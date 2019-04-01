家有男寶注意！為他辦場尊重派對「陰莖，謝謝你」

2019-04-01 10:19 聯合新聞網 MamiBuy



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現在很多家庭會在女兒初經來潮時，辦個名為「 初經派對 」的家人聚會慶祝。可能買蛋糕吹蠟燭，或是挑個禮物給女兒，同時還附上生理用品，並針對「長大了」這件事給女兒一些悄悄話。 雖然每個家庭都不一樣，但基本上初經派對就是要慶祝小女孩長大了。





但我個人認為，父母也應該為兒子舉辦類似活動。男生當然不會有生理期，所以得用其他事情當理由。我是在兒子人生第一次射精時，幫他辦了個「射精派對」，現在已經改名叫「 尊重派對 」。

之所以會改名，是因為我曾在性教育講座上，讓學生票選。從「射精派對」「夢遺派對」「爸爸派對」等許多提議選項中，選出最合適的名稱，最後票選第一名是「尊重派對」，意味著「 我們都是可貴的、必須被尊重的人」 。

男性可能會透過自慰行為而射精，也有可能睡到一半因為夢遺而射精。我們可以想見，孩子因為難為情而不敢把夢遺的事告訴爸媽；更遑論因為自慰行為而射精，恐怕會害怕被責罵、想要隱瞞不說。

但事實上， 多數男孩是透過自慰行為而射精，爸媽千萬不要把自慰視為錯誤或骯髒的行為，孩子才願意自然地向父母宣布自己射精了。





以我為例，我很早就跟兒子說：「當你長大到一個階段，會有白色液體從陰莖流出來，那就是『射精』。」同時告訴他：「 射精意味著你有當爸爸的能力 。」之後，我兒子就一直很期待尊重派對的到來。

記得那天我買了蛋糕和他一起慶祝，我現在還留有當時拍的影片，相民站在蛋糕前說： 「陰莖，謝謝你！」這句話是我和孩子肯定身體變化、並公告會愛護身體的宣言。

我想多數爸媽在過往的成長經驗，應該沒有在家大方說出射精相關話題的機會，反而是想著不要被發現，或是被發現後就挨了一頓刮的經驗更普遍。大概是被這些負面記憶給影響，雖然爸媽們心裡知道不可以這麼做，但還是會下意識地露出負面情緒。小心心思細膩的孩子會立刻看穿父母的想法，舉辦尊重派對時，一定要表現正面的心態。





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