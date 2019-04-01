親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明連假資訊
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

聯結車撞倒鶯歌平交道限高門架 台鐵雙向停駛搶修中

2019全台兒童節優惠好康 飯店Buffet免費吃、樂園免費玩

2019-04-01 13:29聯合新聞網 BabyHome

【編輯：武美齡】

2019年兒童、清明連假全台優惠好康拿不完，爸爸媽媽最關注的免費好康來囉！親子免費DIY活動、兒童免費玩遊樂園，以及飯店業者推出兒童免費吃Buffet，更別錯過免費搭淡海輕軌、拿幾米贈品的大好機會。

分享

【基隆】2019基隆童話藝術節

4/4~4/7於陽明海洋文化藝術館、文化廣場、海洋廣場、市民廣場，舉辦一連串精采活動表演。

分享

4/4~4/7海洋廣場有大恐龍氣球玩偶，合照打卡後可轉扭蛋，每日限量500名。

分享

4/4市民廣場的Market市集共有22個攤位，內容包含編程機器人、電流集集棒、手作DIY活動等。

以上圖片來源／魅力基隆FB
以上圖片來源／魅力基隆FB
分享

【基隆】國立海洋科技博物館

4/4~4/7，12歲以下兒童憑證免費進主題館參觀，團體適用，優惠需出示相關證件至人工售票櫃台購買。

4/6海洋親子扇DIY：免費參加，10:30及10:50場次於10:00；11:30及11:50場次於11:00開放現場報名，每場上限12組親子家庭，活動詳情請至官網查詢

【新北】12歲以下免費搭淡海輕軌

1.4月4日到7日連假期間，全台12歲以下兒童享免費搭乘。

2. 4款淡海輕軌幾米公共藝術的限量精美貼紙，一天一款，於輕軌紅樹林站贈送給來搭乘輕軌的小朋友們，每日限量2千張，送完為止。

3. 新北市兒童持新北兒童卡，還可以憑證加碼兌換1張新北兒童限定版貼紙。

圖片來源／新北捷運
圖片來源／新北捷運
分享

圖片來源／新北捷運
圖片來源／新北捷運
分享

【台北】2019​台北兒童月

持台北兒童月摺頁或台北市國小數位學生證就能使用以下各項優惠：

台北101景觀台：3/30~4/30兒童免費搭乘，陪同家長需購票。

台北市立動物園：3/30、4/4兒童+同行1人免費入園。

貓空纜車：4/4~4/7兒童免費搭乘，陪同家長需購票。

台北自來水園區：4/4~4/7兒童+同行1人免費入園。

台北市立天文科學教育館：4/1~4/30兒童憑摺頁至服務台可領取小禮物1份(送完為止)，及免費入場「展示場」1次。4/4全國12歲以下兒童，免費參觀展示場。

長榮海事博物館：3/31~4/30兒童免費入園，陪同家長享100元購票優惠(原價200元)。

其他更多優惠好康，可至2019​台北兒童月網站查詢。

【台北】兒童新樂園

台北兒童月 : 3/30、3/31及4月份例假日，持國小數位學生證或出示2019年兒童月摺頁，兒童及同行1人，可享免費入園。

藝童來三館 FUN假拼貼去:4月4日兒童節當日由兒童新樂園、天文館及科教館共同舉辦【藝童來三館 FUN假拼貼趣】活動，由園區小隊長帶領大小朋友 一起至園外右側廣場，動動小手一起完成10公尺的【臺北科學藝術園區】大型拼貼拼貼畫布，參加活動可獲得兒童節專屬小禮物。

圖片來源／兒童新樂園
圖片來源／兒童新樂園
分享

【飯店】Buffet優惠

【台北】凱撒飯店

台北凱薩Checkers自助餐廳，4/1至4/7推出「4月童樂會、小四樂免費」活動，凡小學四年級以下（含四年級即10歲，需出示證件）由一位全額付費的家長或親友（成人）陪同點用午/晚餐或下午茶，小朋友可享免費用餐一客。

