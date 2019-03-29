親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
石虎瀕絕不歸路
清明連假資訊
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

蔡總統申報存款逾5400萬 鄭麗君夫婦身家逾14億

孩子大哭你要求用講的，數123也沒用？心理師：別過度把孩子當大人看

2019-03-29 11:57聯合新聞網 BabyHome

【作者：許嬰寧 心理師】

一位用心良苦的媽媽告訴我，「我不懂我的孩子怎麼總是哭哭啼啼，每次他一哭，我就覺得很煩躁，我都告訴他用講的，不要用哭的！為什麼不聽？為什麼不能用講的！但是，當我這樣講，他通常就哭得更大聲了！越哭越傷心，我更聽不清楚他在講什麼了！」

「像是什麼時候？」

「我越忙，他越容易哭不停。我從小就叫他要獨立，有話好好講，不要在我很忙的時候哭哭啼啼。每次我都要數一二三，他還是不聽，數到三後，我只好發脾氣。這樣惡性循環，好嗎？」

「每次我要出門的時候，我跟他說要乖乖在家、乖乖去上課，結果就哭了！我又不是不會回來！或是我急著帶他去上課，要他快點穿好鞋子外套，他就更是拖拖拉拉，弄得我都來不及了！根本是存心氣死我！」

分享

聽起來好生氣，好挫折，好煩惱的媽媽，認為孩子「應該可以像個大人一樣講理、應該可以聽得懂我的意思、應該可以做得到我的最低要求，應該可以好好講、不要一直哭給我聽」

我忍不住問，孩子幾歲了？

「四歲。夠大了吧？我講的話他都聽得懂啊！」

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

事實上，孩子聽得懂，但是心理上還來不及適應。

理性的媽媽，把孩子當成大人來對待的時候，基本上就忘記了「他只是個孩子」，而這是最重要的事情。他不是大人，就不是大人，把他當成大人看待，一不小心就會失望、產生期待落差、帶來情緒和落差。就像，你再怎樣把你的寵物狗狗當成兒子看，他也不會是你的兒子，他不會接聽你的電話，他也不會和你對話，只是我們知道狗狗永遠都不會是人類，所以你會原諒牠身為動物所不能做到的事情。

那你的兒女呢？不要過度把他們當成大人看待，而忽略了他們除了紀律、家教、規矩以外，他們只是孩子，還需要愛的抱抱、偶爾的撒嬌、賴床、想要聽故事、渴望和手足爭寵、做錯的機會、吃不下的時候、心情不好但但沒辦法講出口等。

1. 不要常常對他說數一二三，如果越數越沒用，你以為數到三很久，但他可能來不及消化

2. 不要總是用「你再怎樣，我就怎樣」的威脅，因為他情緒卡住了，他無法動彈

3. 不要再他聲嘶力竭哭泣的時候要他「用講的」，因為他那時候根本聽不見你說的話

4. 不要經常幫他貼上「你故意的」的標籤，那只會讓你看他越來越不順眼，造成關係惡化

你可以把孩子當成大人看，讓他展現他學到的部分。而他做不到的時候，就要把他當成孩子看，他現在能做到哪裡，就是哪裡。

當夠了孩子，才能好好當大人。


【延伸閱讀】

你是千禧世代父母嗎？4大壓力讓人喘不過氣，還得面對直升機式祖父母

孩子不想上學？數學焦慮症從6歲開始，越學越沒信心

相關新聞

【哀樂中年】蔡怡怡／我來到了有點年紀

2019-03-29 06:00

【我愛一個人煮-57】太陽臉／懷念的味道

2019-03-29 06:00

【家的形狀‧與子偕行】廿四個地方媽媽 ／愚公也不移的愛情山

2019-03-29 06:00

義大利新郎婚禮唱台語《島嶼天光》 台灣新娘驚喜灑淚

2019-03-28 17:24

來不及了好傷心…拒絕爸爸的交友邀請 他此生遺憾

2019-03-28 15:02

【心情點滴】夏客／異鄉人

2019-03-28 06:00

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／超過三個就輕鬆了

2019-03-28 06:00

【家的形狀‧與子偕行】王誠之／少年同學夫妻老

2019-03-28 06:00

八點檔翻版！老公天天往外跑 妻加裝麥克風錄到「姦情」

2019-03-27 16:31

女生的數學比男生差？看專家怎麼說

2019-03-27 11:40

外套穿10年裂開母幫縫補 同事笑他：你乞丐哦！

2019-03-27 09:50

【為母心情】小魚／殺無赦

2019-03-27 06:00

【大叔的中年小事】程耀毅／今晚的挑戰來了

2019-03-27 06:00

【家的形狀‧與子偕行】貓拓／往後的日子，也想和你一起生活

2019-03-27 06:00

38歲媽帶女兒遭酸「老蚌生珠」 她心碎：超過35不能生孩子？

2019-03-26 21:34

又親又摸才第二！ 男生見女友爸爸十大白目行為

2019-03-26 15:32

父母各自曾出軌 卻批評女兒男友家庭亂七八糟

2019-03-26 14:00

再這樣下去 將消磨光與孩子的親子關係...

