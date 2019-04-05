親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明連假資訊
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

影／開贓車遭攔查拒檢 嫌犯竄逃撞死彭淮南親哥

日職／王柏融首打席腿部觸身球 上壘無礙留場上

一早準備10道菜拜祖先 她嘆：逢年過節是媳婦的惡夢

2019-04-05 16:31聯合新聞網 綜合報導

一名身為媳婦的女網友抱怨清明節一大早就得起床準備10道菜來祭拜祖先，讓她累的直呼...
一名身為媳婦的女網友抱怨清明節一大早就得起床準備10道菜來祭拜祖先，讓她累的直呼逢年過節簡直是媳婦們的惡夢。 圖擷自爆怨公社
分享
今天（5日）是清明節，家家戶戶都會準備許多菜餚來祭祀祖先，這對許多媳婦來說也是一場大考驗。一名女網友一大早就起床準備祭拜的菜餚和供品，共有10道菜和水果，她拍下照片上傳「爆怨公社」，累的直呼「逢年過節拜拜是媳婦們的惡夢吧」，貼文引起其他女網友共鳴，紛紛貼出照片互相打氣。

據「ETtoday新聞雲」報導，原PO受訪時表示初一十五是拿水果到廟裡拜拜，但像過年、清明節、端午節等重大節日時，就是她的惡夢。她一大早8點就起床，洗完衣服後就得陸續準備祭拜的菜餚，當中雞、豬、魚是一定要的，再加上其他配菜共10道。原PO表示每逢過年過節總是要煮一堆，然後拜不停，東西吃不完還要收，她還抱怨已經無限熱菜連續吃了3天，讓她真心希望公媽祖先真的能保佑，畢竟從早忙到晚的是她們這些外人媳婦。

雖然很累，但原PO也說婆婆也有一起幫忙。其他身為媳婦的網友們也紛紛給予打氣，「我7:30就要起床準備，全部自己煮，真的很累」、「真的，可憐的媳婦，我就是如此，一年又一年，奈何！」、「換個角度想，妳已經打敗9成以上的媳婦了，加油」、「認同+100！太多的不公平…為什麼總是女人？」

沒有經歷過這樣考驗的其他女網友則笑說「這時候我該慶幸婆家是基督教徒嗎？」、「一個廚房是容不下兩個女人的，所以我都負責吃就好」、「我是翹腳看電視的不孝媳婦」、「該慶幸每逢過年過節我都在懷孕，不用準備只要幫忙拜」、「我是壞媳婦，婆婆叫我起來拜拜跟吃飯而已」。

