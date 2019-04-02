伴侶賺多少才能維繫感情？ 「至少15萬」揭現實悲歌

2019-04-02 20:38 聯合新聞網 綜合報導



網友PO文詢問「維繫家庭與感情需要賺多少錢才夠」，引來不少人各持看法、熱烈討論。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

近年經濟不景氣，薪水跟不上物價的漲幅，不少民眾每月幾乎收支打平，也面臨「愛情與麵包」的選擇難題。有網友就在臉書社團「爆廢公社」發文詢問，「覺得自己另一半一個月要賺多少錢才能維持感情呢？」此文一出引起網友熱烈討論，對於薪水多寡意見不等，有人反駁感情無法用金錢衡量，但也有不少網友平心而論「是現實層面的問題」。

有感於現今錢難賺、生活不易，原PO今（2）日在「爆廢公社」感慨發文，認為有伴侶者，不論男女，雙方月薪加起來至少15萬元「未來應該就沒問題了」。不少網友對此表示贊同，「若要籌組家庭，兩人每月開銷8至10萬元是基本」、「現在要在台北買房買車養小孩的確是需要這個金額」。也有人現身說法，表示自己有三個小孩、一台車一間房，家庭月所得15萬是最基本的。

另外有網友持不同看法，「習慣揮霍生活的人，賺再多錢都有可能不夠用，勤儉持家的人，5萬元也夠用，端看你怎麼過生活」，並強調賺多少不重要，是否有考量兩人未來、懂得金錢分配和投資更重要，「有朋友一個月賺6萬養兩個小孩，另一半沒有工作，一家四口每年還可以出國玩一次」、「一家三口至少5萬不含車貸房貸，存款至少100萬緊急用金，比上不足比下有餘」。

不過有部分網友則駁斥，認為雙方都無負債、可以養活自己就好，維繫感情靠的是經營而非金錢，兩人的價值觀及契合度更重要。對此也有網友留言回覆，「維持感情途徑不是只有錢，但是沒有錢很難維繫，貧窮夫妻百事哀」、「錢不能衡量愛情，卻可以衡量婚後的生活及感情」、「希望政府可以給大家一個好環境賺錢」。