爸媽從小只愛哥哥！ 他用「6位數」獎金證明自我價值

2019-03-29 17:37 聯合新聞網 綜合報導



男網友表示，父母從小就只寵愛哥哥，他則被當作「沒出息」而被漠視。圖片來源／聯合報系資料照 分享 facebook

「現在的我，只想替自己證明人生價值」，一名男網友表示，父母自小就特別寵溺身為長子的哥哥，家中的資源都只留給他一人，而自己卻總是被爸媽看不起，什麼事都得自己來。近日，他亮出一張22萬的獎金證明，提到這是他工作以來最高的單筆獎金，用行動證明自我的價值。

一名男網友在《爆怨公社》發文透露，從小到大父母都「差別待遇」，因為哥哥身為家中長子，父母便將一切期望與資源都留給他，連家事也不讓他做。反之，父母卻很看不起原PO，認為他沒有哥哥有出息，從小就要求他洗碗、拖地、倒垃圾，家中雜務一切包辦，原PO也感慨的提到，「小時候會覺得不公平，但長大後會慶幸自己養成習慣」。

這樣的不公平對待一直持續到大，就算哥哥曾經因為玩股票，兩個禮拜輸掉家中500多萬元，父母仍選擇原諒，並將家中的事業交由哥哥繼承。但面對原PO，母親卻告訴他「以後沒什麼可以留給你」，要原PO一切靠自己，他也無奈感嘆，一直以來他都沒有想過要和哥哥競爭，他真正想要的，不過就是父母的對待及關心。

如今，原PO已經快40歲了，事業也拚出了好成績，近日甚至領到了出社會工作以來，單筆最高的22萬元獎金。他在文中寫道，「若是以前，我會拿這跟我父母證明，說我並不是像你們想像中那麼沒出息，但現在的我，只想替自己證明人生價值」。

網友看見貼文後，也紛紛留言鼓勵原PO，「這就是你的人生價值，為自己而活」、「加油，人生是靠自己雙手打拼出來的！」、「自己的人生自己快樂的過」，對於父母的「差別待遇」，也有不少網友感嘆，「傳統觀念家庭，都長男吃香」、「長輩對於長子與長孫的迷思，不是我們能懂的」、「那種心態真的讓人心寒」。