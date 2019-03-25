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趁老婆懷孕！模範老公買春未遂 人妻嘆：是否該放生？

2019-03-25 18:47聯合新聞網 綜合報導

人人眼中的「模範老公」，卻在女網友懷孕期間「買春未遂」，讓她心灰意冷。示意圖／I...
人人眼中的「模範老公」，卻在女網友懷孕期間「買春未遂」，讓她心灰意冷。示意圖／Ingimage
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「婚後買春的現象，真的有普遍到這個地步嗎？」，一名女網友表示，老公是別人眼中的「模範老公」、「婆寶」，不論是做家事或照顧小孩都一手包辦，是位厲害的「神隊友」。不料，近日她卻發現，老公疑似在她懷孕期間「買春未遂」，讓她相當心寒，灰心的質疑「該給他機會到什麼程度？」

女網友在《爆怨公社》發文透露，老公是人人眼中的「模範老公」，不僅相當愛護她和寶寶，連做家事、顧小孩都樣樣精通。她也提到，兩人的性生活也維持的很好，懷孕期間她也有照顧好老公的需求，沒想到老公還是「買了」。

原PO在貼文中寫道，老公在她懷孕期間買過春，但卻遭到對方詐騙，錢都付了才發現被對方放鴿子。但老公似乎沒有因此學到教訓，產後一年間，仍不時搜尋相關資訊，更辯稱「只是好奇想看看，不會去消費」，原PO對老公的的行為感到非常不安，難過的詢問網友，「我該給他機會到什麼程度再放生呢？婚後買春的現象，真的有普遍到這個地步嗎？」

貼文引起網友討論，網友紛紛勸原PO放手，「放生了，他傷害了妳，根本不適合在一起一輩子」、「我直接放生，個人覺得噁」、「如果是我，我真的沒辦法接受」、「一次不忠，百次不容」，也有網友提出個人見解，「男人都知道，除非抓姦在床，不然打死不能承認」、「很多男生的賴都是放跟女友的合照或跟老婆的照片，但都特別會約，看了都替女生覺得不值得」。

爆怨公社

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