板橋凱撒朋派自助餐廳，3/4~4/30推出專屬兒童月活動，全民平日週一至週五午餐每位NT$490(需加原價10%服務費)。

【台北】喜來登大飯店十二廚

4/1~4/30，12歲以下孩童至十二廚用餐，不限平、假日午餐、下午茶、晚餐即可享全額免費（一位成人限攜兩位孩童），每日限量供應。

【新竹】兒童藝術節─風的運動場

今年新竹以「勇敢、冒險、征服天空」為主題，在兒童節連假打造9大遊具，培養孩子的肢體協調與冒險精神。9大遊具包括「竹迷宮舞台」、「神奇階梯」、「太空漫步」、「征服天空」、「漂浮單車」、「對抗地心引力」、「迷幻穿越術」，「彈力碰碰球」及「迷你搖擺屋」。

試營運日期：3月30日、3月31日下午1點

正式開幕：為4月4日至7日上午10時至下午6時

星光場：3月30日、4月5日及4月6日晚上7點，特別邀請福爾摩沙馬戲團及台灣特技團演出。

地點：新竹文創館（公道五路3段8號）

【新竹】六福村

2019/4/4-4/7兒童連假期間，12歲(含)以下兒童免費，爸爸媽媽$520/人(原價$999)，需出示身分證或健保卡。

【苗栗】尚順育樂世界

活動1：全民童享 買1送1 $899 (不含飛行劇院) 。

活動2：12歲以下兒童免費，須搭配2名購買套票899元，加送喬依水族箱圖紙乙份。

活動3：嗶悠遊卡遊玩9折，遊玩指定設施，加送奇多隨口脆乙包。

【台中】國立自然科學博物館

國立自然科學博物館108年兒童節當日持健保卡或相關身分證明文件，12歲以下兒童免門票進場：

1.國立自然科學博物館展示場(不含收費特展)。

2.國立自然科學博物館所屬921地震教育園區、車籠埔斷層保存園區及鳳凰谷鳥園生態園區。

【台中】東勢林場遊樂區

4/4~4/7國小六年級(12歲)以下兒童，享優惠門票 160元入場。

【台中】麗寶樂園

兒童節連假4/4~4/7，12歲以下小朋友免費，需搭配一名現場購買全票750元，且團體不適用。

【彰化】沐卉親子農場

4/4當天12歲以下小朋友免費入園。

【雲林】劍湖山 

4/4~4/7對身分證ID號碼，號碼中有5、2、1的人，中1碼票價399元， 中2碼票價299元，中3碼票價99元，並加碼開放三項水設施。

【台南】南瀛科教館

4/4~4/7連假期間至天文館參觀，親子同行者12歲以下兒童可享有天文展示館、星象劇場免費參觀(團體不適用)。

【台南】尖山埤江南渡假村

108年4月1日～4月14日，12歲以下兒童免費入園，加贈3D明信片一張。大朋友也有優惠，陪「童」者皆享兒童票入園優惠。

【宜蘭】綠舞莊園日式主題遊樂區

4/4~4/7兒童節清明連續假期，6~12歲兒童免費入園。

【花蓮】遠雄海洋公園

1.4月3日至7日「生肖屬豬者」免費遊園，現場需出示身分證，兒童則憑健保卡及戶口名簿影本供查驗。

2.花蓮鄉親12歲以下之可享免費入園（需由一位成人陪同入園），13歲以上每人250元。



連假必備親子旅遊筆記

全台75家特色觀光工廠 DIY體驗懶人包

【旅遊懶人包】親子fun心玩！特色「共融式沙坑」大特搜

淡海輕軌親子
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

