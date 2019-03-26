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38歲媽帶女兒遭酸「老蚌生珠」 她心碎：超過35不能生孩子？

2019-03-26 21:34聯合新聞網 綜合報導

38歲的女網友帶小女兒出門買鞋，卻遭老闆娘酸「老蚌生珠」，讓她非常難過。示意圖／...
38歲的女網友帶小女兒出門買鞋，卻遭老闆娘酸「老蚌生珠」，讓她非常難過。示意圖／ingimage
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現代人晚婚，使高齡產婦越來越普遍。一名38歲的女網友便抱怨，日前她帶女兒去鞋店買鞋，鞋店的老闆娘竟誤以為她們是「祖孫」關係，待女網友向其解釋後，老闆娘竟笑虧，「真的是老蚌生珠捏」，讓女網友聽了超傻眼，怒罵「老蚌是指超過35歲的年紀嗎？」

女網友在《爆怨公社》表示，近日帶小女兒到鞋店買學步鞋，沒想到卻被鞋店的老闆娘誤以為兩人是祖孫關係。原PO向她解釋後，老闆娘還一副不敢相信的樣子，隨後還補槍表示，「真的是老蚌生珠捏吼！」，讓原PO聽了滿肚子火。

事後，原PO在網路憤怒的表示，「我知道我38歲不年輕了，但也沒到那麼老的年紀好嗎？難道老蚌是指超過35歲的年紀嗎？」，她也心碎的在文中寫道，「難道超過35歲，就不能再生寶寶了？看來保養品直接用灌的好了」。

網友看見貼文後也紛紛痛批，「老蚌生珠也說的出來」、「38被誤認成孫女，真的會抓狂」、「店員該去看眼科了」，網友也責備店家不會做生易，「真不會做生意，不會講話…」、「老闆娘生意應該不太好」、「很不會講話的店員」，也有網友分享慘痛經驗，「我也曾被誤認是我爸的老婆…，只能安慰是爸爸太年輕」、「我也一樣啊，在電梯遇到鄰居，他說你在幫忙帶孫子喔」。

爆怨公社

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