一早準備10道菜拜祖先 她嘆：逢年過節是媳婦的惡夢

2019-04-05 16:31 聯合新聞網 綜合報導



一名身為媳婦的女網友抱怨清明節一大早就得起床準備10道菜來祭拜祖先，讓她累的直呼逢年過節簡直是媳婦們的惡夢。 圖擷自 爆怨公社 分享 facebook 今天（5日）是清明節，家家戶戶都會準備許多菜餚來祭祀祖先，這對許多媳婦來說也是一場大考驗。一名女網友一大早就起床準備祭拜的菜餚和供品，共有10道菜和水果，她拍下照片上傳「爆怨公社」，累的直呼「逢年過節拜拜是媳婦們的惡夢吧」，貼文引起其他女網友共鳴，紛紛貼出照片互相打氣。

據「ETtoday新聞雲」報導，原PO受訪時表示初一十五是拿水果到廟裡拜拜，但像過年、清明節、端午節等重大節日時，就是她的惡夢。她一大早8點就起床，洗完衣服後就得陸續準備祭拜的菜餚，當中雞、豬、魚是一定要的，再加上其他配菜共10道。原PO表示每逢過年過節總是要煮一堆，然後拜不停，東西吃不完還要收，她還抱怨已經無限熱菜連續吃了3天，讓她真心希望公媽祖先真的能保佑，畢竟從早忙到晚的是她們這些外人媳婦。

雖然很累，但原PO也說婆婆也有一起幫忙。其他身為媳婦的網友們也紛紛給予打氣，「我7:30就要起床準備，全部自己煮，真的很累」、「真的，可憐的媳婦，我就是如此，一年又一年，奈何！」、「換個角度想，妳已經打敗9成以上的媳婦了，加油」、「認同+100！太多的不公平…為什麼總是女人？」

沒有經歷過這樣考驗的其他女網友則笑說「這時候我該慶幸婆家是基督教徒嗎？」、「一個廚房是容不下兩個女人的，所以我都負責吃就好」、「我是翹腳看電視的不孝媳婦」、「該慶幸每逢過年過節我都在懷孕，不用準備只要幫忙拜」、「我是壞媳婦，婆婆叫我起來拜拜跟吃飯而已」。