2019-03-26 12:10

【童言童語】蔡宛芳／拐杖都我買

2019-03-26 06:00

【親子教養】馥芙／幫女兒找回用餐的樂趣

2019-03-26 06:00

【家的形狀‧與子偕行】蔡宇哲／結婚不是愛情的墳墓，是親情的開始

2019-03-26 06:00

男友氣她遇蟑螂卻求助男同事 網酸：同事像殺蟲劑？

2019-03-25 20:48

趁老婆懷孕！模範老公買春未遂 人妻嘆：是否該放生？

2019-03-25 18:47

被親戚團團包圍數落 2寶媽氣爆：半夜邊餵奶邊哭

2019-03-25 13:03

我們與惡的距離：被留下來的我們還好嗎？

2019-03-25 11:48

【心情點滴】番薯葉／婆婆不再回「娘家」

2019-03-25 06:00

【女性臉譜】李月治／溫暖的情誼

2019-03-25 06:00

【家的形狀‧與子偕行】劉昭儀／意外的禮物

2019-03-25 06:00

上臉書猛蒐男友的前女友們...到底要怎樣才能做到雲淡風輕？

2019-03-24 09:39

【閱讀生活】飯塚有紀子／用水果甜點品嘗季節之味

2019-03-24 06:00

【童言童語】蔡宛芳／那妳吃呀

2019-03-24 06:00

超珍貴！七年級竟有「寶寶手冊」？網爆：沒拿到其實有原因！

2019-03-23 20:00

【閱讀生活】戈婭／任何不一樣的生活，只是一個不一樣的日常

2019-03-23 06:00

【童言童語】宋怡芳／有味道的枕頭

2019-03-23 06:00

一開始很甜，最後卻很渣！「甘蔗男」正流行

2019-03-22 22:46

男友媽要求「全素婚宴」讓她超苦惱 網嘆：重點不是吃素！

2019-03-22 19:38

挺肚為婚禮忙翻 準新娘婚前2天遭未婚夫分手

2019-03-22 12:09

影／撿孫玩具沒完沒了無奈爆「親切三字經」 網笑噴：不要玩阿公！

2019-03-22 12:00

家有憂鬱的資優孩子，父母了解他們嗎？

2019-03-22 11:51
看更多

熱門文章

影／冬眠熊母子躺著也中槍 美冷血父子興奮撃血掌

2019-03-29 09:59

影／射精8秒「真男人」？ 醫師搖頭：不舉前兆

2019-03-28 18:13

超噁！ 男友疔子全紀錄 傷口如同行刑式槍決子彈傷口

2019-03-28 15:15

義大利新郎婚禮唱台語《島嶼天光》 台灣新娘驚喜灑淚

2019-03-28 17:24

來不及了好傷心…拒絕爸爸的交友邀請 他此生遺憾

2019-03-28 15:02

每日星座運勢／雙魚貴人助職場機會 財氣順有收穫

2019-03-29 00:00

調查報導／「前瞻」斷了路…石虎族群交流斷線

2019-03-29 00:10

彭啟明：午後鋒面接近 北部轉陣雨

2019-03-29 07:39

中市驚傳第2起學校群聚感染 忠明高中112人中鏢

2019-03-29 02:38

用債生息錢滾錢 三步驟帶你提早十年退休

2019-03-29 10:19

法國海岸1100隻海豚死狀悽慘 原因成謎

2019-03-29 10:47

影／萌樣全都錄！小石虎玩媽媽尾巴被「巴」頭

2019-03-28 14:59

西濱鹿港到伸港9公里抓超速 將設置區間測速

2019-03-29 10:23

網友讚風華絕代！林心如美穿黑白塗鴉紅底鞋 和LVMH集團準太子妃撞款

2019-03-28 14:55

始源「為了粉絲被罰站」 不小心亂入陳意涵訪問

2019-03-28 23:12

4到6月 敬老卡搭北捷每滿30次可換優惠券

2019-03-28 12:12

Grand Seiko王者再起！打造年度最富詩意的新表款

2019-03-28 17:53

【哀樂中年】蔡怡怡／我來到了有點年紀

2019-03-29 06:00

兒童段考100分五星飯店免費請吃大餐 家人也有75折

2019-03-28 12:39

【重磅快評】大陸非洲豬瘟疫苗露曙光 我們不必出酸語

2019-03-29 11:30

小7三檔「限量集點活動」齊發！PALLADIUM腰包、alfi真空保溫壺全都有

2019-03-28 18:03

Skytrax最新評比 桃園機場上升全球百大機場第13名

2019-03-28 19:25

4月開賣！UNIQLO X Alexander Wang聯名第二彈 15款單品最低390元起

2019-03-28 15:53

政策轉彎！老車合排放標準 就不強制淘汰

2019-03-29 00:37

為了護國成大器 這種毛小孩要忍住不能太寵

2019-03-29 09:46

甘為公司賣命卻失升職機會 老闆：你阻礙自己進步

2019-03-28 14:26

【家的形狀‧與子偕行】廿四個地方媽媽 ／愚公也不移的愛情山

2019-03-29 06:00

清明連假不想一路塞 新北交通懶人包看這裡

2019-03-28 16:16

高雄文青必訪「MLD台鋁」加入信義區戰國 帶來1選物店3美食進駐微風南山

2019-03-28 13:15

大陸移入麻疹案例 患者發病期搭上海飛桃園華航班機

2019-03-28 16:23

【我愛一個人煮-57】太陽臉／懷念的味道

2019-03-29 06:00

「職人町」歐風小巴黎超仙照IG洗版 網友讚嘆屏東好美

2019-03-28 14:37

癮君子躲回家抽…家庭二手菸害上升

2019-03-29 00:37

被誇穿西裝好帥 始源用中文羞認「我知道」

2019-03-28 16:56

吃非洲豬瘟肉全身斑？ 疾管署：轉假消息最高罰百萬

2019-03-29 07:46

好吃的厚鬆餅跨海來台了！北海道排隊名店 4/19起快閃晶華

2019-03-29 11:54

靜脈潰瘍恐得截肢 專家：營養均衡很重要

2019-03-28 18:18

好吃市集2019春季熱銷甜點 熱銷冠軍是它

2019-03-28 13:18

酷航加碼高雄天天飛 新加坡、大阪航線有優惠價

2019-03-28 16:19

愛留人間 這對夫妻同化大體老師

2019-03-28 16:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top