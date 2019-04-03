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不讓吃飯變戰場！餐桌上的教養課 爸媽準備好了嗎？

2019-04-03 16:00聯合新聞網 文／灃食教育基金會

由右至左依序為灃食智庫-臺北醫學大學營養學院副院長謝榮鴻、灃食教育基金會副執行長...
由右至左依序為灃食智庫-臺北醫學大學營養學院副院長謝榮鴻、灃食教育基金會副執行長林芳燕、兒童發展專家廖笙光、臺北醫學大學通識中心助理教授郭忠豪。 灃食教育基金會提供
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「一家四口坐在餐廳共餐，但卻人手一機，親子間卻毫無交流。」這樣的畫面，你是否似曾相識？千萬別小看用餐時間，在忙碌的現代社會，餐桌是親子難得相聚的時光，更是重要的教養時刻，再多的親子養成書，都抵不過餐桌上的潛移默化。

「餐桌上的教養課」是灃食公益飲食文化教育基金會舉辦的第15場良食脈動講座，灃食教育基金會自2017年6月~2019年1月舉辦十四場系列講座，邀請國內食品領域的學者專家，期待打破大眾迷思，建立正確飲食知識，積累而成厚實的台灣飲食文化。

孩子太瘦小是因為吃太少？孩子講不聽，是因為智力有問題？紅燒牛肉麵是由岡山發源？……有趣的互動式答題軟體，以大螢幕播題，個人手機答題，讓全場二百人沉浸在快問快答的樂趣中，順勢進入三個精采主題。

透過手機全場民眾參與快問快答，在QA互動中了解生活飲食知識。 灃食教育基金會提供
透過手機全場民眾參與快問快答，在QA互動中了解生活飲食知識。 灃食教育基金會提供
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解密生長激素分泌的三個高峰

灃食智庫-台北醫學大學營養學院副院長謝榮鴻，從爸媽最關切的孩子身高入手，探究「是誰偷走孩子的身高？」，從分析生長激素分泌的三個高峰期，晚上九點到凌晨三點、肚子餓的時候、運動之後，都是血糖較低的時候，提醒爸媽不要讓孩子喝太多含糖飲料，以免阻礙生長激素的分泌。不只要關注孩子每餐攝取的熱量，更要重視營養素的均衡攝取，他語重心長說：「每個過重的小孩背後，都有一個讓他發胖的家庭。」建議爸媽依照「543210口訣，讓孩子健康成長。」

不讓吃飯變戰場 孩子飲食習慣養成有方法

「吃飯的時候，不是一家最和樂的時候，而是媽媽罵孩子的時候。」兒童發展專家廖笙光老師以幽默開場，提醒爸媽不要只看到孩子的問題，而是找出問題背後隱藏的原因，協助孩子改變行為，才能避免餐桌變成親子戰場。比如，孩子吃飯超慢，不是他故意找麻煩，而是他的咀嚼肌沒力，只要好好訓練咀嚼肌，就能有效提升吃飯效率；若是孩子吃飯總要配PAD，不然就吵著「好無聊」，這是孩子不習慣等待，就要從點心開始，讓孩子習慣「等一下」。

兒童發展專家廖笙光老師提醒爸媽，不要只看到孩子的問題，而是找出問題背後隱藏的原因...
兒童發展專家廖笙光老師提醒爸媽，不要只看到孩子的問題，而是找出問題背後隱藏的原因。 灃食教育基金會提供
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瞭解餐桌飲食故事 讓孩子愛上吃飯

充滿多元性的台灣飲食文化、如同海納百川，成為一方美食天堂。台北醫學大學通識中心助理教授郭忠豪，分享有趣台灣飲食文化的淵源：荷蘭人1624-1662到台灣，引進牛隻、水泥（紅毛土）與水果（土芒果、虱目魚）；日治時代現代餐館在台灣陸續出現，像大稻埕附近的江山樓、蓬萊閣…… 我們習慣的台灣食物，原來背後的故事這麼有趣。

吃飯不只能提供營養，更能給孩子最好的教養！每週至少家庭共餐4次，準備營養均衡的餐點，了解孩子的飲食偏好，確認他攝取足夠營養。再怎麼忙，每天都一定要陪孩子吃早餐的灃食副執行長林芳燕說：「餐桌是家庭溝通的重要媒介，餐桌的飲食文化是一種底韻、更是一種家鄉。」

讓孩子吃對營養、吃出教養、吃出文化，你家的餐桌教養課，準備好了嗎？

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