爆怨公社清明節
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

【親子互動】御風／心有靈犀

2019-04-05 06:00

【我愛一個人煮-58】太陽臉／牛肉漢堡

2019-04-05 06:00

【父母心情】潘洛克／恐懼的來源

2019-04-05 06:00

沒兩步路就要抱抱 是孩子太懶還是大人太寵？小心造成發展遲緩

2019-04-04 13:12

婚事連遇喪事拖3年 富家女閨密竟「帶球」逼走正宮

2019-04-04 10:52

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／放牛班的指揮家

2019-04-04 06:00

【思念之情】王景新／父親的饅頭

2019-04-04 06:00

【主婦心情】林姝／我的買鍋史

2019-04-04 06:00

我們與「渣」的距離 快躲開的5種感情人渣

2019-04-03 22:25

不讓吃飯變戰場！餐桌上的教養課 爸媽準備好了嗎？

2019-04-03 16:00

台灣3歲幼兒家長 3成未陪共讀

2019-04-03 14:25

調查：家中有超過30本以上幼兒書籍的家庭只占4成

2019-04-03 10:55

【親子互動】新真／不知所措的愛

2019-04-03 06:00

【夫妻之間】庭院深深／將妳牽牢牢

2019-04-03 06:00

【親子教養】吳芳枝／一顆漂亮的心

2019-04-03 06:00

愛發「雞湯文」並非為博取同情 而是一路上跌跌撞撞的過來人

2019-04-03 00:45

伴侶賺多少才能維繫感情？ 「至少15萬」揭現實悲歌

2019-04-02 20:38

「反剝蝦論」魔人出沒？男友暖心幫剝蝦 她被隔桌女嗆「公主病」

2019-04-02 15:28

豪邁還是粗俗？他抱怨女友水準不高 網勸：快分手吧！

2019-04-02 13:38

避免爺奶養出慣寶寶 教養專家教你這樣做

2019-04-02 10:59

【生活的風景】忻忻／新任務

2019-04-02 06:00

【女性臉譜】劉洪貞／最認真的女人

2019-04-02 06:00

【悲痛過後】劉雲英／明天再難也要抬腳繼續

2019-04-02 06:00

2019全台兒童節優惠好康 飯店Buffet免費吃、樂園免費玩

2019-04-01 13:29

手機、平板當保母 當心小孩發展遲緩

2019-04-01 11:46

家有男寶注意！為他辦場尊重派對「陰莖，謝謝你」

2019-04-01 10:19

【她們的世界】陳姵穎／翻譯聲音的人：許晶喬

2019-04-01 06:00

【閱讀生活】種籽設計／清明飄‧柳葉新青

2019-03-31 06:00

【童言童語】Anne／爺爺奶奶不香

2019-03-31 06:00

【女性心聲】桃樂絲／那些留在娘家的物件

2019-03-30 06:00

【兒女心情】鄭翔釗／貼心的母親

2019-03-30 06:00

【家的形狀‧與子偕行】潘洛克／都是事後才發現原因

2019-03-30 06:00

遲遲無二胎？媽媽曝光閨房「避孕神器」 原來是他害的！

2019-03-29 18:00

女兒帶男友住家裡啃老3年 母報警趕人也沒用

2019-03-29 17:57

爸媽從小只愛哥哥！ 他用「6位數」獎金證明自我價值

2019-03-29 17:37

媳婦崩潰婆婆超愛跟 網友：婆媳關係難解

2019-03-29 17:03

她和老公補辦婚宴 卻因婆婆一句話要改日期

2019-03-29 13:01

孩子大哭你要求用講的，數123也沒用？心理師：別過度把孩子當大人看

2019-03-29 11:57

【哀樂中年】蔡怡怡／我來到了有點年紀

2019-03-29 06:00
看更多

熱門文章

蘇花改塞爆改走舊蘇花結果超崩潰 台北塞到花蓮9小時

2019-04-04 18:36

切記！這些掃墓禁忌不要犯 厄運不上身

2019-04-04 19:42

誰把小猴子噴紅漆？猴子紅了、遊客怒了

2019-04-05 11:42

「殺雞儆猴」警告誰？「紅漆猴」疑被抓走噴滿漆再放回

2019-04-05 14:02

業代跟刀 你不知道的手術室風險…

2019-04-04 23:43

花蓮海域地震規模4.5 最大震度花蓮3級

2019-04-04 21:19

你所不知道的手術室 跟你一起進去的還有「跟刀業代」

2019-04-05 00:00

連假祭優惠失效？首日遊況冷 遊樂區：跟平常一樣

2019-04-04 18:26

飛日本好便宜！ 香草、樂桃都祭出促銷機票

2019-04-05 07:54

把握好天氣出遊！ 吳德榮：下周三變天

2019-04-05 07:32

清明節掃墓旅遊車潮 各國道南下一早就塞

2019-04-05 07:41

醫術不及格硬要用新器材 業代無奈違法開刀

2019-04-05 01:00

墾丁音樂季人氣再降 業者：史上最「冷」音樂季

2019-04-05 14:04

他找出「鬍鬚張」38年前照片 驚訝滷肉飯一碗才10元

2019-04-05 15:48

昨天車潮、人潮塞爆 劍湖山今緊急提早開放入園

2019-04-05 09:40

影／防曬噴霧差點要了他的命 小鎮醫師：千萬別噴臉

2019-04-05 00:03

清明節連假趕走惡視力 眼科醫師教你護眼三招

2019-04-04 18:27

連假+清明！明國道4天車最多 避開5地雷路段

2019-04-04 19:03

寧夏夜市豬肝榮仔連2年上必比登 豬肝湯配肉粽最受歡迎

2019-04-05 00:11

天兵業代跟刀竟帶髒舊公事包 受過訓才宜進手術室

2019-04-05 00:22

每日星座運勢／摩羯成功否在於相信 打扮有助戀愛

2019-04-05 00:00

考慮土葬嗎？一張圖看出親人「住得如何」

2019-04-05 14:33

連假不知去哪玩？爸媽的遛孩攻略看這裡！

2019-04-04 19:32

台東猴群入侵墓園盜食祭品 掃墓民眾：氣得牙癢癢！

2019-04-05 13:30

我的經驗／坦然面對大腸癌 想為行醫再活千日

2019-04-04 23:56

廉航大亂鬥！ 不只香草樂桃 捷星也推出促銷機票

2019-04-05 10:10

竹科工程師棄高薪創業 為解決家人過敏自種草藥

2019-04-05 07:27

普悠瑪出軌事故 台鐵將向日車和驗證單位咎責

2019-04-05 10:56

為促銷器材… 傳有醫院業代「跟刀」變「動刀」…

2019-04-05 01:03

照片照顧生病父母清糞便 他忽然終於懂尼采

2019-04-05 08:46

影／好熱！清明連假一天比一天暖 中南部高溫飆30度

2019-04-04 17:41

狂用痠痛藥膏 運動員中毒死

2019-04-05 01:03

兒童節、清明節出勤上班 勞動部：工資加倍

2019-04-04 18:18

影／印度漁民喜捉大群刺魟 拍片上網引動保團體大怒

2019-04-04 17:36

【父母心情】潘洛克／恐懼的來源

2019-04-05 06:00

南北潤餅餡料差很多 糖粉撒好撒滿的是哪裡人

2019-04-05 10:37

疑超車釀禍翻車2輕傷 台88線回堵3公里

2019-04-05 15:45

牡羊馬後炮、射手太過吵鬧 12星座職場誰最容易被討厭

2019-04-05 11:01

沒入車輛怎處理？ 全台規定不一

2019-04-04 23:17

野炊不想「烙賽」 食藥署教露營客這樣做

2019-04-05 10:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top