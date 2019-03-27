八點檔翻版！老公天天往外跑 妻加裝麥克風錄到「姦情」

2019-03-27 16:31 聯合新聞網 綜合報導



一名女網友發現自己的老公與底下的女員工「搞上」，甚至還要處理先生與小三分手的爛攤子。示意圖／Ingimage 分享 facebook

「今天是我最難熬的時刻了！」一名女網友在網路上控訴，她發現自己的老公與底下的女員工「搞上」，她表示當初為了與先生一起創業，不惜貸款了150萬，可是丈夫卻在婚後對她越來越冷淡，不只常常打牌到天亮才回家，連她生完小孩做月子期間也天天往外跑，直到這名網友在店內加裝麥克風才發現，原來是他的丈夫早就外遇了，讓她一下子事業愛情兩頭落空，甚至還要處理先生與小三分手的爛攤子。

一名網友在臉書《戀愛公社》上敘述，由於自己過去離過婚且帶著一個小孩，因此當比自己小10歲的下屬在追求她時，她遲遲不敢接受、認為自己配不上他，然而對方的溫柔攻勢、甜言蜜語還是讓她淪陷，聽信對方規畫的未來藍圖，選擇與他離開原本的公司自行開店。原PO不只是向銀行先後貸款了150萬用來創業，也在婚後懷孕，當時原PO的丈夫怕她太累提議招募新員工，她形容「這就是悲劇的開始」。

從錄取這名「小三」後，在原PO的丈夫與小三朝暮獨處下，開始對她越來越糟，甚至是在網路上到處約咖打牌到天亮，直到原PO強烈表示自己「快要生了」，丈夫才帶她到醫院，而生完小孩又不見蹤影，原PO察覺有異，因此決定在店內裝設錄影器。這一裝不得了，雖然丈夫發現後與她大吵一架，並氣得把鏡頭拆掉，但原PO表示「沒有鬼幹嘛怕我裝攝影機，營業場所本來就會裝」，果然讓她錄到丈夫出軌的證據。

雖然丈夫把監視器拆掉，但無巧不成書，卻留下麥克風沒拆，才讓原PO在之後實況聽到丈夫與小三「談分手」，讓原PO難以接受，表示「我小孩才九個月，現在還一堆貸款要繳，現在真的一團亂」，甚至原PO隔天還要到店裡，處理丈夫與小三的爛攤子，原PO明白日子還是要過，說道「我知道接下來我會很辛苦」。

如同八點檔電視劇的劇情，讓許多網友表示「天啊！跟炮仔聲一樣扯」、「渣男配綠茶婊，媽媽加油」、「為什麼是你去背債？根本就把妳當搖錢樹，吃軟飯的男人」、「加油！孩子最重要！記得要搜證要贍養費！千萬別心軟」、「媽媽辛苦了，為了孩子要堅強走下去，那種沒擔當的男人就放生，沒有他妳會過的更好」。