父母各自曾出軌 卻批評女兒男友家庭亂七八糟

2019-03-26 14:00 聯合新聞網 綜合報導



近日有一名女網友在Dcard上發文表示，爸媽對自己的男友家庭背景感到不滿意，批評對方是亂七八糟的家庭，但其實自己家裡也有類似情況，雖然很想當他們乖女兒，但面對這樣兩套標準，感到力不從心。

女網友表示自己在幾年前，發現爸爸出軌的事實，曾不經意看到父親手機上的訊息「你以為我想墮胎嗎？」、「我為了你這麼犧牲…」以及父親與其他女人的親密合照。雖然最後沒有離婚，但東窗事發後，爸爸坦承跟小三在一起近八年了，期間墮了四、五次胎，讓在婦產科工作的女網友，對自己父親感到非常失望。

有一次自己交往了一個不合父母心意的男友，遭到強制斷絕往來，媽媽還對自己坦言曾有短暫出軌的經驗，希望女網友可以明白一句話「不是所有你愛的人都是可以在一起的。」這段被強制扯斷的感情讓女網友很受傷，表示「你們認為那個你們看不上的人，學歷不好、工作不好、家庭背景不好，那我呢？我可是有雙重出軌基因的人呢。」