手機、平板當保母 當心小孩發展遲緩

2019-04-01 11:46

家有男寶注意！為他辦場尊重派對「陰莖，謝謝你」

2019-04-01 10:19

【她們的世界】陳姵穎／翻譯聲音的人：許晶喬

2019-04-01 06:00

【閱讀生活】種籽設計／清明飄‧柳葉新青

2019-03-31 06:00

【童言童語】Anne／爺爺奶奶不香

2019-03-31 06:00

【女性心聲】桃樂絲／那些留在娘家的物件

2019-03-30 06:00

【兒女心情】鄭翔釗／貼心的母親

2019-03-30 06:00

【家的形狀‧與子偕行】潘洛克／都是事後才發現原因

2019-03-30 06:00

遲遲無二胎？媽媽曝光閨房「避孕神器」 原來是他害的！

2019-03-29 18:00

女兒帶男友住家裡啃老3年 母報警趕人也沒用

2019-03-29 17:57

爸媽從小只愛哥哥！ 他用「6位數」獎金證明自我價值

2019-03-29 17:37

媳婦崩潰婆婆超愛跟 網友：婆媳關係難解

2019-03-29 17:03

她和老公補辦婚宴 卻因婆婆一句話要改日期

2019-03-29 13:01

孩子大哭你要求用講的，數123也沒用？心理師：別過度把孩子當大人看

2019-03-29 11:57

【哀樂中年】蔡怡怡／我來到了有點年紀

2019-03-29 06:00

【我愛一個人煮-57】太陽臉／懷念的味道

2019-03-29 06:00

【家的形狀‧與子偕行】廿四個地方媽媽 ／愚公也不移的愛情山

2019-03-29 06:00

義大利新郎婚禮唱台語《島嶼天光》 台灣新娘驚喜灑淚

2019-03-28 17:24

來不及了好傷心…拒絕爸爸的交友邀請 他此生遺憾

2019-03-28 15:02

【心情點滴】夏客／異鄉人

2019-03-28 06:00

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／超過三個就輕鬆了

2019-03-28 06:00

【家的形狀‧與子偕行】王誠之／少年同學夫妻老

2019-03-28 06:00

八點檔翻版！老公天天往外跑 妻加裝麥克風錄到「姦情」

2019-03-27 16:31

女生的數學比男生差？看專家怎麼說

2019-03-27 11:40

外套穿10年裂開母幫縫補 同事笑他：你乞丐哦！

2019-03-27 09:50

【為母心情】小魚／殺無赦

2019-03-27 06:00

【大叔的中年小事】程耀毅／今晚的挑戰來了

2019-03-27 06:00

【家的形狀‧與子偕行】貓拓／往後的日子，也想和你一起生活

2019-03-27 06:00

38歲媽帶女兒遭酸「老蚌生珠」 她心碎：超過35不能生孩子？

2019-03-26 21:34

又親又摸才第二！ 男生見女友爸爸十大白目行為

2019-03-26 15:32

父母各自曾出軌 卻批評女兒男友家庭亂七八糟

2019-03-26 14:00

再這樣下去 將消磨光與孩子的親子關係...

