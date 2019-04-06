親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明連假資訊
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

日職／王柏融次打席首度遇保送 火腿0:5大幅落後

Airbnb訂房小心！全家遭偷拍上直播 慘變實境秀

少女情欲╱自白：其實我從13歲就開始自慰

2019-04-06 15:33女人迷：最走心的女力媒體

圖片來源：PIXTA/女人迷提供
圖片來源：PIXTA/女人迷提供
分享

她從國一就開始自慰，但身邊沒有女孩會聊這些，她也不敢說。直到一次高中同學會，她才知道，原來其他女生也會自慰。當自慰仍是少女不能說的秘密，我們會發現，原來，蕩婦羞辱和男賺女賠的性事邏輯，其實從未消失。

十幾年前，北一女某護理老師讓學生自畫生殖器，引起爭議。當時，性平會表示，或許其教學方式有討論空間，但勇於嘗試不同的性教育教學，值得肯定；然而，也有不少反對聲浪，認為此舉已侵犯學生隱私。十幾年後的今天，你對這件事的看法是什麼呢？

國中時，電影《那些年，我們一起追的女孩》熱映，劇中，一場男學生在上課時打手槍的戲碼，引來觀眾一陣笑聲。高中時，因為參加社團，和男校友社多有接觸，也發現他們經常開和「性」相關的玩笑。當時我或其他女生，不覺得有什麼大不了，甚至會跟著笑幾聲。

當青春期男孩談「性」談得理所當然時，對青春期女孩而言，「自慰」或「性幻想」是被藏匿於陰影處的。從影視作品來看，男孩打手槍經常被有趣又自然地呈現。但回想過去觀影經驗，我卻幾乎想不到有哪部電影，是像拍少年一樣，拍出少女如何「探索自我」。（回顧一下：少女自慰，為何是不能說的秘密？）

少女之間，不太討論「自慰」話題。但在脫掉制服、升上大學、成年後，從「女孩」蛻變為「女人」，我們才終於回過頭，告訴自己，原來討論「性」很自然，「性」就是我們身體的一部分。

其他女生不說，我也不敢說

當男孩們能夠大聲談「性」，或彼此揶揄；女孩們面對 DIY 的話題，卻彷彿視為禁忌——是會自慰的女孩少，還是敢說出口的女孩少呢？

J 從國一開始自慰，但身邊沒有女孩會聊這些，她也不敢說。升上高中後，交了男友，她與身邊友人開始會討論自己和男友的進展，但始終隻字未提「自己來」這件事。

當時 J 覺得，或許自己就是慾望特別大的女生吧？還是先不要告訴其他人，反正也沒什麼好討論的，畢竟那些女生朋友們，似乎都不會自慰。

升上大學後，一次高中同學會的聚餐閒聊，眾女孩們不經意聊到 A 片話題。「所以妳們都看過 A 片？」「我國中就開始看了⋯⋯」「比較小的時候是看成人文學，一開始覺得文字已經很香艷了，後來有點不夠刺激，就開始找 A 片看。」 這些討論讓 J 相當驚訝，原來，自己不是慾望特別大或奇怪的女生，純粹是因為以前大家都不敢說。（同場加映：讓情慾領路！我的女友愛看 A 片）

「性別角色」提供一個性別框架，個人則藉由性別二分法，將自身置入其中。在一個人的成長過程中，如果他作出符合「性別角色」期望的行為，容易受到鼓勵與讚揚，反之亦然。——《性別的世界觀》，Raewyn Connell

青春期，特別容易受同儕影響。當身邊的女孩都不曾談論「自慰」， J 深怕自己講出來會顯得奇怪，於是也不敢講。大家之所以都不說，其中一個原因，或許來自於她們從小就被教導「性」是不潔的、極度私密的。當長輩以「長大就會懂」一句話，來搪塞一切和性有關的事物，即使還感到困惑或產生探索欲望，也無處可言。

蕩婦羞辱：被迫消失的女性情慾

將討論範圍擴大至所有女性。在父權體制下，女性被期待要清純又婉約。

如果她對性的態度趨於開放，容易受到蕩婦羞辱 (slut shaming) ——若女性違背貞操期待，例如：談論「性」或「身體」；穿著不符合大眾期待；依自己意願發生性行為，就容易遭人言語恐嚇或肢體攻擊。（延伸閱讀：Bump 男人幫拍影片惡整約炮女生？不允許挑戰的男性尊嚴，讓社會充斥過時的蕩婦羞辱）

許多少女在成長過程中，可能都曾被長輩叮嚀：裙子不要穿太短、領口別穿太低⋯⋯諸如此類的規範與教導。我們不能直接否認長輩的「立意良善」，但這種說法，在無形中，將「檢討受害者」的強暴迷思灌輸到少女身上。

「人人說，只要你言行衣著端莊得體，不隨便和男人說笑，不擺出輕佻的形象，外出時注意適當的安全的時間和地點，就可以避免騷擾。換句話說，如果有人騷擾你，一定是你製造了情慾流動的機會，或者一定是你自己的情慾先流動了，反正，一定是你自己的錯。」——《豪爽女人》，何春蕤

