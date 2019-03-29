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她和老公補辦婚宴 卻因婆婆一句話要改日期

2019-03-29 13:01聯合新聞網 綜合報導

一名女網友準備和老公補辦婚宴，卻因為小姑準備要段考，被婆婆要求更改婚宴日期。 圖...
一名女網友準備和老公補辦婚宴，卻因為小姑準備要段考，被婆婆要求更改婚宴日期。 圖／翻攝自「爆怨公社」
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結婚是人生的大事，但舉辦婚宴很怕旁人干涉其中，一名女網友要和老公補辦婚宴，日期、飯店都喬好了，沒想到卻因為老公的妹妹要考試，女網友竟被婆婆要求更改日期，讓她無奈的說「請問我是要跟她（指老公的妹妹）結婚嗎？」

這名女網友在臉書「爆怨公社」表示她和老公準備要補辦婚宴，日子請人看好了，宴客的飯店也確定有檔期，婆婆也說OK，一切就緒後就等待婚宴當天的到來。沒想到婆婆事後告訴她小姑要段考，考試日期剛好和婚宴衝突到，因此要求原PO換日期，讓她聽了很無言。

貼文引來網友不同的看法，力挺原PO的網友表示「不要管啊！飯店檔期很難喬欸」、「段考又不是在假日，哪有差一天。難道你們挑平日請客？」、「這種婆家基本上就是自私了，以後要遇到的問題更多」、「妹妹一樣可以段考吧，婆婆沒空去就算了」、「這就是自己女兒跟別人女兒的差別」。

不過也有人幫忙緩頰說「老人家希望都能到場吧」、「可能怕妹妹吃完喜宴會把唸的書忘光」、「婆婆希望小姑可以到場，不要影響段考而已」、「是因為請中午的嗎？如果是，那婆婆當然希望全家都可以參加吧」、「請老公去溝通，順便看老公處理事情的態度，不然以後多的是衝突」。

爆怨公社

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