2019-03-26 12:10

【童言童語】蔡宛芳／拐杖都我買

2019-03-26 06:00

【親子教養】馥芙／幫女兒找回用餐的樂趣

2019-03-26 06:00

【家的形狀‧與子偕行】蔡宇哲／結婚不是愛情的墳墓，是親情的開始

2019-03-26 06:00

男友氣她遇蟑螂卻求助男同事 網酸：同事像殺蟲劑？

2019-03-25 20:48

趁老婆懷孕！模範老公買春未遂 人妻嘆：是否該放生？

2019-03-25 18:47

被親戚團團包圍數落 2寶媽氣爆：半夜邊餵奶邊哭

2019-03-25 13:03

我們與惡的距離：被留下來的我們還好嗎？

2019-03-25 11:48
看更多

熱門文章

綠島媽貼文公審女醫 台大醫：2公分傷口哪會影響生命

2019-04-01 08:46

清明連假天氣變化 一張圖告訴你

2019-03-31 15:58

北捷百億旅次落腳「新莊站」 11名幸運卡號這裡看

2019-03-31 15:57

長相太帥錯了嗎？研究證實：男人長相太帥，會被老闆、同事討厭

2019-04-01 00:14

全台遊覽車司機缺3千人 春遊補助讓缺車現象更嚴重

2019-03-31 13:08

Jennie Kim露肩辣翻！香奈兒菲董聯名系列終於上市

2019-03-31 15:50

影／鼠界黃飛鴻！無影腳閃電踹飛響尾蛇

2019-03-31 17:53

進口玫瑰鹽好高級等於吃下健康？營養師揭隱藏危機

2019-04-01 07:48

台南市日照中心賣茶事件發酵！有人反對有人挺

2019-03-31 20:43

「擔心睡醒後癱瘓更嚴重，一直沒敢闔眼...」住進加護病房那夜，醫師的中風告白

2019-04-01 09:12

北部濕涼高溫只有17度 吳德榮：連假穩定天氣居多

2019-04-01 07:18

日照長者包茶賣 專家稱活躍老化

2019-04-01 00:36

綠島醫療資源不足／女兒摔破頭 就醫縫合缺人手

2019-03-31 23:28

年輕男子坐下屁股會爆膿液 導致10年不敢交女友

2019-04-01 11:51

研究：小孩患精神病 直升機父母害的

2019-03-31 18:16

東北季風影響 清晨北台灣低溫14度

2019-04-01 05:04

每日星座運勢／牡羊工作有突出表現 勿衝動增開支

2019-04-01 00:00

俄羅斯男孩4歲時流落街頭 幸得流浪狗相救 現已長大成人投身社會

2019-03-31 14:50

東北季風發威 北台灣今晚低溫14度

2019-03-31 19:27

全台缺3千遊覽車司機 春遊難叫車

2019-04-01 00:05

用路人注意！ 七項交通新制今起上路

2019-04-01 13:08

慶日本新年號「令和」 SOGO北海道展美食這2天「滿1千現折1百」

2019-04-01 11:33

兒童節連假六福村12歲以下免費！再加碼萬花筒劇團假日劇場

2019-03-31 16:39

唐綺陽星座運勢週報：巨蟹避免情緒化 水瓶以柔克剛

2019-04-01 08:36

春遊補助4月起跑 業者看好帶動觀光人潮

2019-03-31 20:01

卡車卡台鐵平交道 鶯歌一度雙線不通

2019-04-01 12:37

發票熱感紙也有毒！ 專家：改變生活習慣才能避毒

2019-04-01 10:41

手機電磁波影響心臟節律器？食藥署：建議保持這個距離

2019-03-31 16:53

佐野司26歲死於子宮頸癌 婦癌年輕化成趨勢

2019-03-31 20:06

國道下午湧現掃墓北返車潮 八大地雷路段看這

2019-03-31 11:32

【她們的世界】陳姵穎／翻譯聲音的人：許晶喬

2019-04-01 06:00

只有SEIKO能超越SEIKO！催生出史上第一款超美味仙貝腕表

2019-04-01 09:56

國旅補助打亂房價 不利觀光客來台

2019-04-01 00:05

Fitbit平價智慧穿戴上市 手錶、手環時尚登場

2019-03-31 23:57

影／不只賣萌！柴柴店長賣番薯 日網友揪團朝聖

2019-03-31 17:58

睡前別玩手機 多滑1小時少睡5.5分鐘

2019-04-01 10:45

花東地區海中生物死傷頻率高? 專家說人類是禍首

2019-03-31 23:52

保濕＝補水嗎？3步驟搞清楚保濕補水 沒做好會讓肌膚乾到狂長皺紋

2019-03-31 20:39

禁用塑膠吸管7月上路 環保署：4月底定具體政策

2019-04-01 12:17

麻疹又增3例 大學生赴泰旅遊染病

2019-03-31 16:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top