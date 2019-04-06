少女情欲╱自白：其實我從13歲就開始自慰

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她從國一就開始自慰，但身邊沒有女孩會聊這些，她也不敢說。直到一次高中同學會，她才知道，原來其他女生也會自慰。當自慰仍是少女不能說的秘密，我們會發現，原來，蕩婦羞辱和男賺女賠的性事邏輯，其實從未消失。

十幾年前，北一女某護理老師讓學生自畫生殖器，引起爭議。當時，性平會表示，或許其教學方式有討論空間，但勇於嘗試不同的性教育教學，值得肯定；然而，也有不少反對聲浪，認為此舉已侵犯學生隱私。十幾年後的今天，你對這件事的看法是什麼呢？

國中時，電影《那些年，我們一起追的女孩》熱映，劇中，一場男學生在上課時打手槍的戲碼，引來觀眾一陣笑聲。高中時，因為參加社團，和男校友社多有接觸，也發現他們經常開和「性」相關的玩笑。當時我或其他女生，不覺得有什麼大不了，甚至會跟著笑幾聲。

當青春期男孩談「性」談得理所當然時，對青春期女孩而言，「自慰」或「性幻想」是被藏匿於陰影處的。從影視作品來看，男孩打手槍經常被有趣又自然地呈現。但回想過去觀影經驗，我卻幾乎想不到有哪部電影，是像拍少年一樣，拍出少女如何「探索自我」。（回顧一下：少女自慰，為何是不能說的秘密？）

少女之間，不太討論「自慰」話題。但在脫掉制服、升上大學、成年後，從「女孩」蛻變為「女人」，我們才終於回過頭，告訴自己，原來討論「性」很自然，「性」就是我們身體的一部分。

其他女生不說，我也不敢說

當男孩們能夠大聲談「性」，或彼此揶揄；女孩們面對 DIY 的話題，卻彷彿視為禁忌——是會自慰的女孩少，還是敢說出口的女孩少呢？

J 從國一開始自慰，但身邊沒有女孩會聊這些，她也不敢說。升上高中後，交了男友，她與身邊友人開始會討論自己和男友的進展，但始終隻字未提「自己來」這件事。

當時 J 覺得，或許自己就是慾望特別大的女生吧？還是先不要告訴其他人，反正也沒什麼好討論的，畢竟那些女生朋友們，似乎都不會自慰。

升上大學後，一次高中同學會的聚餐閒聊，眾女孩們不經意聊到 A 片話題。「所以妳們都看過 A 片？」「我國中就開始看了⋯⋯」「比較小的時候是看成人文學，一開始覺得文字已經很香艷了，後來有點不夠刺激，就開始找 A 片看。」 這些討論讓 J 相當驚訝，原來，自己不是慾望特別大或奇怪的女生，純粹是因為以前大家都不敢說。（同場加映：讓情慾領路！我的女友愛看 A 片）

「性別角色」提供一個性別框架，個人則藉由性別二分法，將自身置入其中。在一個人的成長過程中，如果他作出符合「性別角色」期望的行為，容易受到鼓勵與讚揚，反之亦然。——《性別的世界觀》，Raewyn Connell

青春期，特別容易受同儕影響。當身邊的女孩都不曾談論「自慰」， J 深怕自己講出來會顯得奇怪，於是也不敢講。大家之所以都不說，其中一個原因，或許來自於她們從小就被教導「性」是不潔的、極度私密的。當長輩以「長大就會懂」一句話，來搪塞一切和性有關的事物，即使還感到困惑或產生探索欲望，也無處可言。

蕩婦羞辱：被迫消失的女性情慾

將討論範圍擴大至所有女性。在父權體制下，女性被期待要清純又婉約。

如果她對性的態度趨於開放，容易受到蕩婦羞辱 (slut shaming) ——若女性違背貞操期待，例如：談論「性」或「身體」；穿著不符合大眾期待；依自己意願發生性行為，就容易遭人言語恐嚇或肢體攻擊。（延伸閱讀：Bump 男人幫拍影片惡整約炮女生？不允許挑戰的男性尊嚴，讓社會充斥過時的蕩婦羞辱）

許多少女在成長過程中，可能都曾被長輩叮嚀：裙子不要穿太短、領口別穿太低⋯⋯諸如此類的規範與教導。我們不能直接否認長輩的「立意良善」，但這種說法，在無形中，將「檢討受害者」的強暴迷思灌輸到少女身上。

「人人說，只要你言行衣著端莊得體，不隨便和男人說笑，不擺出輕佻的形象，外出時注意適當的安全的時間和地點，就可以避免騷擾。換句話說，如果有人騷擾你，一定是你製造了情慾流動的機會，或者一定是你自己的情慾先流動了，反正，一定是你自己的錯。」——《豪爽女人》，何春蕤

男賺女賠的性事邏輯，從未消失。意即，男歡女愛時，無論如何，男生就是賺到，女生就是賠了。簡單舉一個自身例子：我就曾被告誡別太早和男友發生性關係，以免「掉價」。

在青少年的成長過程中，我們沒有鼓勵少女享受與正視自己的情慾。我們沒有機會讓她們告訴自己：性不齷齪，情慾不骯髒，自慰也沒什麼大不了。

身為少女，我自慰，我不羞恥

女性，被期待端莊、溫柔、保守；青少年，被教育不要談論或接觸「性」；於是，同時兼具「女性」和「青少年」兩種身份的少女，幾乎像是被關進雙重的禁錮牢籠中。

然而，「性」從未真正消失。無論是成年後的女人，或是青春期的少女，都可能對「性」有各式各樣的想法或探索欲望。探索自我情慾，也是一種形塑自我認知的過程。然而，當少女情慾被迫隱形，要她們如何探索和形塑呢？

升上大學後，吸收許多新知，也第一次接觸女性主義。脫下學生制服後，「性」居然可以成為我和女生朋友閒聊的話題之一，不再尷尬。

現在的我，好想飛回少女時期，告訴當時 13 歲的自己：「妳自慰，沒什麼好羞恥的喔！」

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被壓抑的少女情慾：其實，我從13歲就開始自慰