男賺女賠的性事邏輯，從未消失。意即，男歡女愛時，無論如何，男生就是賺到，女生就是賠了。簡單舉一個自身例子：我就曾被告誡別太早和男友發生性關係，以免「掉價」。

在青少年的成長過程中，我們沒有鼓勵少女享受與正視自己的情慾。我們沒有機會讓她們告訴自己：性不齷齪，情慾不骯髒，自慰也沒什麼大不了。

身為少女，我自慰，我不羞恥

女性，被期待端莊、溫柔、保守；青少年，被教育不要談論或接觸「性」；於是，同時兼具「女性」和「青少年」兩種身份的少女，幾乎像是被關進雙重的禁錮牢籠中。

然而，「性」從未真正消失。無論是成年後的女人，或是青春期的少女，都可能對「性」有各式各樣的想法或探索欲望。探索自我情慾，也是一種形塑自我認知的過程。然而，當少女情慾被迫隱形，要她們如何探索和形塑呢？

升上大學後，吸收許多新知，也第一次接觸女性主義。脫下學生制服後，「性」居然可以成為我和女生朋友閒聊的話題之一，不再尷尬。

現在的我，好想飛回少女時期，告訴當時 13 歲的自己：「妳自慰，沒什麼好羞恥的喔！」

【推薦閱讀】

唐琦：相信自己不用很bossy 就可以當boss

紐西蘭總理與第一伴侶：當妳站上聯合國 我照顧我們的寶寶

安潔莉娜裘莉聯合國演說：性暴力存在 世界就無法和平

本文由女人迷授權，原文連結請點

被壓抑的少女情慾：其實，我從13歲就開始自慰

性教育

女人迷：最走心的女力媒體

女人迷以獨特觀點和多元議題，促進性別意識的普及，豎立女性議題的討論風潮，並透過緊密串連的內容和聚會活動，給予每個人最有力量、充滿愛與希望的生活。
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

