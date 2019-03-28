義大利新郎婚禮唱台語《島嶼天光》 台灣新娘驚喜灑淚

2019-03-28 17:24 聯合新聞網 綜合報導



台灣女孩遠嫁義大利，婚禮當天新郎驚喜唱台灣太陽花學運神曲《島嶼天光》，新娘瞬間飆淚，眾人稱讚新郎唱的台語超標準！圖／擷自Youtube 分享 facebook

異國戀曲如能貼近另一半的文化與生活，這些用心常會讓伴侶更感動。2018年台灣一名女性遠嫁義大利，婚禮當天新郎和樂團驚喜獻上台灣太陽花學運神曲《島嶼天光》，開頭第一句台語「親愛的媽媽」剛唱出口，新娘就難掩激動情緒，瞬間飆淚，讓眾人力推新郎唱的是「原汁台語」！

這位義大利籍新郎伊隆（ElanTheBard）日前在《YouTube》分享婚禮影片，他和台灣新娘Quinnie兩人去年9月29日結婚，伊隆偷偷瞞著新娘私下練歌，當天還特地邀請英國搖滾樂隊MCflys伴奏，並在新娘完全不知情的狀況下，在眾多親友面前高唱台語歌曲《島嶼天光》，讓新娘忙摀嘴、流下感動的眼淚。

待進入副歌時，新娘的台灣親友還紛紛衝到台前，圍繞在新娘身邊，興奮地舉起雙手揮舞、歡唱「天色漸漸光，遮有一陣人」，場面滿溢幸福的喜悅。不少賓客坦言，能在義大利的婚禮上聽到台語歌曲非常驚喜。全程參與婚禮的台灣新娘秘書許小姐則表示，「新郎偷偷的練歌，連新娘都不知道，真的非常用心，再看到影片還是會感動的想哭」。

這段影片曝光後受到廣大迴響，許多網友紛紛稱讚，「新娘嫁對人了」、「台語比我還要好」、「第一句唱出口我就哭了」、「勇敢的台灣人」。而這對在義大利結婚的台義夫妻Ugo和Quinnie，兩人目前均在英國工作，和一隻米克斯共組一個小家庭，並在臉書上經營粉專「Va buó 義家子的假英式生活」。