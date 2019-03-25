男友氣她遇蟑螂卻求助男同事 網酸：同事像殺蟲劑？

2019-03-25 20:48 聯合新聞網 綜合報導



女網友發現房間有蟑螂後，卻私訊男同事還傳房間照片給他，而引來網友抨擊。示意圖／ingimage 分享 facebook

這樣算是變相邀請？一名女網友表示，近日她發現房間有蟑螂，害怕之際便打電話向男友求救，發現男友沒接電話，她便轉而向男同事「討拍」，沒想到男友得知此事後大發雷霆，兩人更因此大吵一架，女網友不禁懷疑，「請問是我沒有避嫌，還是我男友反應過度？」

女網友在PTT上發文表示，日前她發現房間內有隻蟑螂，極度恐慌之下，她便打電話向男友求助，但電話卻沒有接通。隨後，原PO便拍下房間照片，將當時的情形告訴男同事，男同事一度表明「要幫忙抓蟑螂」，而原PO則表示，「我沒有拒絕，但也沒答應，就打哈哈帶過」。

男友得知此事後，氣得與原PO理論，質疑她為什麼不明確的拒絕別人，還要刻意傳照片給男同事，認為她是別有用意，才會做出這種舉動。兩人更因此大吵一架，讓原PO不禁懷疑，「請問是我沒有避嫌，還是我男友反應過度？」

貼文一出，隨即引來網友一面倒抨擊，「妳沒避嫌」、「想搞曖昧就說啦」、「同事只有男的？」、「司馬昭之心」，也有網友狠酸，「妳同事是長得像殺蟲劑嗎」、「Keep a 備胎？」、「今天打蟑螂，明天抓色狼」、「拍照蟑螂就會消失嗎？」。

也有網友質疑，該篇文章是刻意反串的釣魚文，「反串嗎」、「魚餌好吃」、「刻意釣魚吧」。而原PO也在文中補充，「傳照片就代表想？這是什麼宅男思想啊？」，更辯解表示「單純朋友分享也不能嗎？我也沒讓他（男同事）來啊！」