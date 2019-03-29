女兒帶男友住家裡啃老3年 母報警趕人也沒用

2019-03-29 17:57 聯合新聞網 綜合報導



一名媽媽抱怨女兒帶著男友回家裡住3年，不做家事也不給錢補貼家用，報警趕人也沒用，讓她很無奈。 圖／ingimage 分享 facebook 一名母親在臉書「靠北婚姻」上抱怨自己女兒帶著男友住在家裡3年，兩人沒補貼過家用，男方工作不穩定也不幫忙做家事，報警趕他們走也沒用，讓這名母親很無奈。許多網友意見一致，紛紛表示一定要趕他們出門，不能讓他們繼續啃老。

原PO說女兒的男友每份工作都只做一年多就離職，然後在家休息幾個月才再去找工作，兩人3年前搬回家裡住，女兒偶爾還會幫忙做點家事，但她的男友卻從來不幫忙。原PO晚餐都只有煮自己和老公吃的，但她捨不得孩子常常外食，因此提議女兒和男友每人每個月補貼家用3000元，家裡的一台新車可以供他們使用，這樣他們每天下班回到家就有飯可以吃，不過這樣的建議卻被拒絕。

原PO很無奈的說女兒和男友只是為了省錢才住家裡，並不是真心想要陪伴父母親，但卻又不願意搬走，她還曾經報警來趕人，但他們就是賴著不搬走，讓她非常無奈。網友紛紛為原PO抱不平，「傻眼！一代不如一代」、「沒用的男人」、「交到爛男友，妳女兒未來堪慮」、「請神容易送神難，帶一尊瘟神回家供奉」、「以後結婚，會加上孫子來啃老，要想清楚啊」。

還有人希望原PO強硬一點，「把他們一起趕出去，不然那房子賣了另外找地方住」、「請他們搬走吧！我沒住家裡都要拿10000回家了」、「不要幫女兒養小白臉，以後慘的也是妳女兒」、「當媽的若太心疼不放手，女兒永遠長不大」、「慈母多敗兒，妳要有所堅持」。甚至有網友說可以請男方家長來帶人走，沒想到原PO說連男方家長都贊成自己兒子住在她家，讓她不知如何是好。