，除了糖分以外，一些具有利尿因子的飲料，反而讓孩子排出更多的水，造成越喝越渴的狀況！少喝水除了對健康不利，對孩子的日常生活表現也是有影響的！

首先喝水少的孩子容易發脾氣、情緒不穩，這是因為身體少了水分，我們自然感到口乾舌燥，這種不舒服的狀況，讓我們坐立不安，因此情緒不容易控制。而身體少了水分，因此分解出的氧分子也不夠，血液中的氧也不夠，因此身體感到疲勞不想動、昏昏欲睡，專注力自然無法集中。而愛喝洗澡水的原因是什麼呢？可能就是因為孩子不愛喝水，已經口渴難奈，所以遇到洗澡水就趕快喝兩口，這是身體為了維持生存的自然表現，就像在沙漠中看到綠洲，我們才不會管水質如何，一切以止渴為優先。除此之外，每當孩子喝洗澡水時，媽媽的驚訝與指責，反而讓孩子感到獲得關注，甚至覺得這是跟媽媽的遊戲，所以問題越來越嚴重。

想讓孩子喝水，任何的講理、威脅、利誘都是無效的，非得要孩子自己想喝水才有效果！我孩子小的時候也同樣遇到不愛喝水的狀況，於是我找個機會帶他出門逛百貨公司。百貨公司裡玲瑯滿目的商品，吸引孩子的注意力，不知不覺中就跟著走了兩個小時，等到坐下休息時才發現腳好痠、口好渴。我拿出準備好的礦泉水，孩子立刻咕嚕咕嚕喝了幾大口，我順勢稱讚他喝水沒有漏出來。之後每次我就多帶他出來運動、逛街，然後喝水，漸漸地發現孩子在家中自然而然就喝水了！

這樣的做法是利用大腦的「獎勵機制」來運作，當口渴喝了水，止了渴，又聽到稱讚的話，大腦這時候分泌了多巴胺，感到愉悅、快樂，為了繼續享受這樣的感覺，孩子自然願意喝水了！ 水，對人體很重要，但是別因為重要，就強迫孩子喝水，這不僅不會讓孩子願意喝水，甚至開始對於大人的管教不服從、唱反調！

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