新生兒要靠「這台」才願意入睡？ 媽媽哭訴：真的屢試不爽

2019-04-06 12:00

【晨光幫幫忙】劉昭儀、童嘉／千面女郎教養術

2019-04-06 06:00

出嫁後最愛去的地方？她大力狂讚：完全堪比度假勝地

2019-04-05 20:00

一早準備10道菜拜祖先 她嘆：逢年過節是媳婦的惡夢

2019-04-05 16:31

【親子互動】御風／心有靈犀

2019-04-05 06:00

【我愛一個人煮-58】太陽臉／牛肉漢堡

2019-04-05 06:00

【父母心情】潘洛克／恐懼的來源

2019-04-05 06:00

沒兩步路就要抱抱 是孩子太懶還是大人太寵？小心造成發展遲緩

2019-04-04 13:12

婚事連遇喪事拖3年 富家女閨密竟「帶球」逼走正宮

2019-04-04 10:52

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／放牛班的指揮家

2019-04-04 06:00

【思念之情】王景新／父親的饅頭

2019-04-04 06:00

【主婦心情】林姝／我的買鍋史

2019-04-04 06:00

我們與「渣」的距離 快躲開的5種感情人渣

2019-04-03 22:25

不讓吃飯變戰場！餐桌上的教養課 爸媽準備好了嗎？

2019-04-03 16:00

台灣3歲幼兒家長 3成未陪共讀

2019-04-03 14:25

調查：家中有超過30本以上幼兒書籍的家庭只占4成

2019-04-03 10:55

【親子互動】新真／不知所措的愛

2019-04-03 06:00

【夫妻之間】庭院深深／將妳牽牢牢

2019-04-03 06:00

【親子教養】吳芳枝／一顆漂亮的心

2019-04-03 06:00

愛發「雞湯文」並非為博取同情 而是一路上跌跌撞撞的過來人

2019-04-03 00:45

伴侶賺多少才能維繫感情？ 「至少15萬」揭現實悲歌

2019-04-02 20:38

「反剝蝦論」魔人出沒？男友暖心幫剝蝦 她被隔桌女嗆「公主病」

2019-04-02 15:28

豪邁還是粗俗？他抱怨女友水準不高 網勸：快分手吧！

2019-04-02 13:38

避免爺奶養出慣寶寶 教養專家教你這樣做

2019-04-02 10:59

【生活的風景】忻忻／新任務

2019-04-02 06:00

【女性臉譜】劉洪貞／最認真的女人

2019-04-02 06:00

【悲痛過後】劉雲英／明天再難也要抬腳繼續

2019-04-02 06:00

2019全台兒童節優惠好康 飯店Buffet免費吃、樂園免費玩

2019-04-01 13:29

手機、平板當保母 當心小孩發展遲緩

2019-04-01 11:46

家有男寶注意！為他辦場尊重派對「陰莖，謝謝你」

2019-04-01 10:19

【她們的世界】陳姵穎／翻譯聲音的人：許晶喬

2019-04-01 06:00

【閱讀生活】種籽設計／清明飄‧柳葉新青

2019-03-31 06:00

【童言童語】Anne／爺爺奶奶不香

2019-03-31 06:00

【女性心聲】桃樂絲／那些留在娘家的物件

2019-03-30 06:00

【兒女心情】鄭翔釗／貼心的母親

2019-03-30 06:00

【家的形狀‧與子偕行】潘洛克／都是事後才發現原因

2019-03-30 06:00

遲遲無二胎？媽媽曝光閨房「避孕神器」 原來是他害的！

2019-03-29 18:00

女兒帶男友住家裡啃老3年 母報警趕人也沒用

2019-03-29 17:57

爸媽從小只愛哥哥！ 他用「6位數」獎金證明自我價值

2019-03-29 17:37
看更多

熱門文章

赴日注意！4月22日起帶動物產品入境日本 重罰27萬或關3年

2019-04-05 20:30

驚魂！遠航昨飛新潟班機冒濃煙 乘客猛咳問「出什麼事」

2019-04-06 11:15

都幾點了！國道唯獨這裡深夜還在「一條紅」

2019-04-05 23:16

北捷貼尋人啟事找第100億旅客 網笑翻：變通緝犯了

2019-04-06 13:44

05:24屏東發生有感地震 規模4.4

2019-04-06 06:01

美餐飲店賣波霸薯條 朱學恒搖頭：以為特級廚師小當家？

2019-04-06 08:25

可怕！一張圖看明起三天西部空氣有多髒

2019-04-05 21:29

下周三變天！ 吳德榮：下周五影響範圍擴大

2019-04-06 07:14

連假第3天國道疏運7路段 估午後塞到晚上

2019-04-05 21:24

一早準備10道菜拜祖先 她嘆：逢年過節是媳婦的惡夢

2019-04-05 16:31

花大錢遊撒哈拉遇雪取消 損失2天團客怒提告

2019-04-06 11:25

全身癢並非皮膚病！ 老翁就醫赫然發現罹癌

2019-04-05 16:57

迎台灣地表最大遷移活動的媽祖遶境 台鐵明天加開車次

2019-04-06 08:05

「薪資不符期望」 出版傳播不動產業離職率高

2019-04-06 09:31

每日星座運勢／水瓶快樂日適合分享 有機會拓人脈

2019-04-06 00:00

北返車潮湧現！ 國1彰化到西螺現在一路「紅」

2019-04-05 18:42

夏天感覺又來了！周日到下周二 全台高溫飆破30度

2019-04-05 18:56

摘海芋少做一件事恐就不浪漫了 醫師提醒預防中毒

2019-04-06 13:14

少女情欲╱自白：其實我從13歲就開始自慰

2019-04-06 15:33

機場最萌不速之客！4狗逛桃機 國外有北極熊、袋鼠、海豹

2019-04-05 20:05

健康你我他／每天空口咬合 乾隆護牙祕訣

2019-04-06 00:46

清明節連假人潮湧入 台東多處省道路段大塞如停車場

2019-04-05 20:33

你可能吃下哪些海洋垃圾 兩張圖令人超震驚

2019-04-05 18:02

和男友在家約會這樣穿 太妍和劉寅娜《觸及真心》變身花園精靈

2019-04-06 11:17

清明連假掃墓登山健行 小心這隻小紅蟲

2019-04-05 19:20

觀光景點明全天湧車潮 收假要避5路段

2019-04-05 16:23

紅漆的有機溶劑會害牠中毒 宜蘭搶救紅漆猴

2019-04-05 17:22

不再視為禁忌 人類遺骸首度列入文資法

2019-04-05 22:38

準備跟著大甲媽白沙屯媽遶境嗎？ 未來一周天氣看這

2019-04-06 09:26

出遊北返車潮將湧入國道 預期壅塞路段有這些

2019-04-06 07:44

殘酷事實！逗喵星人沒反應不是聽不懂而是懶得理

2019-04-05 18:46

「住進羅浮宮」成為史上第一人！ 超狂住房體驗僅此一回

2019-04-05 17:09

熱得像夏天！ 鄭明典提醒：多喝水別中暑了

2019-04-06 08:53

國1紫爆！ 國5北上雪隧回堵2公里

2019-04-06 11:28

如果還沒被Virgil Abloh圈粉 是時候成為LV全新Staples系列的頭號粉絲

2019-04-05 23:06

補眠錯了嗎？ 醫：愈補愈難眠

2019-04-06 00:46

小林滅村10年 學者：山區保命「見水生變、聞風而逃」

2019-04-05 18:38

馬戲表演時遭獅子攻擊咬手臂 馴獸師：信獅子多過信人

2019-04-05 20:30

加油趁現在！下周油價估漲0.1～0.3元

2019-04-06 05:59

民航特考 新增飛航、適航檢查員類科

2019-04-05 23:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top