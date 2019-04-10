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你在家中排行第幾？ 研究發現老二比老大更叛逆

2019-04-10 11:00聯合新聞網 綜合報導

研究發現通常老二往往會更難控制，尤其男孩叛逆程度比女孩更高，且出生順序會影響到他...
研究發現通常老二往往會更難控制，尤其男孩叛逆程度比女孩更高，且出生順序會影響到他們的個性和人生。 圖／聯合報系資料照片
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你是否有發現家中排名老二的孩子通常比老大更頑皮及叛逆？研究發現通常老二往往會更難控制，尤其男孩叛逆程度比女孩更高，且出生順序會影響到他們的個性和人生。今天將告訴你如何避免老二成為麻煩製造者。

根據「Bright Side」報導，於2005年，一群由E. Black博士所領導的來自哥倫比亞大學研究者們發現，出生排行第二的孩子在學校及工作上比他們的哥哥姐姐更難成功，且還分析出家長給予孩子的教育機會是相同的。

麻省理工學院的經濟學家Doyle博士和他的團隊發現排行老二的孩子會比他們的哥哥姐姐製造多40%的麻煩。然而，問題並不出在健康狀況或教育程度，這全都跟父母與他們的哥哥姊姊有關。

當第二個孩子來到家中時，父母因照顧第一個孩子時已付出大量的時間及精力，所以教育老二時就會稍微放鬆。Doyle博士訪問時解釋，「長子會以大人為榜樣，但第二個及之後出生的孩子則會視哥哥姐姐為榜樣，但你也知道他們只相差幾歲還不夠成熟」。

老二叛逆其中一個原因來自於父母花在老大的時間比老二還多，Doyle博士建議努力花更多心思在排行老二的孩子身上，情況就會改善，老二就不會成為麻煩製造者，只要記住千萬別阻止他們做自己。

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