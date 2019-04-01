2019全台兒童節優惠好康 飯店Buffet免費吃、樂園免費玩

2019-04-01 13:29 聯合新聞網 BabyHome



【編輯：武美齡】

2019年兒童、清明連假全台優惠好康拿不完，爸爸媽媽最關注的免費好康來囉！親子免費DIY活動、兒童免費玩遊樂園，以及飯店業者推出兒童免費吃Buffet，更別錯過免費搭淡海輕軌、拿幾米贈品的大好機會。

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【基隆】2019基隆童話藝術節

4/4~4/7於陽明海洋文化藝術館、文化廣場、海洋廣場、市民廣場，舉辦一連串精采活動表演。

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4/4~4/7海洋廣場有大恐龍氣球玩偶，合照打卡後可轉扭蛋，每日限量500名。

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4/4市民廣場的Market市集共有22個攤位，內容包含編程機器人、電流集集棒、手作DIY活動等。

以上圖片來源／魅力基隆FB 分享 facebook

【基隆】國立海洋科技博物館

4/4~4/7，12歲以下兒童憑證免費進主題館參觀，團體適用，優惠需出示相關證件至人工售票櫃台購買。

4/6海洋親子扇DIY：免費參加，10:30及10:50場次於10:00；11:30及11:50場次於11:00開放現場報名，每場上限12組親子家庭，活動詳情請至官網查詢。

【新北】12歲以下免費搭淡海輕軌

1.4月4日到7日連假期間，全台12歲以下兒童享免費搭乘。

2. 4款淡海輕軌幾米公共藝術的限量精美貼紙，一天一款，於輕軌紅樹林站贈送給來搭乘輕軌的小朋友們，每日限量2千張，送完為止。

3. 新北市兒童持新北兒童卡，還可以憑證加碼兌換1張新北兒童限定版貼紙。

圖片來源／新北捷運 分享 facebook

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【台北】2019​台北兒童月

持台北兒童月摺頁或台北市國小數位學生證就能使用以下各項優惠：

台北101景觀台：3/30~4/30兒童免費搭乘，陪同家長需購票。

台北市立動物園：3/30、4/4兒童+同行1人免費入園。

貓空纜車：4/4~4/7兒童免費搭乘，陪同家長需購票。

台北自來水園區：4/4~4/7兒童+同行1人免費入園。

台北市立天文科學教育館：4/1~4/30兒童憑摺頁至服務台可領取小禮物1份(送完為止)，及免費入場「展示場」1次。4/4全國12歲以下兒童，免費參觀展示場。

長榮海事博物館：3/31~4/30兒童免費入園，陪同家長享100元購票優惠(原價200元)。

其他更多優惠好康，可至2019​台北兒童月網站查詢。

【台北】兒童新樂園

台北兒童月 : 3/30、3/31及4月份例假日，持國小數位學生證或出示2019年兒童月摺頁，兒童及同行1人，可享免費入園。

藝童來三館 FUN假拼貼去:4月4日兒童節當日由兒童新樂園、天文館及科教館共同舉辦【藝童來三館 FUN假拼貼趣】活動，由園區小隊長帶領大小朋友 一起至園外右側廣場，動動小手一起完成10公尺的【臺北科學藝術園區】大型拼貼拼貼畫布，參加活動可獲得兒童節專屬小禮物。

圖片來源／兒童新樂園 分享 facebook

【飯店】Buffet優惠

【台北】凱撒飯店

台北凱薩Checkers自助餐廳，4/1至4/7推出「4月童樂會、小四樂免費」活動，凡小學四年級以下（含四年級即10歲，需出示證件）由一位全額付費的家長或親友（成人）陪同點用午/晚餐或下午茶，小朋友可享免費用餐一客。

板橋凱撒朋派自助餐廳，3/4~4/30推出專屬兒童月活動，全民平日週一至週五午餐每位NT$490(需加原價10%服務費)。

【台北】喜來登大飯店十二廚

4/1~4/30，12歲以下孩童至十二廚用餐，不限平、假日午餐、下午茶、晚餐即可享全額免費（一位成人限攜兩位孩童），每日限量供應。

【新竹】兒童藝術節─風的運動場

今年新竹以「勇敢、冒險、征服天空」為主題，在兒童節連假打造9大遊具，培養孩子的肢體協調與冒險精神。9大遊具包括「竹迷宮舞台」、「神奇階梯」、「太空漫步」、「征服天空」、「漂浮單車」、「對抗地心引力」、「迷幻穿越術」，「彈力碰碰球」及「迷你搖擺屋」。

試營運日期：3月30日、3月31日下午1點

正式開幕：為4月4日至7日上午10時至下午6時

星光場：3月30日、4月5日及4月6日晚上7點，特別邀請福爾摩沙馬戲團及台灣特技團演出。

地點：新竹文創館（公道五路3段8號）

【新竹】六福村

2019/4/4-4/7兒童連假期間，12歲(含)以下兒童免費，爸爸媽媽$520/人(原價$999)，需出示身分證或健保卡。

【苗栗】尚順育樂世界

活動1：全民童享 買1送1 $899 (不含飛行劇院) 。

活動2：12歲以下兒童免費，須搭配2名購買套票899元，加送喬依水族箱圖紙乙份。

活動3：嗶悠遊卡遊玩9折，遊玩指定設施，加送奇多隨口脆乙包。

【台中】國立自然科學博物館

國立自然科學博物館108年兒童節當日持健保卡或相關身分證明文件，12歲以下兒童免門票進場：

1.國立自然科學博物館展示場(不含收費特展)。

2.國立自然科學博物館所屬921地震教育園區、車籠埔斷層保存園區及鳳凰谷鳥園生態園區。

【台中】東勢林場遊樂區

4/4~4/7國小六年級(12歲)以下兒童，享優惠門票 160元入場。

【台中】麗寶樂園

兒童節連假4/4~4/7，12歲以下小朋友免費，需搭配一名現場購買全票750元，且團體不適用。

【彰化】沐卉親子農場

4/4當天12歲以下小朋友免費入園。

【雲林】劍湖山

4/4~4/7對身分證ID號碼，號碼中有5、2、1的人，中1碼票價399元， 中2碼票價299元，中3碼票價99元，並加碼開放三項水設施。

【台南】南瀛科教館

4/4~4/7連假期間至天文館參觀，親子同行者12歲以下兒童可享有天文展示館、星象劇場免費參觀(團體不適用)。

【台南】尖山埤江南渡假村

108年4月1日～4月14日，12歲以下兒童免費入園，加贈3D明信片一張。大朋友也有優惠，陪「童」者皆享兒童票入園優惠。

【宜蘭】綠舞莊園日式主題遊樂區

4/4~4/7兒童節清明連續假期，6~12歲兒童免費入園。

【花蓮】遠雄海洋公園

1.4月3日至7日「生肖屬豬者」免費遊園，現場需出示身分證，兒童則憑健保卡及戶口名簿影本供查驗。

2.花蓮鄉親12歲以下之可享免費入園（需由一位成人陪同入園），13歲以上每人250元。







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