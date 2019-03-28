來不及了好傷心…拒絕爸爸的交友邀請 他此生遺憾

2019-03-28 15:02 聯合新聞網 綜合報導



許多人排斥將爸媽、老闆加為自己的臉書好友，認為行蹤、動態全都露很難保有自己的空間。一名男大生做了很多人都做過的事－－「拒絕爸爸的臉書交友邀請」，但沒想到這個舉動卻成為他此生最大的遺憾。

曾經拒絕了爸爸送出的交友邀請，如今此事成為男大生心中永遠的遺憾。示意圖，圖片來源／ingimage。 分享 facebook

男大生在「Dcard」發文，幾年前他拒絕爸爸加他臉書的要求，沒想到高一放寒假前爸爸就過世了，出於對父親的思念，這件過去發生的小事變成了讓他至今後悔不已的遺憾。他心痛寫下「你生前問我，為什麼不加你的臉書？那時候的我還在叛逆期，想要有自己的隱私，不想要被你和媽媽看到我的發文。誰知道，有些事錯過就是錯過了，永遠也沒辦法挽回。」

如今爸爸過世了再也無法聯繫，雙方立場也互調，男大生寫下心酸文字「現在換我問你，為什麼我每個月都有重新邀請一次，卻換成你不接受我的交友邀請了？」。原來三年來男大生不斷對父親的臉書帳號發送交友邀請，只是無奈送出的邀請不可能被接受。他也提醒大家要珍惜平時視為理所當然的事物，「在還來得及的時候，小心呵護手中的珍寶，一刻也不要放鬆」。

男大生發文寫下心中的遺憾。圖擷自 Dcard 分享 facebook

這篇發文讓很多網友看了「秒落淚」、「覺得心很酸」，回應「意外隨時會發生」、「愛真的要及時」。除了安慰原PO也提醒他「你還有媽媽，她也非常需要你的陪伴，回憶過去的同時也好好珍惜身邊的人」。

不少人有相同的遺憾「以前我也是很叛逆，把我叔叔的臉書好友刪除不想讓他看到我的發文，結果現在要加也再也加不回來了⋯真的好後悔」、「國一的時候我爸癌症住院，當時因為叛逆期，跟住院的爸爸吵架，我一直沒有開口道歉...現在想道歉都來不及了」。所幸一篇溫馨的回應「我爸一直在我IG摯友裡監督我」，沖淡了留言區裡哀傷的氣氛。