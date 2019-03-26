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又親又摸才第二！ 男生見女友爸爸十大白目行為

2019-03-26 15:32聯合新聞網 文／網路溫度計提供

究竟女友上輩子情人哪十大禁忌不能犯，否則會壞了你第一印象呢？示意圖／ingima...
究竟女友上輩子情人哪十大禁忌不能犯，否則會壞了你第一印象呢？示意圖／ingimage
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想討老婆？先搞定女友爸爸吧！究竟上輩子情人哪十大禁忌不能犯，否則會壞了你第一印象呢？

前世今生情人，相見分外眼紅

熱血的男兒啊！如果你點開這篇文章，咱們要先說聲恭喜，因為這代表你的女友並非左右手，而是一位有血有肉的好女孩，兩人甚至已發展到可以見父母的階段了。

但有件事還是要提醒你，那就是女友上輩子的情人通常不好搞，而且過去有科學研究指出「爸爸討厭女兒男友是本能反應」，所以要想征服終極大魔王，你恐怕得費一番功夫！

不過還好沒扣分就算加到分，為了讓準岳父有良好的第一印象，現在就讓咱們運用《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，看看癡情男子漢見女友爸爸時有哪十大禁忌！

10. 這樣想幹大事？比女友爸爸先喝醉恐醜態百出

其實在女友爸爸面前最好少喝酒，但如果準岳父堅持，拉你跟他喝，那也沒辦法，不管你行不行、會不會，多少都要陪著喝一點，好讓彼此關係在酒桌上慢慢拉近。

但這個過程，切記酒能閃就閃、局能跑就跑，以免最後你酩酊大醉、醜態百出，甚至跟女友爸爸吵起來，那這門親事肯定談不成了！

9. 穿著隨便、造型前衛…拜託別挑戰老一輩心臟

俗話說得好「人靠衣裝馬靠鞍」，什麼場合什麼穿搭，是人生必講究的學問，所以為避免女友爸爸以為你晚點要衝夜店泡妞，感覺花心，建議拜訪時別穿得太「瞎趴」，或染燙一頭超誇張頭髮。

當然～穿著太隨便也不行，最好介於休閒風與正裝之間，除非你想分手，那上身西裝、下身沙灘褲再配個人字拖，咱們也沒意見。

8. 母湯哦！在叔叔面前吹噓自己超疼女友

這種感覺就像「老王賣瓜，自賣自誇」，叫人聽了白眼差點翻不回來，而且你對女友再好，肯定也沒人家老爸好啊！她可是人家的掌上明珠呢！

所以與其在那吹噓，不如化言語為行動，在準岳父面前完美展現自己對女友的貼心，並於聊天時，反過來稱女友平時很照顧，感謝叔叔把女兒教得這麼好。

7. 連做人基本禮貌都不懂！沒帶伴手禮等於沒心

哇...女友說「我家啥都不缺」，你還真的兩手空空拜訪啊！

別傻了～人家只是在客氣，況且對方父母聽到女兒男友要訪，肯定花很多時間整理家園、準備一桌好菜，倘若你就這樣兩串蕉登門，肯定被大扣分！

至於準備什麼伴手禮倒是其次，因為心意最重要。不過，記得進門坐好後再拿出禮物，如此才能一邊介紹，一邊開啟話題。

6. 在女友爸爸面前嗆另一半，想分手就說啊！

就算你跟女友相處時喜歡互嗆，沒事就打打鬧鬧，但到她老爸面前勸你最好不要，因為這道理就像在太歲頭上動土，踩了他呵護一輩子的「小白鞋」。

另一方面，準岳父也可能覺得你不穩重、沒大沒小，不懂疼愛女友，這樣還想討老婆？總之，你的嘴最好抹蜂蜜，嗆女友不如誇叔叔看起來好年輕，沒說還以為是大哥這種奉承話！

5. 在女友爸爸面前炫富，任誰都討厭！

別說到女友家拜訪了，炫富對每個人來說都是很討厭的行為，況且天底下爸爸都希望自己是家人的大樹、唯一的靠山，因此無論你口袋深不深，在他面前都應該謙遜，畢竟沒有叔叔，哪來你未來婷婷玉立的老婆呢？

總之，有錢千萬別自己講，人家看你開的車、戴的錶就知道，自然也會在相處過後，覺得沒問題，放心把女兒交給你。

4. 這招對叔叔沒用的！熱情過度，感覺太裝熟

只能說做人很難，太冷漠不行，太熱情也不是，實在很難拿捏！不過這可能是因為女友老爸多年來已練就一雙火眼金睛，走過的路比你吃過的鹽還多，所以深知你想娶走他女兒的企圖，因此戒備心更重。

另一方面，媳婦能熬成婆，女婿自然也能熬成公啦！難得可以以岳父眼光打量女兒男友，享受被迎合的滋味，爸爸們肯定也不會放過這機會的！

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想知道見女友爸媽最扣分的前三名行為嗎？

答案就在本文裡►《又親又摸才第二！男生見女友爸爸十大白目行為》

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★未經授權， 請勿轉載！

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年03月22日至2019年03月21日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『男生見女友爸爸白目／禁忌／大忌行為』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

伴手禮西裝蜂蜜工作

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