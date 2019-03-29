媳婦崩潰婆婆超愛跟 網友：婆媳關係難解

2019-03-29 17:03 聯合新聞網 綜合報導



網友抱怨婆婆很愛跟，對她造成很大的困擾。示意圖／Ingimage 分享 facebook

近日有名媳婦在論壇上發文，表示婆婆很黏她，不論是帶女兒去公園散步，還是與丈夫小孩一家三口出門遊玩，甚至是出門洗頭婆婆都想跟她去，讓媳婦最受不了的是，每次婆婆都會要求她幫忙買衣服、鞋子等物品，但婆婆一次都沒穿過，原Po表示，婆婆的行為已造成她很大的困擾，而網友看完都認為，只能找老公解決了。

原Po在《Mobile01》論壇上發文，她表示每次下班都會抱著女兒到公園散步，「想單獨增進母女感情，但婆婆每次看到我出門就跑出來」，女兒看到阿嬤就自然的想給阿嬤抱，只留下原Po一人在公園，而女兒想跟她玩時，婆婆就會故意走遠，讓女兒的視線裡沒有她。

受不了婆婆的第二點是，原Po假日想跟老公及女兒，來個一家三口出遊，婆婆就會在旁碎碎念，並自動換好衣服等出門，原Po無奈表示「假日要享受三人世界，婆婆都一直介入，想與老公談談心，婆婆在旁邊也無法暢聊」。

此外，婆婆愛跟的程度除了上述兩點，連原Po去洗頭也要跟，也不問她帶多少錢出門，到髮廊一下要求精油按摩，一下要求去角質，原Po解釋，她不介意幫婆婆出錢，但若是錢帶不夠不是很糗嗎？！

最困擾原Po的是，「只要我上台北開會，就要我買保養品、內衣、高跟鞋，花了我一堆錢，但她都冰凍在衣櫃鞋櫃，從沒看她穿過」。原Po某次直接問婆婆怎麼都沒穿呢，婆婆只是很不爽的不講話，原Po見婆婆生氣，只好再帶婆婆去挑一雙兩千多塊的蕾絲高跟鞋，沒想到婆婆買回家後一樣將鞋子冰凍在鞋櫃，還說「不敢穿蕾絲要退貨」，原Po崩潰表示「鑑賞期7天都過了」。她表示以上是她很困擾的點，除了抒發心情也不知道有什麼解決辦法。

而網友看了表示，婆媳問題只能由老公解決，「這要找你老公解決，其他人幫不了你的。感覺你婆婆很孤單，建議是幫她找老朋友」、「我建議你請老公辦一張信用卡給你副卡，他媽媽要買什麼你就刷老公的卡，媽媽知道是刷兒子的錢後就會收斂一點。」、「你放心，等小孩大了婆婆就不會這樣了」、「我覺得你應該要跟你老公說心裡話，而不是埋在心裡」。