豪邁還是粗俗？他抱怨女友水準不高 網勸：快分手吧！

2019-04-02 13:38 聯合新聞網 綜合報導



相處後習慣不同男網友想跟女友分手。 圖／ingimage 分享 facebook 所謂「遠看一朵花，近看一團麻」，是許多男女關係會碰到的問題，不知道有多少對情侶因了解而分開。

近日有一名男網友在「Dcard」上發文表示，覺得自己女友講話粗俗而想分手，不說「上廁所」而是「大便」或是「尿尿」，動作豪邁不文雅，雖然長相不錯也會燒菜，「感覺真的很像鄉下來的南部人，帶不出門」，貼文一出引來網友罵聲連連「自以為高檔有氣質」、「是住在天母還是仁愛路帝寶？」、「可以慢慢跟她溝通說你不喜歡她這樣，如果這樣就要分手，會不會太扯了」

發文網友見狀解釋，剛開始認識時覺得個性直接很不錯，後來覺得她不拘小節的程度超乎自己想像，讓發文網友覺得自己很像在教小朋友，舉例來說，他希望女友「打嗝或剃牙的時候手要遮住嘴巴」、「吃飯的時候細嚼慢嚥，以碗就口」、「公共場合講話輕聲細語」等，這些都是讓他不敢帶女友到高級餐廳用餐的因素之一，雖然已經嘗試跟女友溝通，但效果不彰，讓他反問自己是不是太挑剔了。

部分網友聽完後轉支持「我覺得一定要分手，趕快分，我支持你」、「不是你的問題，也不是他的問題，是你們生活習慣不同，你受不了就分吧」也有持不同想法的網友，「我怎麼反而覺得她好可愛呵呵…」、「這種女友我可以，給我好嗎？」。