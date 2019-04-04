沒兩步路就要抱抱 是孩子太懶還是大人太寵？小心造成發展遲緩

2019-04-04 13:12 聯合新聞網 BabyHome



【文：張旭鎧】

當寶寶學會走路，爸媽會發現肩膀的負擔降低了，因為可以不用一直抱著孩子了！但是這樣的光景頂多維持個一兩年，等到孩子會說話了、外出機會多了，爸媽就會來跟我抱怨「明明就已經會走路了，為什麼孩子沒走幾步路就要大人抱？」有些媽媽就會好言相勸或是嚴厲要求，告誡孩子已經長大了，要自己走路了！也有些媽媽乾脆讓大孩子坐上推車，反正孩子不吵了，手上大包小包的也可以掛在推車上，漸漸地只要出門，孩子就自動坐上推車，媽媽也不以為意了！

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曾有實境節目中，藝人帶著四歲的孩子坐推車，許多網友認為不恰當，但是也有網友紛紛回覆「當你有娃之後就知道了，恨不得走哪都要帶上嬰兒車」、「有小孩出門帶嬰兒車是最理智的選擇」、「推車走路比較安全，大人不用抱到手軟」、「有了孩子就知道嬰兒車是多麼偉大的發明」，這反倒讓我認為，是不是就不要帶孩子出門？或者大人覺得孩子是累贅，但又不得不帶出門，所以找些方便方法？

孩子坐推車其實有很大的便利性，並非完全不能使用，但是「過度」坐推車，嚴重程度會比坐「學步車」來得可怕，因為孩子坐在學步車中，還能自由移動、到處探索，而在推車中，完全不用動，因此肌肉骨骼沒有獲得訓練，加上推車高度不高，所以孩子無法得到許多視覺刺激，這不僅造成感覺統合失調，更可以導致發展遲緩！臨床上曾遇過被抱、坐推車太多的孩子，雙腳肌肉無力，在幼兒園問題不大，但是上了小學，下課無法跟同學追逐遊戲、體育課跑不跟不上大家，反而被嘲笑，甚至被霸凌。從兒童發展角度來看，我們會建議孩子兩歲半後，就盡量減少抱著或坐推車的機會。

那麼如何讓孩子愛上走路呢？首先我們要知道大人跟孩子的差別，首先大人的腳步會比孩子快，所以想要孩子多走路，我們得停下來等等孩子。可以利用「跑跑停停」的方式，大人跑一小段，等孩子追上，就像是在玩追逐遊戲一樣，不知不覺中孩子已經走了一大段。其次，孩子的身高不比大人，所以我們看得到很多精彩的景色，而孩子只能看到很多的「腳」！因此我們不必等到孩子討抱，我們可以隨時抱孩子起來看看景色，然後把孩子放下，走到下一個景點，再抱起孩子欣賞風景。這讓孩子知道爸媽會抱他，只要他能好好走路，並且對於每一段路都會期待，這讓走路不會覺得累！

我們甚至可以利用地磚來把走路變有趣，例如只能踩某個顏色或某個形狀的地磚、遇到某個地磚要跳過去，這都是把走路變成遊戲的方法！走路，是為了達到目的地，所以大人們會努力、快速把這過程完成，但是對孩子來說，隨時隨地都是學習、都是遊戲，所以我們該緩緩，用孩子的角度來走路，或許在平時常走的路上，也有被忽略的美景與特色！







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